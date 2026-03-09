9 martie – Ziua Deținuților Politici Anticomuniști, în România, asociată praznicului ortodox al celor 40 de Mucenici din Sevastia

14:50

Preţul gazelor naturale înregistra vineri dimineaţa o scădere uşoară în Europa, dar cu toate acestea se pregăteşte pentru cea mai mare creştere săptămânală de după criza energetică, în condiţiile în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să creeze incertitudini cu privire la livrările globale, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. La bursa de […] Articolul Preţul gazelor în Europa a scăzut vineri sub pragul de 50 de euro pentru un megawatt-oră, dar încheie săptămâna cu o creștere de peste 50% apare prima dată în ZIUA.md.