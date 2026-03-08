Reacții dure după sinuciderea unei educatoare din Hâncești. Femeia ar fi fost abuzată de soțul ei, vicepreședinte de raion și membru PAS

12:10

O nouă lovitură pentru șoferi. Prețul motorinei se apropie vertiginos de 23 de lei pentru un litru. ANRE a stabilit pentru weekend și luni, 9 martie, un preț de 22,87 de lei pentru acest tip de carburant, în creștere cu 67 de bani. Astfel, în doar patru zile, prețul pentru motorină a crescut exact cu […] Articolul În weekend, prețul pentru un litru de motorină va fi de aproximativ 23 de lei apare prima dată în ZIUA.md.