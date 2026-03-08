Statistică îngrijorătoare. 76 la sută dintre cei care vor să obțină permisul de conducere de categoria B pică examenele

10:40

Fiica fostului premier al României, Victor Ponta, aflată în Oman, nu ar fi fost lăsată să urce în avionul care repatria cetățeni români din Dubai. Daciana și Victor Ponta au declarat, joi, că fiica lor, Irina, în vârstă de 17 ani, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE […] Articolul Scandal în România! Ministrul de Externe, Oana Țoiu, acuzată că ar fi dat dispoziție ca fiica lui Victor Ponta să fie dată dată jos din avionul cu repatriați din Oman apare prima dată în ZIUA.md.