Explozie lângă o sinagogă din Belgia. Anchetatorii iau în calcul varianta atacului terorist

17:20

Polițiștii și procurorii au destructurat un „call-center” implicat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău care au creat o rețea internațională cu aproximativ 1000 de operatori pe mai multe platforme de matrimoniale. Operatorii pretindeau că sunt în căutarea relațiilor romantice, într-o rețea de comunicare pentru persoanele care își doreau să-și găsească partener. Pentru ca […] Articolul VIDEO | Înșelătorii online masive prin platforme de matrimoniale, dirijate de la Chișinău. Peste 1000 de operatori, implicați în rețeaua internațională apare prima dată în ZIUA.md.