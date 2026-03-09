Recepția de Ziua Bulgariei, susținută de NGM Company: „Contribuim la creșterea veniturilor statului și investim în societate”

13:40

2 din 5 români ar vota astăzi pentru AUR, în cazul în care în România ar avea loc alegeri parlamentare, arată un nou Barometru INSCOP. Conform sondajului, formațiunea condusă de George Simion este creditată cu 38% din intențiile de vot. Pe loc doi în preferințele românilor, cu un scor de două ori mai mic, se […] Articolul SONDAJ | AUR se menține pe primul loc în intenția de vot în România, urmat la mare distanță de PSD și PNL apare prima dată în ZIUA.md.