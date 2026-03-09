Turcia anunță interceptarea unei noi rachete balistice lansate din Iran
Ziua, 9 martie 2026 14:30
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a intrat în spațiul aerian turc și a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Potrivit autorităților turce, fragmente ale rachetei au căzut în apropierea orașului Gaziantep, în sud-estul țării. Nu au fost raportate victime sau pagube majore.
• • •
Acum 15 minute
14:30
Recepția de Ziua Bulgariei, susținută de NGM Company: „Contribuim la creșterea veniturilor statului și investim în societate” # Ziua
Ambasada Republicii Bulgaria la Chișinău a organizat o recepție cu ocazia Zilei Naționale a Bulgariei, care marchează 148 de ani de la eliberarea țării de sub dominația Imperiului Otoman. NGM Company, cu acționari din Bulgaria, a fost unul dintre sponsorii recepției. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților Republicii Moldova, ai corpului diplomatic, ai mediului de
14:30
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că o rachetă balistică lansată din Iran a intrat în spațiul aerian turc și a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană ale NATO. Potrivit autorităților turce, fragmente ale rachetei au căzut în apropierea orașului Gaziantep, în sud-estul țării. Nu au fost raportate victime sau pagube majore.
Acum o oră
14:10
Prețurile gazelor în Europa au crescut cu până la 30% pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # Ziua
Prețurile gazelor naturale în Europa au înregistrat o creștere bruscă luni, pe măsură ce războiul din Orientul Mijlociu continuă să perturbe piețele energetice globale și transporturile maritime de energie, transmite Bloomberg. Potrivit datelor pieței, contractele futures de referință pentru gaz au urcat cu până la 30%, marcând cea mai mare creștere săptămânală de la criza
Acum 2 ore
13:40
SONDAJ | AUR se menține pe primul loc în intenția de vot în România, urmat la mare distanță de PSD și PNL # Ziua
2 din 5 români ar vota astăzi pentru AUR, în cazul în care în România ar avea loc alegeri parlamentare, arată un nou Barometru INSCOP. Conform sondajului, formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 38% din intențiile de vot. Pe loc doi în preferințele românilor, cu un scor de două ori mai mic, se
13:20
Ungaria cere UE să ridice „imediat” interdicția asupra importurilor de energie din Rusia, invocând criza din Orientul Mijlociu # Ziua
Ministrul ungar al Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, Peter Szijjarto, a cerut luni Uniunii Europene să ridice imediat interdicția asupra importurilor de resurse energetice din Rusia, avertizând că actuala criză din Orientul Mijlociu ar putea provoca o creștere dramatică a prețurilor la energie în Europa. Declarația a fost făcută după ședința Consiliului pentru apărare și
13:10
O explozie s-a produs în jurul orei 04:00 dimineața în apropierea unei sinagogi din orașul Liege, Belgia, provocând pagube clădirii, însă fără a fi raportate victime. Informația a fost confirmată de poliție, potrivit postului belgian VRT. În urma deflagrației, geamurile clădirii au fost sparte, iar zona a fost imediat izolată de forțele de ordine. Cauza
13:00
Autoritățile declară că nu au fost depuse plângeri oficiale în cazul educatoarei din Hîncești decedate la Chișinău # Ziua
Șefa Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, Viorica Țîmbalari, a declarat că, potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate plângeri oficiale la instituțiile statului în cazul educatoarei din Hîncești, Ludmila Vartic, care ar fi recurs la suicid după presupuse abuzuri din partea soțului său. Potrivit acesteia,
Acum 4 ore
12:30
VIDEO | Un meteorit s-a dezintegrat deasupra Germaniei. Resturile au căzut pe casele oamenilor, lăsând găuri cât „o minge de fotbal” # Ziua
Un meteorit a traversat cerul vestului Germaniei în seara zilei de 8 martie, iar fragmente ale acestuia au căzut în mai multe regiuni ale țării, provocând pagube materiale minore. Incidentul a fost confirmat de poliție și de autoritățile responsabile de siguranța spațiului aerian. Potrivit informațiilor preliminare, resturi ale obiectului cosmic au fost semnalate în special
12:20
Scumpirile nu contenesc. Motorina a trecut de 23 de lei pentru un litru, iar benzina se apropie treptat de pragul de 25 de lei. ANRE a publicat prețurile pentru carburanți pentru 10 martie. Un litru de motorină va fi vândut cu cel mult 23,59 de lei, în creștere cu 72 de bani, preț ce nu
12:10
Procuratura a pornit cauze penale după moartea educatoarei din Hâncești, care ar fi fost victimă a violenței domestice # Ziua
Procuratura Generală anunță că au fost inițiate cauze penale în cazul decesului unei femei din raionul Hîncești, despre care în spațiul public s-a relatat că ar fi fost supusă violenței domestice. Informația a fost confirmată pentru Realitatea de serviciul de presă al instituției. Potrivit procurorilor, organele de drept desfășoară investigații pentru a stabili toate circumstanțele
12:00
Ion Ceban va avea doi noi viceprimari. Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi, numiți prin dispoziția edilului # Ziua
Ion Ceban anunță că va semna azi dispoziția pentru numirea a doi viceprimari noi, după ce la sfârșitul anului trecut două tentative de desemnare a candidaturilor a eșuat în Consiliul municipal Chișinău. Astfel, fostul consilier al primarului Capitalei, Victor Pruteanu, va fi responsabil de domeniul social și educație, iar fosta șefă a Direcției Finanțe, Olesea
11:40
„Cine a eliberat certificatul de deces și care este cauza lui?” Ala Nemerenco cere anchetă după moartea tragică a Ludmilei Vartic # Ziua
Fostul ministrul al Sănătății, Ala Nemerenco cere anchetă la minister după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui raionului Hîncești, care s-ar fi sinucis în data de 3 martie. Într-o postare pe Facebook, Nemerenco s-a întrebat „cine a eliberat certificatul de deces și care este concluziile medicilor legiști", în condiția în care femeia ar fi fost înmormântată
11:30
Autoritățile iraniene au anunțat numele noului lider suprem al Republicii Islamice Iran. Funcția a fost preluată de Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, care a murit recent în urma atacurilor din timpul conflictului regional. Decizia a fost luată de Consiliul Experților, organismul clerical responsabil de alegerea liderului suprem. Deși presa internațională relatase anterior că succesorul
11:20
9 martie – Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, în România, asociată praznicului ortodox al celor 40 de Mucenici din Sevastia # Ziua
Românii le aduc astăzi un omagiu deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989, zi de comemorare dedicată celor care au suferit în închisorile și lagărele regimului comunist. Ziua este legată simbolic de sărbătoarea ortodoxă (pe stil nou) a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, simbol al sacrificiului și al rezistenței în fața persecuției. Ziua a fost
11:10
Mihai Popșoi, convorbire cu omologul său israelian. Oficialul a discutat despre posibilitățile reluării curselor spre R. Moldova # Ziua
Ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu omologul său israelian, Gideon Sa'ar. Oficialul străin l-a informat pe Popșoi că Israelul a reluat parțial zborurile aeriene pentru întoarcerea cetățenilor săi, iar în perioada următoare ar putea deveni posibile și zborurile spre destinații din afara țării pentru cetățenii străini, când situația de securitate o
Acum 6 ore
10:40
Un tânăr a fost salvat de angajații IGSU, după ce s-a aruncat în gol de la etajul 8 al unui bloc din Durlești # Ziua
Un tânăr a fost salvat de pompieri, după ce s-a aruncat în gol de la etajul opt al unui bloc de locuit din orașul Durlești, municipiul Chișinău. Incidentul a avut loc în data de 8 martie 2026, la ora 12:58. Potrivit informațiilor IGSU, cazul s-a produs pe strada Tudor Vladimirescu 75. La fața locului au
10:20
Zelenski: Ucraina a trimis drone și experți pentru apărarea unei baze militare americane din Iordania # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul a trimis drone interceptoare și o echipă de specialiști pentru a contribui la apărarea unei baze militare americane din Iordania, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Informația a fost oferită într-un interviu acordat publicației The New York Times. Potrivit liderului ucrainean, Statele Unite ar fi solicitat
09:50
Biletele de avion s-ar putea scumpi. Prețul combustibilului pentru aeronave s-a majorat cu 30% # Ziua
Criza din Orientul Mijlociu a scumpit și kerosenul pentru avioane. Prețul combustibilului pentru aeronavele Jet A1 s-a majorat cu aproximativ 30% în ultimele săptămâni, lucru ce ar putea duce inevitabil și la scumpirea biletelor de avion pentru zborurile operate de pe Aeroportul Internațional Chișinău, potrivit unei analize publicate de pagina specializată în aviație Ruynway08. Aproximativ
09:10
G7 discută eliberarea coordonată a rezervelor strategice de petrol pe fondul creșterii bruște a prețurilor # Ziua
Miniștrii de finanțe din statele G7 vor discuta luni posibilitatea eliberării coordonate a unor cantități de petrol din rezervele strategice, într-o operațiune care ar urma să fie organizată de Agenția Internațională pentru Energie (IEA). Informația a fost relatată de Financial Times, citând surse familiarizate cu discuțiile. Potrivit publicației, cel puțin trei state din G7, inclusiv
Acum 8 ore
08:20
Petrolul se apropie de 120 de dolari pe baril. Trump: „Un preț mic pentru securitatea și pacea în SUA și în întreaga lume” # Ziua
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere bruscă la începutul săptămânii, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul. Cotațiile țițeiului Brent au depășit pentru scurt timp pragul de 119 dolari pe baril – cel mai ridicat nivel din 17 iunie 2022. Vineri seara, contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în mai erau tranzacționate pe bursa londoneză
Acum 24 ore
18:00
Reacții dure după sinuciderea unei educatoare din Hâncești. Femeia ar fi fost abuzată de soțul ei, vicepreședinte de raion și membru PAS # Ziua
Moartea unei educatoare dintr-o grădiniță din Hâncești a provocat reacții dure din partea mai multor organizații care luptă pentru violența în familie, care susțin că femeia s-ar fi sinucis în urma unor presupuse abuzuri din partea soțului ei, Dumitru Vartic, vicepreședintele al Raionului Hâncești, și membru al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Vicepreședintele PAS, Doina Gherman,
17:20
Sprijin ferm pentru folosirea numerarului în Elveția. 73 la sută dintre elvețieni au susținut inițiativa în cadrul unui referendum # Ziua
73% dintre alegătorii elvețieni au susținut duminică o inițiativă care impune entităților statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE, citat de Agerpres. Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabilește că această garanție va fi înscrisă în Constituție. În pofida acestui sprijin clar pentru
16:30
Statistică îngrijorătoare. 76 la sută dintre cei care vor să obțină permisul de conducere de categoria B pică examenele # Ziua
Doar mai puțin de o pătrime din cei care care vor să să obțină permisul de conducere de categoria B reușesc să promoveze examenul. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării, care a analizat rezultatele din ultimii trei ani. La nivel național, pragul minim de promovare a examenelor în şcolile auto, în 2025,
15:00
Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem. Numele său însă nu a fost făcut public # Ziua
Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunțat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează AFP, citat de Agerpres. „Cel mai potrivit candidat, aprobat de majoritatea Adunării Experților, a fost desemnat",
Ieri
14:00
Investițiile în R. Moldova au crescut cu 20% în 2025, „cel mai mare ritm din istorie”, anunță BNM # Ziua
Republica Moldova a înregistrat în 2025 o creștere a investițiilor de peste 20% – cel mai mare ritm din istoria țării, a declarat guvernatoarea Anca Dragu într-un interviu pentru Agerpress. Potrivit șefei BNM, această evoluție reflectă consolidarea încrederii investitorilor în economia Moldovei și menținerea stabilității sectorului bancar, transmite IPN. Guvernatoarea BNM a precizat că integrarea
13:30
Strada Meșterul Manole din sectorul Ciocana al Chișinăului a fost redeschisă pentru circulația rutieră, anunță Primăria Capitalei, după finalizarea lucrărilor de reparație a carosabilului, afectat de condițiile meteo din această iarnă. Potrivit autorităților municipale, circulația pe arteră a fost suspendată etapizat între 5 și 7 martie, timp în care au fost efectuate intervenții temporare pentru
13:00
Iranul susține este capabil să lupte încă cel puțin șase luni împotriva Statelor Unite și Israelului, care duminică dimineață a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăpostește lideri ai Gardienilor Revoluției, relatează AFP. Iar armata israeliană a anunțat în cursul dimineții lansarea unui nou val de atacuri care vizează situri militare „în tot
12:30
Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că trimite soldați ucraineni la el acasă: „Pe mine nu mă puteți intimida” # Ziua
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, cerându-i să înceteze cu „ameninţările şi şantajul". „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode", a transmis Viktor Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. În imaginile postate de Orban apare
12:00
Consens în privința noului lider suprem al Iranului. Succesorul lui Ali Khamenei urmează să fie ales în termen de o zi # Ziua
Organismul clerical care îl va alege pe următorul lider suprem al Iranului, ce îi va succeda ayatollahului ucis Ali Kh
11:30
Celula de criză a MAE: Israel reia treptat, începând de azi, zborurile. Un avion din Dubai va ateriza astăzi la Chișinău # Ziua
O cursă operată de compania FlyDubai pe linia Dubai–Chișinău a decolat în această dimineață din Emiratele Arabe Unite și urmează să aterizeze pe Aeroportul din Chișinău la ora 15:13. Informația se conține în actualizarea zilnică a Celulei de Criză a Ministerului Afacerilor Extern (MA), în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Astfel, potrivit MAE, în Israel […] Articolul Celula de criză a MAE: Israel reia treptat, începând de azi, zborurile. Un avion din Dubai va ateriza astăzi la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
VIDEO | Ionela Stînă din Drochia, prestație remarcabilă la „Românii au talent”: „Carismă cât cuprinde și o voce fenomenală # Ziua
O adolescentă de doar 13 ani din nordul Republicii Moldova a reușit să atragă atenția publicului și a juriului la show-ul „Românii au talent”. Este vorba despre Ionela Stînă, originară din satul Chetrosu, raionul Drochia, care a urcat pe scenă alături de trupa sa și a interpretat două piese care au pus în valoare atât vocea […] Articolul VIDEO | Ionela Stînă din Drochia, prestație remarcabilă la „Românii au talent”: „Carismă cât cuprinde și o voce fenomenală apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Israelul anunță că are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”. Benjamin Netanyahu: „Momentul adevărului se apropie” # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu se adresează națiunii sâmbătă seara, pe fondul numeroaselor alerte de atac declanșate pe teritoriul Israelului. În discursul său, premierul a afirmat că Israelul are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian” și s-a adresat poporului iranian, afirmând că „momentul adevărului se apropie”. „Continuăm cu toată forța, schimbând Orientul Mijlociu”, a mai […] Articolul Israelul anunță că are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”. Benjamin Netanyahu: „Momentul adevărului se apropie” apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Centrul Național de Management al Crizelor pregătește măsuri în cazul unei crize de carburanți și energie electrică # Ziua
În R. Moldova există suficiente resurse energetice, iar situația este monitorizată permanent, anunță Centrul Național de Management al Crizelor, care a prezentat o serie de măsuri care urmează să fie luate în următoarea perioadă pentru a evita o eventuală penurie de resurse energetice. Potrivit autorităților, pe termen scurt „eforturile sunt concentrate pe stabilizarea pieței și […] Articolul Centrul Național de Management al Crizelor pregătește măsuri în cazul unei crize de carburanți și energie electrică apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Președintele SUA, Donald Trump, anunță la summitul „Scutul Americilor” o alianță militară împotriva traficanților de droguri # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă, la o reuniune cu lideri din America Latină și Caraibe, o nouă coaliție militară pentru eradicarea cartelurilor de narcotraficanți, transmite dpa, citată de agerpres. La reuniunea numită „Scutul Americilor”, pe care a găzduit-o în complexul său de golf Trump National Doral din Miami, în statul Florida, președintele a […] Articolul Președintele SUA, Donald Trump, anunță la summitul „Scutul Americilor” o alianță militară împotriva traficanților de droguri apare prima dată în ZIUA.md.
7 martie 2026
17:10
Statele Unite vor desfășura un al treilea portavion în Orientul Mijlociu pentru a se alătura războiului în curs împotriva Iranului, relatează Fox News. Acest lucru indica faptul că americanii se pregătesc pentru un nou atac asupra Iranului. Portavionul USS George H.W. Bush va traversa Atlanticul și se va îndrepta spre estul Mediteranei după ce portavionul […] Articolul SUA trimit încă un portavion în Marea Mediterană, al treilea la număr apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Companiile din sectorul real duc lipsă de 32 de mii de angajați. Cea mai mare criză e în administrația publică și asistență socială # Ziua
Întreprinderile și companiile din sectorul real, precum și instituțiile publice duc lipsă de aproximativ 32 de mii de angajați. Cea mai mare criză este în administrația publică locală, în apărare și în domeniul asigurărilor sociale, unde sunt 7900 de posturi vacante. Datele Biroului Național de Statistică mai arată că sectorul de sănătate și asistență socială […] Articolul Companiile din sectorul real duc lipsă de 32 de mii de angajați. Cea mai mare criză e în administrația publică și asistență socială apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Armata iraniană îl contrazice pe președintele Pezeshkian și anunță continuarea loviturilor împotriva SUA și Israelului # Ziua
Comandamentul Forțelor Armate ale Iranului a „corectat” declarația președintelui iranian, Masoud Pezeshkian, care promisese anterior că Teheranul nu va mai lansa lovituri împotriva statelor din Golful Persic. Potrivit agenției iraniene Mehr, Centrul de comandă al Forțelor Armate ale Iranului – care include armata, forțele de ordine și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice – a declarat că […] Articolul Armata iraniană îl contrazice pe președintele Pezeshkian și anunță continuarea loviturilor împotriva SUA și Israelului apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante în R. Moldova. Cele mai multe oferte sunt pentru cusătorese # Ziua
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante sunt disponibile în prezent pe piața muncii din Republica Moldova, majoritatea în mediul urban. Cele mai căutate meserii sunt cele de cusătoreasă, muncitor auxiliar, legător de cabluri și conductori, dar și conducător auto sau operator în diverse domenii. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă […] Articolul Peste 11 mii de locuri de muncă vacante în R. Moldova. Cele mai multe oferte sunt pentru cusătorese apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Donald Trump: Iranul va fi lovit foarte tare. Nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu” # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că Iranul va fi „lovit foarte tare” și, datorită atacurilor lansate de Statele Unite și Israel, acest stat nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu”. Donald Trump a reacționat, printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, după ce președintele Iranului a transmis că atacurile […] Articolul Donald Trump: Iranul va fi lovit foarte tare. Nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Activele oficiale de rezervă ale Banca Națională a Moldovei au constituit 5 019,69 milioane de euro la data de 27 februarie 2026, în scădere cu 61,01 milioane de euro față de nivelul înregistrat la 30 ianuarie 2026, când acestea se ridicau la 5 080,70 milioane de euro. Potrivit datelor publicate de banca centrală, diminuarea rezervelor […] Articolul BNM raportează scăderea rezervelor: plățile externe golesc treptat conturile valutare apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Statele Unite iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale # Ziua
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea sancțiunilor asupra […] Articolul Statele Unite iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
ATITUDINI | Viorel Furdui: Anchetarea primarului din Durlești – un caz izolat sau un semnal dat primarilor în contextul reformei APL # Ziua
Cazul primarului de la Durlești, doamna Eleonora Șaran, poate nu ar fi trezit atâtea reacții și discuții dacă nu ar fi apărut într-un context social și politic controversat, marcat de promovarea unei reforme fulger și radicale a Administrației Publice Locale (APL). Această reformă, contestată prin lipsa unei viziuni clare și prin riscul de a reduce […] Articolul ATITUDINI | Viorel Furdui: Anchetarea primarului din Durlești – un caz izolat sau un semnal dat primarilor în contextul reformei APL apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în România din Abu Dhabi. Plângere penală la DNA împotriva Oanei Țoiu # Ziua
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că fiica lor, Irina, care, potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a ajuns în România. Daciana Sârbu, care a anunţat că va face plângere pentru abuz în serviciu împotriva […] Articolul Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în România din Abu Dhabi. Plângere penală la DNA împotriva Oanei Țoiu apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Iranul anunță că va suspenda atacurile asupra statelor vecine dacă nu va fi atacat! Masoud Pezeshkian a cerut iertare statelor vecine pentru atacurile recente # Ziua
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a anunțat că Consiliul temporar de conducere de la Teheran a aprobat decizia de a se abține de la orice atacuri sau lovituri cu rachete împotriva statelor vecine, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului va proveni din partea acestora, potrivit publicației The Guardian. Într-un mesaj înregistrat în prealabil […] Articolul Iranul anunță că va suspenda atacurile asupra statelor vecine dacă nu va fi atacat! Masoud Pezeshkian a cerut iertare statelor vecine pentru atacurile recente apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Primăvara crește numărul cazurilor de urgență. Numărul apelurilor la 112, în creștere cu 10 la sută # Ziua
Serviciul 112 anunță că, odată cu începutul lunii martie și intensificarea activităților sociale specifice acestei perioade, a crescut numărul cazurilor de urgență. Potrivit datelor oficiale, în primele zile ale lunii martie au fost recepționate aproximativ 5 800 de apeluri zilnic, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna anterioară. Dintre acestea, cele mai multe au fost […] Articolul Primăvara crește numărul cazurilor de urgență. Numărul apelurilor la 112, în creștere cu 10 la sută apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
SUA sunt pe cale să „controleze” spațiul aerian iranian, a afirmat vineri secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Washingtonul se așteaptă ca obiectivele realizabile ale Statelor Unite să fie îndeplinite în patru până la șase săptămâni, a anunțat Reuters, citat de Agerpres. Leavitt a ținut totodată să clarifice ce a vrut […] Articolul Casa Albă: SUA sunt pe cale să „controleze” spațiul aerian iranian apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Anul trecut, produsele agricole s-au scumpit cu 11%. Cele mai mari creșteri au fost la fructe și bostănoase # Ziua
Prețul pentru produsele agricole stabilit de întreprinderi și gospodării au crescut, anul trecut, cu peste 10 la sută. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, bostănoase și la floarea-soarelui, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale, produsele vegetale s-au scumpit, în medie, cu 13%, iar cele animaliere cu 3,6 la sută. Cele […] Articolul Anul trecut, produsele agricole s-au scumpit cu 11%. Cele mai mari creșteri au fost la fructe și bostănoase apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Autoritățile responsabile din Emiratele Arabe Unite au anunțat suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Dubai până la noi ordine. Într-o postare administrația aerogării le-a transmis pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport. „Pentru siguranța pasagerilor, a personalului aeroportuar și a echipajelor companiilor aeriene, operațiunile de pe Dubai International Airport au fost suspendate temporar. Toate procedurile […] Articolul Aeroportul Internațional din Dubai anunță suspendarea tuturor zborurilor apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Meteorologii prognozează pentru acest sfârșit de săptămână vreme caldă, cu cer variabil. Sâmbătă și duminică nu se vor înregistra precipitații. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață slabă. Minimele nocturne vor oscila între -4..+1°C, iar maximele diurne vor crește treptat de la +6..+11°C pe 7 martie, până la +8..+13°C […] Articolul Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică vreme caldă, fără precipitații apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Rusia a lansat un atac devastator cu rachete asupra orașului Harkov. Un bloc de locuințe a fost distrus, iar șase persoane au murit # Ziua
Trupele ruse au lansat în această noapte un atac cu rachete asupra orașului Harkov, a anunțat primarul orașului, Igor Terehov. Potrivit acestuia, a fost înregistrată o lovitură directă asupra unui bloc de locuințe cu mai multe etaje din cartierul Kievski al orașului. Conform celor mai recente date, șase persoane au murit. Terehov a mai anunțat […] Articolul Rusia a lansat un atac devastator cu rachete asupra orașului Harkov. Un bloc de locuințe a fost distrus, iar șase persoane au murit apare prima dată în ZIUA.md.
