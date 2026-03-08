Președintele SUA, Donald Trump, anunță la summitul „Scutul Americilor” o alianță militară împotriva traficanților de droguri

17:00

Cele cinci fracțiuni parlamentare din opoziție au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională amendamentul PAS prin care s-a redus pragul de la 61 la 51 de voturi pentru desemnarea membrilor în Comisia de Vetting. În cadrul unui briefing, legislatorii din opoziție au precizat că documentul reprezintă un abuz și demonstrează încă o dată că […]