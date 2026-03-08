Israelul anunță că are „controlul aproape total asupra spațiului aerian iranian”. Benjamin Netanyahu: „Momentul adevărului se apropie”

09:20

Carabinierii italieni au deconspirat o nouă schemă de exploatare a unui grup de 14 cetățeni moldoveni, inclusiv trei minori. Aceștia munceau ilegal la câteva fabrici din provinciile Brescia și Cremona, aducerea lor fiind organizată de trei femei originare din România, care acum sunt anchetate penal. Pe lângă exploatare prin muncă, cele trei suspecte sunt […]