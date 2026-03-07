Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în România din Abu Dhabi. Plângere penală la DNA împotriva Oanei Țoiu

13:40

Partidul Nostru a cerut excluderea de pe ordinea de zi a ședinței de joi a Parlamentului a amendamentului PAS prin care alegerea membrilor în Comisia pentru vettingul procurorilor să aibă loc cu cel puțin 51 de voturi ale deputaților, în loc de 61. Potrivit lui Alexandr Berlinschii, amendamentele introduse în proiect au drept scop modificarea […] Articolul PAS a respins propunerea „Partidului Nostru” de excludere de pe ordinea de zi a amendamentul care să-i permită lui von Hebel să evalueze procurorii apare prima dată în ZIUA.md.