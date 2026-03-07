Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică vreme caldă, fără precipitații 

12:40

Un nou șoc pentru șoferi. ANRE anunță noi scumpiri pentru carburanți. Pentru vineri, un litru de motorină se va scumpi cu 47 de bani și va ajunge la 22,24 de lei. Pragul de 22 de lei pentru motorină nu a mai fost depășit de aproape doi ani. Ultima dată, un preț de peste 22 de