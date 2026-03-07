Donald Trump: Iranul va fi lovit foarte tare. Nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu”
Ziua, 7 martie 2026 14:30
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că Iranul va fi „lovit foarte tare” și, datorită atacurilor lansate de Statele Unite și Israel, acest stat nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu”. Donald Trump a reacționat, printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, după ce președintele Iranului a transmis că atacurile […] Articolul Donald Trump: Iranul va fi lovit foarte tare. Nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu” apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
15:10
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante în R. Moldova. Cele mai multe oferte sunt pentru cusătorese # Ziua
Peste 11 mii de locuri de muncă vacante sunt disponibile în prezent pe piața muncii din Republica Moldova, majoritatea în mediul urban. Cele mai căutate meserii sunt cele de cusătoreasă, muncitor auxiliar, legător de cabluri și conductori, dar și conducător auto sau operator în diverse domenii. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă […] Articolul Peste 11 mii de locuri de muncă vacante în R. Moldova. Cele mai multe oferte sunt pentru cusătorese apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
14:30
Donald Trump: Iranul va fi lovit foarte tare. Nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu” # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că Iranul va fi „lovit foarte tare” și, datorită atacurilor lansate de Statele Unite și Israel, acest stat nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu”. Donald Trump a reacționat, printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa Truth Social, după ce președintele Iranului a transmis că atacurile […] Articolul Donald Trump: Iranul va fi lovit foarte tare. Nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
14:00
Activele oficiale de rezervă ale Banca Națională a Moldovei au constituit 5 019,69 milioane de euro la data de 27 februarie 2026, în scădere cu 61,01 milioane de euro față de nivelul înregistrat la 30 ianuarie 2026, când acestea se ridicau la 5 080,70 milioane de euro. Potrivit datelor publicate de banca centrală, diminuarea rezervelor […] Articolul BNM raportează scăderea rezervelor: plățile externe golesc treptat conturile valutare apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Statele Unite iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale # Ziua
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea sancțiunilor asupra […] Articolul Statele Unite iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
13:20
ATITUDINI | Viorel Furdui: Anchetarea primarului din Durlești – un caz izolat sau un semnal dat primarilor în contextul reformei APL # Ziua
Cazul primarului de la Durlești, doamna Eleonora Șaran, poate nu ar fi trezit atâtea reacții și discuții dacă nu ar fi apărut într-un context social și politic controversat, marcat de promovarea unei reforme fulger și radicale a Administrației Publice Locale (APL). Această reformă, contestată prin lipsa unei viziuni clare și prin riscul de a reduce […] Articolul ATITUDINI | Viorel Furdui: Anchetarea primarului din Durlești – un caz izolat sau un semnal dat primarilor în contextul reformei APL apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în România din Abu Dhabi. Plângere penală la DNA împotriva Oanei Țoiu # Ziua
Fosta soţie a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, anunţă că fiica lor, Irina, care, potrivit declaraţiilor fostului premier, nu a putut pleca joi spre România din Oman din cauza interdicţiei impuse de ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a ajuns în România. Daciana Sârbu, care a anunţat că va face plângere pentru abuz în serviciu împotriva […] Articolul Daciana Sârbu anunţă că fiica sa a ajuns în România din Abu Dhabi. Plângere penală la DNA împotriva Oanei Țoiu apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Iranul anunță că va suspenda atacurile asupra statelor vecine dacă nu va fi atacat! Masoud Pezeshkian a cerut iertare statelor vecine pentru atacurile recente # Ziua
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a anunțat că Consiliul temporar de conducere de la Teheran a aprobat decizia de a se abține de la orice atacuri sau lovituri cu rachete împotriva statelor vecine, cu excepția cazului în care un atac asupra Iranului va proveni din partea acestora, potrivit publicației The Guardian. Într-un mesaj înregistrat în prealabil […] Articolul Iranul anunță că va suspenda atacurile asupra statelor vecine dacă nu va fi atacat! Masoud Pezeshkian a cerut iertare statelor vecine pentru atacurile recente apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Primăvara crește numărul cazurilor de urgență. Numărul apelurilor la 112, în creștere cu 10 la sută # Ziua
Serviciul 112 anunță că, odată cu începutul lunii martie și intensificarea activităților sociale specifice acestei perioade, a crescut numărul cazurilor de urgență. Potrivit datelor oficiale, în primele zile ale lunii martie au fost recepționate aproximativ 5 800 de apeluri zilnic, în creștere cu aproximativ 10% comparativ cu săptămâna anterioară. Dintre acestea, cele mai multe au fost […] Articolul Primăvara crește numărul cazurilor de urgență. Numărul apelurilor la 112, în creștere cu 10 la sută apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
SUA sunt pe cale să „controleze” spațiul aerian iranian, a afirmat vineri secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, adăugând că Washingtonul se așteaptă ca obiectivele realizabile ale Statelor Unite să fie îndeplinite în patru până la șase săptămâni, a anunțat Reuters, citat de Agerpres. Leavitt a ținut totodată să clarifice ce a vrut […] Articolul Casa Albă: SUA sunt pe cale să „controleze” spațiul aerian iranian apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
11:00
Anul trecut, produsele agricole s-au scumpit cu 11%. Cele mai mari creșteri au fost la fructe și bostănoase # Ziua
Prețul pentru produsele agricole stabilit de întreprinderi și gospodării au crescut, anul trecut, cu peste 10 la sută. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la fructe, bostănoase și la floarea-soarelui, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit datelor oficiale, produsele vegetale s-au scumpit, în medie, cu 13%, iar cele animaliere cu 3,6 la sută. Cele […] Articolul Anul trecut, produsele agricole s-au scumpit cu 11%. Cele mai mari creșteri au fost la fructe și bostănoase apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Autoritățile responsabile din Emiratele Arabe Unite au anunțat suspendarea tuturor zborurilor către și dinspre Dubai până la noi ordine. Într-o postare administrația aerogării le-a transmis pasagerilor să nu se deplaseze la aeroport. „Pentru siguranța pasagerilor, a personalului aeroportuar și a echipajelor companiilor aeriene, operațiunile de pe Dubai International Airport au fost suspendate temporar. Toate procedurile […] Articolul Aeroportul Internațional din Dubai anunță suspendarea tuturor zborurilor apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Meteorologii prognozează pentru acest sfârșit de săptămână vreme caldă, cu cer variabil. Sâmbătă și duminică nu se vor înregistra precipitații. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceață slabă. Minimele nocturne vor oscila între -4..+1°C, iar maximele diurne vor crește treptat de la +6..+11°C pe 7 martie, până la +8..+13°C […] Articolul Meteorologii prognozează pentru sâmbătă și duminică vreme caldă, fără precipitații apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
09:00
Rusia a lansat un atac devastator cu rachete asupra orașului Harkov. Un bloc de locuințe a fost distrus, iar șase persoane au murit # Ziua
Trupele ruse au lansat în această noapte un atac cu rachete asupra orașului Harkov, a anunțat primarul orașului, Igor Terehov. Potrivit acestuia, a fost înregistrată o lovitură directă asupra unui bloc de locuințe cu mai multe etaje din cartierul Kievski al orașului. Conform celor mai recente date, șase persoane au murit. Terehov a mai anunțat […] Articolul Rusia a lansat un atac devastator cu rachete asupra orașului Harkov. Un bloc de locuințe a fost distrus, iar șase persoane au murit apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:30
Miercuri, 4 martie, la Biserica „Sfântul Gheorghe”- Nou din București a avut loc un moment de profundă însemnătate duhovnicească: deshumarea moaștelor Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale doi dintre fiii săi, Sfântul Martir Ștefan și Sfântul Martir Matei Brâncoveanu. Rânduiala a fost săvârșită de o comisie desemnată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, condusă de PS […] Articolul Osemintele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și ale fiilor săi au fost deshumate la București apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Societatea civilă condamnă modul în care PAS a promovat „amendamentul Hebel”: Practică netransparentă ce afectează reformele # Ziua
Societatea civilă condamnă și se arată îngrijorată de modul în care Parlamentul, prin votul majoritar al PAS, a revizuit procedura de numire a membrilor în comisiile de vetting. Printr-o declarație comună, semnată până acum de cinci ONG-uri, este criticată lipsa de transparență și a consultărilor în promovarea amendamentului PAS prin care experții străini, Herman von […] Articolul Societatea civilă condamnă modul în care PAS a promovat „amendamentul Hebel”: Practică netransparentă ce afectează reformele apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
INTERVIU | Dan Dungaciu, despre sondajul IMAS: Vasile Costiuc cucerește centrul politic, iar Democrația Acasă poate deveni partid balama la următoarele alegeri # Ziua
Sociologul român Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al partidului AUR de la București, explică, într-un interviu acordat portalului ZIUA.md, cum interpretează el rezultatele sondajului IMAS, realizat în luna februarie pe teritoriul Republicii Moldova și prezentat la Chișinău săptămâna trecută. O populație obosită și fără speranță – Domnule profesor! Din punctul de vedere al ultimului sondaj de opinie […] Articolul INTERVIU | Dan Dungaciu, despre sondajul IMAS: Vasile Costiuc cucerește centrul politic, iar Democrația Acasă poate deveni partid balama la următoarele alegeri apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
VIDEO | Înșelătorii online masive prin platforme de matrimoniale, dirijate de la Chișinău. Peste 1000 de operatori, implicați în rețeaua internațională # Ziua
Polițiștii și procurorii au destructurat un „call-center” implicat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău care au creat o rețea internațională cu aproximativ 1000 de operatori pe mai multe platforme de matrimoniale. Operatorii pretindeau că sunt în căutarea relațiilor romantice, într-o rețea de comunicare pentru persoanele care își doreau să-și găsească partener. Pentru ca […] Articolul VIDEO | Înșelătorii online masive prin platforme de matrimoniale, dirijate de la Chișinău. Peste 1000 de operatori, implicați în rețeaua internațională apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi: „Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să prăbușească economiile lumii” # Ziua
Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, a declarat că ar putea dura „săptămâni până la luni” până când exporturile de energie vor reveni la niveluri normale, chiar dacă războiul s-ar încheia imediat, scrie The Guardian. Saad al-Kaabi a avertizat că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea „să prăbușească economiile lumii”, deoarece Qatarul, al doilea cel […] Articolul Ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi: „Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să prăbușească economiile lumii” apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Opoziția parlamentară, apel către ambasadorul UE și cel al Consiliului Europei: Nu lăsați PAS să discrediteze reforma justiției # Ziua
Cele cinci fracțiuni din opoziția parlamentară condamnă votul de azi al majorității PAS prin care fostul șef al Comisiei pre-Vetting, expertul olandez Herman von Hebel, a fost desemnat în Comisia de evaluare a procurorilor. Printr-un apel comun, deputații au calificat drept ilegală procedura de numire, prin schimbarea regulilor de desemnare, și îndeamnă ambasadorul UE în […] Articolul Opoziția parlamentară, apel către ambasadorul UE și cel al Consiliului Europei: Nu lăsați PAS să discrediteze reforma justiției apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
VIDEO | Tănase, despre scandalul de la biserica din Dereneu: Deciziile judecătorești sunt obligatorii și trebuie executate. Punct! # Ziua
Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, consideră că disputa legată de biserica din satul Dereneu demonstrează incapacitatea statului de a pune legea în aplicare, dar și atitudinea lașă și duplicitară a autorităților. El a subliniat că există o decizie judecătorească definitivă care trebuie executată, iar refuzul implică și răspundere penală. Subiectul a fost discutat la […] Articolul VIDEO | Tănase, despre scandalul de la biserica din Dereneu: Deciziile judecătorești sunt obligatorii și trebuie executate. Punct! apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Alexandru Tănase, despre revocarea decretului de grațiere lui Nicolae Șepeli: Dacă vor încerca să-l încarcereze în baza lui, șeful penitenciarului ar putea să nu-l primească în închisoare # Ziua
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, susține că revocarea decretului de grațiere semnat de președintele Maia Sandu în privința lui Nicolae Șepeli, acuzat că ar fi condus un grup criminal care a pus la cale asasinate în Ucraina, „este contrar principiului de drept”, iar în baza acestui act Șepeli nu poate reveni la închisoare, […] Articolul Alexandru Tănase, despre revocarea decretului de grațiere lui Nicolae Șepeli: Dacă vor încerca să-l încarcereze în baza lui, șeful penitenciarului ar putea să nu-l primească în închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Ne bântuie de ceva vreme „umbrela nucleară a Franței”. Nu știm exact ce înseamnă asta, impresia e că avem de-a face cu ceva gustos, ceva ce ar trebui să ne dorim cu tot dinadinsul. Dar dacă în loc să zicem „umbrela nucleară a Franței” zicem „pe teritoriul României vor fi instalate arme nucleare franceze”? Se […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Despotism retoric, arme nucleare și puțină istorie apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:50
Preţul gazelor în Europa a scăzut vineri sub pragul de 50 de euro pentru un megawatt-oră, dar încheie săptămâna cu o creștere de peste 50% # Ziua
Preţul gazelor naturale înregistra vineri dimineaţa o scădere uşoară în Europa, dar cu toate acestea se pregăteşte pentru cea mai mare creştere săptămânală de după criza energetică, în condiţiile în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să creeze incertitudini cu privire la livrările globale, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. La bursa de […] Articolul Preţul gazelor în Europa a scăzut vineri sub pragul de 50 de euro pentru un megawatt-oră, dar încheie săptămâna cu o creștere de peste 50% apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Herman von Hebel, readus în Comisia de Vetting. PAS l-a desemnat pe expertul olandez în urma revizuirii procedurii legale de numire. # Ziua
Majoritatea PAS a aprobat azi desemnarea în Comisia pentru evaluare a procurorilor pe experții străini Herman von Hebel și Bernard Lavigne. Votul vine după ce, joi, deputații PAS au modificat procedura de numire a membrilor în Comisia de vetting prin reducerea pragului necesar de la 61 la 51 de voturi. Procedura de vot a fost […] Articolul Herman von Hebel, readus în Comisia de Vetting. PAS l-a desemnat pe expertul olandez în urma revizuirii procedurii legale de numire. apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Povestea asta cu Herman von Hebel nu e despre reforma justiției și nici despre reguli, proceduri și cutume. Astea sunt chestiuni secundare, dacă nu chiar irelevante. Acest scandal e despre ATITUDINE! Atitudinea față stat, atitudinea față de lege și, mai ales, atitudinea față de oameni – și cei care au votat PAS, și cei care […] Articolul EDITORIAL | Sfidarea, ca politică de stat. Maia Sandu, nu mai da vina pe alții! apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Noi reguli pentru Portul Internațional Giurgiulești. Investitorul general, obligat să restituie statului toate construcțiile din zona portuară # Ziua
Portul Internațional Liber Giurgiulești va activa în baza unor noi reguli. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de modificare a legii din 2005 ce prevede reglementarea activității acestui port. Revizuirile introduse modifică durata contractului de arendă de la 99 de ani la 49 de ani și precizează că investitorul general și rezidenții vor […] Articolul Noi reguli pentru Portul Internațional Giurgiulești. Investitorul general, obligat să restituie statului toate construcțiile din zona portuară apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Pakistanul avertizează Iranul că va fi obligat să intervină dacă nu oprește atacurile asupra Arabiei Saudite # Ziua
Pakistanul a transmis Teheranului că eventuale atacuri asupra Arabiei Saudite ar putea activa acordul bilateral de apărare semnat cu regatul. Mesajul a fost făcut public la Islamabad de vicepremierul și ministrul de externe pakistanez, Ishaq Dar, care a precizat că a informat partea iraniană despre obligațiile prevăzute în pactul militar dintre Pakistan și Arabia Saudită, […] Articolul Pakistanul avertizează Iranul că va fi obligat să intervină dacă nu oprește atacurile asupra Arabiei Saudite apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Șeful IGP, despre situația unor fugari în regiunea transnistreană: Foștii deputați, Nesterovschi și Lozovan, ascunși într-un hotel al militarilor ruși # Ziua
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernățeanu, anunță că autoritățile de la Chișinău cunosc exact adresele din regiunea transnistreană, unde se ascund foștii deputați Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan și fostul demnitar din Găgăuzia, Dmitri Constantinov, însă nu pot intreveni cu rețineri din motive de securitate și riscuri pentru angajații forțelor de drept. Șeful IGP precizează că […] Articolul Șeful IGP, despre situația unor fugari în regiunea transnistreană: Foștii deputați, Nesterovschi și Lozovan, ascunși într-un hotel al militarilor ruși apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Ungaria afirmă că încasatorii băncii ucrainene „Oschadbank”, reținuți într-un dosar de spălare de bani. Câți bani transportau? # Ziua
Ungaria afirmă că încasatorii băncii ucrainene „Oschadbank”, care au fost reținuți vineri sunt vizați într-o anchetă privind spălarea de bani, a anunțat Serviciul Național Fiscal al Ungariei. Printre cei șapte reținuți se află și un fost general al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), care era responsabil de gestionarea transportului, relatează presa, citând Serviciul Fiscal […] Articolul Ungaria afirmă că încasatorii băncii ucrainene „Oschadbank”, reținuți într-un dosar de spălare de bani. Câți bani transportau? apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Kievul acuză Budapesta de „terorism de stat” după reținerea a șapte angajați ai unei bănci care transportau bani spre Ucraina # Ziua
Kievul a acuzat vineri Budapesta că a reținut șapte angajați ai unei bănci ucrainene, numindu-l „terorism de stat și furt de bani”. Kievul a declarat vineri dimineață că Budapesta a reținut fără explicații șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a precizat că aceștia transportau numerar între Austria și […] Articolul Kievul acuză Budapesta de „terorism de stat” după reținerea a șapte angajați ai unei bănci care transportau bani spre Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | Alexandru Tănase, despre „amendamentul von Hebel”: „O lege dată cu dedicație, o chestiune clientelară, o ofensă adusă bunului-simț” # Ziua
Revizuirea procedurii de desemnare a membrilor în Comisia de Vetting de către majoritatea Parlamentară și insistența cu care guvernarea PAS vrea să-l numească anume pe olandezul Herman von Hebel în funcția de membru al comisiei de evaluare a procurorilor este o „ofensă adusă bunului simț” și este foarte clar că este „o lege dată cu […] Articolul VIDEO | Alexandru Tănase, despre „amendamentul von Hebel”: „O lege dată cu dedicație, o chestiune clientelară, o ofensă adusă bunului-simț” apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
O nouă lovitură pentru șoferi. Prețul motorinei se apropie vertiginos de 23 de lei pentru un litru. ANRE a stabilit pentru weekend și luni, 9 martie, un preț de 22,87 de lei pentru acest tip de carburant, în creștere cu 67 de bani. Astfel, în doar patru zile, prețul pentru motorină a crescut exact cu […] Articolul În weekend, prețul pentru un litru de motorină va fi de aproximativ 23 de lei apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mici creşteri ale preţului la carburanţi # Ziua
România se numără printre statele UE cu cele mai mici scumpiri la carburanți, a declarat joi ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Potrivit lui, prețul motorinei a crescut în ultimele zile cu aproximativ 25 de bani per litru (echivalenrul a aproximativ 4 eurocenți), spre deosebire de alte țări, unde majorările au fost de trei sau chiar de […] Articolul România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mici creşteri ale preţului la carburanţi apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru complicele lui Nicanor Ciochină, condamnat pentru accidentarea mortală a unui minor # Ziua
Procurorii pentru cauze speciale cer o pedeapsă maximă pentru Ion Andronache, complicele fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat pentru accidentarea mortală cu mașina a unui băiat de 14 ani, acum doi ani. Ion Andronache a fost condamnat, recent, la șase luni de închisoare, iar acuzatorii au solicitat la Curtea de Apel o pedeapsă de […] Articolul Procurorii cer o pedeapsă mai dură pentru complicele lui Nicanor Ciochină, condamnat pentru accidentarea mortală a unui minor apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Scandal în România! Ministrul de Externe, Oana Țoiu, acuzată că ar fi dat dispoziție ca fiica lui Victor Ponta să fie dată dată jos din avionul cu repatriați din Oman # Ziua
Fiica fostului premier al României, Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, în vârstă de 17 ani, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE […] Articolul Scandal în România! Ministrul de Externe, Oana Țoiu, acuzată că ar fi dat dispoziție ca fiica lui Victor Ponta să fie dată dată jos din avionul cu repatriați din Oman apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Numirea expertului Herman von Hebel în Comisia de Vetting va fi supusă azi votului în Parlament, după modificarea de către PAS a procedurii de desemnare # Ziua
Desemnarea experților străini în Comisia pentru evaluarea procurorilor, Herman von Hebel și Bernard Lavigne, va fi supusă votului azi în Parlament, după ce, joi, majoritatea PAS a modificat procedura de numire a membrilor în comisie prin reducerea pragului de la 61 la 51 de voturi. Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la solicitarea […] Articolul Numirea expertului Herman von Hebel în Comisia de Vetting va fi supusă azi votului în Parlament, după modificarea de către PAS a procedurii de desemnare apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
După Vama Leușeni – Albița, implementare sistemului informatic EES ce presupune înregistrarea datelor biometrice și ale celor de călătorie a dus la formarea cozilor și în postul de la Sculeni. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din Republica Moldova, unde timpul de așteptare este de aproximativ o oră. „Poliția de Frontieră informează că, […] Articolul Implementarea noului sistem informatic EES a dus la formarea cozilor și la Vama Sculeni apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Critici dure aduse de Centrul de Resurse Juridice în urma revizuirii procedurii de desmenare a membrilor în Comisia de Vetting: Un semnal prost pentru Comisia Europeană # Ziua
O practică periculoasă și regretabilă ce transmite un semnal prost pentru Comisia Europeană. Este critica adusă de Centrul de Resurse Juridice în contextul modificărilor aprobate de PAS la desemnarea membrilor în Comisia de Vetting. Amendamentul, prin care partidul de la guvernare insistă ca expertul olandez Herman von Hebel să ajungă în comisia de evaluare a […] Articolul Critici dure aduse de Centrul de Resurse Juridice în urma revizuirii procedurii de desmenare a membrilor în Comisia de Vetting: Un semnal prost pentru Comisia Europeană apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Un nou caz de exploatare a cetățenilor moldoveni, inclusiv minori, în nordul Italiei. Muncitorii lucrau în condiții degradante la o fabrică de cauciuc # Ziua
Carabinierii italieni au deconspirat o nouă schemă de exploatare a unui grup de 14 cetățeni moldoveni, inclusiv trei minori. Aceștia munceau ilegal la câteva fabrici din provinciile Brescia și Cremona, aducerea lor fiind organizată de trei femei originare din România, care acum sunt anchetate penal. Pe lângă exploatare prin muncă, cele trei suspecte sunt […] Articolul Un nou caz de exploatare a cetățenilor moldoveni, inclusiv minori, în nordul Italiei. Muncitorii lucrau în condiții degradante la o fabrică de cauciuc apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Maia Sandu aprobă votul PAS care a insistat să-l promoveze pe Herman von Hebel în Comisia de Vetting prin reducerea pragului pentru desemnare # Ziua
Șefa statului, Maia Sandu, aprobă votul majorității PAS din Parlament în cazul amendamentului partidului de la putere prin care a fost redus pragul, de la 61 la 51 de voturi, pentru desemnarea membrilor în Comisia de vetting. Asta după ce, săptămâna trecută, expertul olandez, fost șef la Comisia Pre-Vetting, Herman von Hebel, și altul din […] Articolul Maia Sandu aprobă votul PAS care a insistat să-l promoveze pe Herman von Hebel în Comisia de Vetting prin reducerea pragului pentru desemnare apare prima dată în ZIUA.md.
5 martie 2026
19:40
CONTRASENS | Alexandru Tănase: Greblele și piruetele din justiție și „filiala KGB” numită Mitropolia Moldovei # Ziua
Olandezul Herman von Hebel va ajunge, cel mai probabil, membru în Comisia de vetting, deși inițial candidatura sa nu trecuse de Parlament, din lipsă de voturi. Asta pentru că, între timp, PAS a modificat din nou legea și a redus numărul de voturi necesare. Ce înseamnă această schimbare de reguli în timpul jocului pentru întreaga […] Articolul CONTRASENS | Alexandru Tănase: Greblele și piruetele din justiție și „filiala KGB” numită Mitropolia Moldovei apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Casele de schimb valutar și hotelurile care dețin licență pentru operațiuni valutare ar putea primi dreptul de a furniza și anumite servicii de plată, inclusiv legate de remiteri de bani. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, care urmărește o liberalizare parțială a pieței. Documentul prevede că aceste […] Articolul Casele de schimb valutar vor putea oferi servicii de plată și de transferuri bănești apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Guvernul îndeamnă persoanele fizice plătitoare de impozite să direcţioneze 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent către organizații necomerciale non-profit – asociații obștești, fundații, instituții private și să susține o activitate caritabilă, culturală, de educație sau sănătate. Autoritățile precizează că desemnarea procentuală nu reprezintă o donație suplimentară, ci o redirecționare a unei […] Articolul Guvernul încurajează contribuabilii să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către ONG-uri apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Guvernul rus se va reuni în curând pentru a discuta oprirea exporturilor de gaze către Europa, a declarat joi vicepremierul Alexander Novak, transmite Reuters, citată de Agerpres. Preşedintele Vladimir Putin a sugerat miercuri că ţara sa ar putea sista chiar acum livrările de gaze către Europa şi s-ar putea reorienta către pieţe mai promiţătoare. „Dar […] Articolul Anunț de la Moscova: toate exporturile de gaze rusești spre Europa ar putea fi oprite apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Prețul gazului își continuă creșterea fulminantă, pe fondul crizei din Golf. Țările lumii, în căutare de surse alternative # Ziua
Preţul gazelor naturale înregistra joi dimineaţa o creştere de două cifre în Europa, deoarece incertitudinea cu privire la războiul din Orientul Mijlociu continuă să zguduie pieţele energetice, transmite Bloomberg, citat de Economica. La bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures au crescut chiar şi cu 13%. Aceasta după ce miercuri au scăzut, pe măsură ce piaţa […] Articolul Prețul gazului își continuă creșterea fulminantă, pe fondul crizei din Golf. Țările lumii, în căutare de surse alternative apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Opoziția va contesta la Curtea Constituțională amendamentul PAS prin care s-a redus pragul pentru desemnarea membrilor Comisiei de Vetting # Ziua
Cele cinci fracțiuni parlamentare din opoziție au anunțat că vor contesta la Curtea Constituțională amendamentul PAS prin care s-a redus pragul de la 61 la 51 de voturi pentru desemnarea membrilor în Comisia de Vetting. În cadrul unui briefing, legislatorii din opoziție au precizat că documentul reprezintă un abuz și demonstrează încă o dată că […] Articolul Opoziția va contesta la Curtea Constituțională amendamentul PAS prin care s-a redus pragul pentru desemnarea membrilor Comisiei de Vetting apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Aproximativ 19 tone de rodii au fost distruse de ANSA, după ce în frcute au fost găsite pesticide # Ziua
Rodii cu pesticide riscau să ajungă în piețele și magazinele din R. Moldova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că a distrus aproximativ 19 tone de rodii neconforme depistate în urma unor controale efectuate la vamă. Rezultatele analizelor de laborator au atestat prezența reziduului de pesticid Imazalil, în concentrații ce depășesc limita maximă admisă stabilită […] Articolul Aproximativ 19 tone de rodii au fost distruse de ANSA, după ce în frcute au fost găsite pesticide apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Fluctuațiile de prețuri pentru biletele de avion și scumpirile de carburanți, sub lupa Consiliului Concurenței # Ziua
Consiliul Concurenței anunță că va monitoriza minuțios situația din domeniul vânzărilor biletelor de avion, în contextul recentelor tensiuni din Golful Piersic ce au dus la blocaje în operarea zborurilor. De asemenea, instituția anunță că va fi și cu ochii pe piața angro de vânzare a carburanților. „Precizăm că fluctuațiile de preț pot fi determinate de […] Articolul Fluctuațiile de prețuri pentru biletele de avion și scumpirile de carburanți, sub lupa Consiliului Concurenței apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Doi străini au trecut înot Prutul pentru a ajunge ilegal în România. Persoanele, reținute și transmise polițiștilor de frontieră din Ungheni # Ziua
Doi cetățeni străini, o ucraineancă și un armean, au trecut înot Prutul pentru a ajunge ilegal în România. Persoanele au fost observate de o patrulă a polițiștilor de frontieră din Ungheni, însă acestea erau deja pe partea dreaptă a râului. Străinii au reușit să escaladeze malul abrupt al râului cu ajutorul unor crengi, însă în urma […] Articolul Doi străini au trecut înot Prutul pentru a ajunge ilegal în România. Persoanele, reținute și transmise polițiștilor de frontieră din Ungheni apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Blocaj la prezentarea Planului de Mobilitate Urbană la Primăria Chișinău. Consilieri PAS, acuzați de edilul Ion Ceban de obstrucționarea ședinței # Ziua
Scandal la Primăria Chișinău în timpul prezentării Planului de Mobilitate Urbană. Consilierii PAS sunt acuzați de edilul Ion Ceban că au obstrucționat discuțiile asupra documentului, după ce au insistat ca în sala de ședință să fie întreruptă prezentarea și să fie organizată întrunirea Consiliului municipal Chișinău. Printr-un comunicat, Primăria Capitalei condamnă acțiunile de blocare de […] Articolul Blocaj la prezentarea Planului de Mobilitate Urbană la Primăria Chișinău. Consilieri PAS, acuzați de edilul Ion Ceban de obstrucționarea ședinței apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.