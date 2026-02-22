Cuvântul pastoral al Mitropolitului Petru al Basarabiei la începutul Postului Mare: Reașezarea ființei în orizontul veșniciei
Ziua, 22 februarie 2026 14:00
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, a adresat clerului și credincioșilor un cuvânt pastoral la începutul Sfântului și Marelui Post. În mesajul său, intitulat „Reașezarea ființei în orizontul veșniciei", ierarhul subliniază că Postul Mare nu este doar un exercițiu exterior de înfrânare, ci un timp al cercetării lăuntrice, al limpezirii minții și al întoarcerii autentice către
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:30
Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se încheie cu o ceremonie spectaculoasă la Verona # Ziua
După două săptămâni pline de competiții și emoții, Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se apropie de final, iar organizatorii pregătesc o ceremonie de închidere de excepție în cadrul impresionant al Arenei din Verona, oraș celebru pentru drama „Romeo și Julieta", informează AFP. Evenimentele sportive au debutat pe 4 februarie, cu competițiile de curling, cu
Acum 2 ore
12:50
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Românii, în fața primei dictaturi. Țara în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea # Ziua
Acum 88 de ani, în februarie 1938, era instaurată prima dictatură a României moderne. Inițiatorul a fost regele Carol al II-lea, un personaj politic al interbelicului, pe cât de expansiv, inteligent și cu o pasiune pentru cultură, pe atât de controversat, aventurier, dur, profitor, cinic și cu un simț politic ce i-a permis să-și adune
12:40
Biblioteca Națională marchează 34 de ani de la Războiul de pe Nistru printr-o expoziție dedicată memoriei eroilor # Ziua
La 34 de ani de la declanșarea războiului de la Nistru, Biblioteca Națională organizează „Expoziția memoriei: 34 de ani de la războiul nedeclarat", un eveniment dedicat comemorării participanților la luptele pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Publicul va putea regăsi imagini realizate de fotoreporterii Agenției de Stat Moldpres, Mihai Vengher și Andrei
Acum 4 ore
11:50
VIDEO | Iurie Ciocan face haz pe seama lipsei de inițiative din partea Guvernului: „Slavă Domnului că nu au făcut mai rău” # Ziua
Fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan, care a condus anterior și Centrul de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, constată o lipsă totală de inițiative din partea a cabinetului de miniștri condus de Alexandru Munteanu. Potrivit lui, în primele 100 de zile de mandat, executivul nu a generat practic deloc proiecte de lege și nu
11:30
FOTO | Un nou atac nocturn cu rachete asupra Ucrainei. Și de această dată, au fost vizate obiective ale infrastructurii energetice # Ziua
Armata rusă a atacat din nou în cursul nopții infrastructura civilă și critică a Ucrainei cu drone și rachete, capitala Kiev și regiunea Kiev fiind printre principalele ținte. Autoritățile ucrainene anunță cel puțin o persoană decedată și mai mulți răniți. Potrivit informațiilor oficiale, au fost avariate obiective ale infrastructurii energetice, iar clădiri civile au suferit
11:10
Iarna se retrage și face loc primăverii. Ultima săptămână din februarie aduce o încălzire semnificativă a vremii # Ziua
Ultima săptămână de iarnă aduce o încălzire semnificativă a vremii, proces care se va accentua treptat pe parcursul zilelor următoare. Temperaturile vor crește constant, urmând să atingă valori de până la 11 grade cu plus sau chiar mai mari, până duminică, 1 martie. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, tendința termică este clar ascendentă. Astăzi,
10:50
VIDEO | 125 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina, „al treilea ctitor al Bisericii Ortodoxe Române” # Ziua
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea Preafericitului Justinian Marina, cel de-al treilea Patriarhul al României. Este supranumit și „Al treilea ctitor al Bisericii Ortodoxe Române", datorită eforturilor sale de a reconstrui instituția bisericească și de a o salva de la desființarea totală sub dictatura atee a regimului comunist. Născut la 22 februarie
Acum 6 ore
09:50
Negociatorii SUA speră la o întâlnire Putin-Zelenski. Steve Witkoff: „Am reușit să aducem cele două părți la masa discuțiilor” # Ziua
Statele Unite speră că actualele negocieri privind războiul din Ucraina vor conduce la o întâlnire personală între liderii de la Moscova și Kiev. Declarația a fost făcută de emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, într-un interviu pentru Fox News. Oficialul american a spus că se așteaptă la „vești bune" în următoarele săptămâni în procesul
09:20
Explozii lângă un centru comercial din orașul Lvov. O polițistă și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite # Ziua
O polițistă în vârstă de 23 de ani a murit, iar zeci de persoane au fost rănite în urma unor explozii produse în noaptea de sâmbătă spre duminică la Lvov, Ucraina, în apropierea unui centru comercial. Autoritățile locale califică incidentul drept atentat terorist. Primarul orașului, Andrei Sadovoi, a anunțat că exploziile s-au produs fără ca
09:00
Lăsatul Secului – ultima zi dinaintea Postului Mare. Urmează 40 de zile de înfrânare, rugăciune și milostenie # Ziua
Creștinii ortodocși marchează astăzi Lăsatul Secului, iar de mâine intră în Postul Mare, premergător celei mai importante sărbători creștine, Învierea Domnului, care va fi prăznuită, în acest an, în data de 12 aprilie. Postul Mare este cel mai lung și mai aspru post din calendarul bisericesc, având o durată de 40 de zile, la care
Acum 24 ore
19:20
VIDEO | Operațiune de combatere a traficului și consumului de droguri. Intervenție în forță a mascaților în cluburile din Chișinău # Ziua
Poliția a intervenit în noaptea trecută în mai multe cluburi și localuri de agrement din Chișinău, într-o acțiune amplă de prevenire și combatere a consumului și traficului ilicit de droguri. Descinderile au fost efectuate în baza unor informații operative, de către polițiștii capitalei, cu suportul mascaților de la „Fulger". Potrivit autorităților, în urma intervențiilor au
19:00
ANALIZĂ | Cristina Ciubotaru: Susținere pentru investigarea interferențelor rusești în actele prezidențiale de clemență # Ziua
Recent, într-o emisiune, doi jurnaliști discutau despre necesitatea investigării extrădării și ulterioarei grațieri a lui Nicolae Șepeli în 2022, persoana căreia, recent, președintele RM i-a revocat decretul de grațiere, după ce s-a aflat că ar fi implicat într-o tentativă de asasinat în Ucraina, comandată din Federația Rusă. S-a avansat teoria infiltrării agenților ruși în Comisia
17:30
VIDEO | Iurie Ciocan este convins că R. Moldova nu are altă soluție decât Reunirea cu România: „Nu suntem capabili să ne autoguvernăm” # Ziua
Republica Moldova nu este un stat epuizat, care supraviețuiește din asistență externă și care nu mai are capacitate să supraviețuiască pe cont propriu. În aceste condiții, singura soluție reală pentru a ieși din această criză sistemică ar fi reunirea cu România. Opinia aparține fostului președinte al CEC Iurie Ciocan și a fost exprimată la emisiunea
16:30
Academia Română ar putea deschide o filială la Chișinău. Proiectul de lege se află în dezbatere în Senatul României # Ziua
Academia Română ar putea deschide o filială la Chișinău, în cadrul unui proiect de cooperare extinsă cu Academia de Științe a Moldovei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, într-un interviu pentru Moldpres. Potrivit acestuia, inițiativa face parte dintr-un proiect comun lansat recent de președinții celor două academii, de la București și
15:40
ATITUDINI | Cornelia Cozonac: Cine ne sunt prietenii și ai cui prieteni ar trebui să ne îngrijoreze # Ziua
Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și fost președinte al Comisiei de grațieri, îmi reproșează, într-un comentariu la o postare de-a mea de ieri despre cazul anulării unei grațieri, că știe cine îmi sunt „prietena" și „prietenul", persoane despre care dânsul crede că mi-ar furniza informații care nu îi convin. Amintesc că este
15:30
VIDEO | Iurie Ciocan: Reforma teritorială riscă să devină „o bâtă politică” în mâna guvernării # Ziua
Fostul președinte al CEC, Iurie Ciocan, admite că reforma teritorial-administrativă, anunțată de Guvern, ar putea ascunde intenția de a muta centrele de putere în regiunile controlate politic de către PAS. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens". Potrivit lui Ciocan, mesajele transmise public de reprezentanții guvernării, inclusiv de la nivelul conducerii Parlamentului, indică faptul
14:50
Ucraina propune Uniunii Europene conducta petrolieră „Odesa-Brodi”, în locul celei avariate „Drujba” # Ziua
În locul conductei petroliere „Drujba", avariată în urma unui atac rusesc, Ucraina propune Uniunii Europene să utilizeze pentru tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia alte elemente ale infrastructurii sale de transport al țițeiului, în special conducta „Odesa-Brodi". Informația se regăsește într-o scrisoare, citată de Evropeiska Pravda, din 20 februarie 2026, semnată de misiunea Ucrainei
Ieri
13:50
Fico îl amenință pe Zelenski cu sistarea energiei electrice către Ucraina, dacă nu va restabili livrările de petrol spre Slovacia # Ziua
Premierul slovac Robert Fico a declarat că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Ucraina dacă, până luni, președintele Volodimir Zelenski nu va restabili fluxurile de petrol către Slovacia. „Dacă luni președintele ucrainean nu va restabili livrările de petrol către Slovacia, în aceeași zi voi cere companiilor slovace competente să oprească
13:10
Încă două zile de iarnă severă. Ninsori sporadice vor cădea până duminică, iar gheața continuă să creeze probleme în trafic # Ziua
Republica Moldova rămâne sub influența unui val de aer rece, cu ninsori slabe și polei. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, prognoza pentru sâmbătă, 21 februarie, confirmă menținerea condițiilor specifice de iarnă severă, chiar dacă ninsorile abundente au trecut de punctul maxim. Meteorologii anunță că în cursul zilei de astăzi se înregistrează ninsori slabe pe arii
12:50
Trump impune un tarif global de 10% la importuri, după decizia Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care introduce un tarif global unic de 10% pentru toate bunurile importate în Statele Unite. Măsura vine la doar o zi după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele anterioare impuse de administrația sa, potrivit The New York Times. Noul tarif de 10%
12:20
FOTO | O delegație a Mitropoliei Basarabiei, în vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, pentru noi proiecte de înfrățire # Ziua
Un grup de clerici din cadrul Protopopiatului Chișinău al Mitropoliei Basarabiei a efectuat, în zilele de 18 și 19 februarie, o vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, în vederea consolidării relațiilor dintre parohii și inițierii unor noi proiecte de înfrățire între comunități de pe ambele maluri ale Prutului. Deplasarea a avut loc cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului
12:00
Aur european pentru Republica Moldova la tir cu arcul. Trofeul a fost obținut de echipa feminină # Ziua
Reprezentativa feminină a Republicii Moldova a cucerit medalia de aur la Campionatul European de tir cu arcul în sală, desfășurat în perioada 16-21 februarie, la Plovdiv, în Bulgaria. Titlul a fost obținut după un parcurs solid al lotului moldovean, care a gestionat eficient duelurile eliminatorii și finala competiției. Echipa care a urcat pe cea mai
11:20
FOTO | Au apărut mărțișoarele în centrul Chișinăului. Târguri tematice în Scuarul Catedralei și în alte sectoare # Ziua
Mărțișoare, suvenire și flori de primăvară pot fi găsite, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului" din Chișinău, dar și în mai multe locații din sectoarele Capitalei. Târgul este organizat în contextul sărbătorilor „Mărțișor" și „8 Martie", iar vizitatorii pot alege dintr-o gamă variată de articole meșteșugărești și de artizanat.
11:00
Prețul benzinei cu cifra octanică 95 a crescut cu 7 bani în acest weekend, iar cel al motorinei standard s-a majorat cu 8 bani. Noile prețuri plafon pentru următoarele trei zile au fost stabilite vineri de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Astfel, în perioada 21-23 februarie, un litru de benzină se va vinde la
10:10
VIDEO | Un băiat de 12 ani din Republica Moldova a întors 4 scaune și a ridicat juriul în picioare la The Voice Kids Germania # Ziua
Renat Popovschi, un copil de 12 ani din Republica Moldova, a impresionat juriul și publicul la The Voice Kids Germany 2026, interpretând piesa „The Show Must Go On". Acesta a reușit să întoarcă toate cele 4 scaune, iar performanța sa a fost aclamată în picioare de cei prezenți în sală. De aproape 4 ani, Renat
09:50
VIDEO | România intră în cursa tehonologiilor militare avansate. Rachetă de croazieră dotată cu inteligență artificială, dezvoltată la Cluj # Ziua
România intră în cursa europeană a tehnologiilor militare avansate. Compania OVES Enterprise, cu sediul central la Cluj-Napoca, a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă, dotată cu inteligență artificială, aflată deja într-un stadiu avansat de testare. Proiectul, denumit „Sahara", marchează o extindere majoră a firmei IT către industria de apărare, iar demonstrații oficiale sunt programate pentru
09:30
Curtea Supremă a Statelor Unite a hotărât vineri, 20 februarie, că o bună parte din tarifele vamale impuse de președintele Donald Trump sub pretextul unei „urgențe economice" sunt ilegale, anunță CNN. Într-un verdict cu 6 voturi la 3, instanța a decis că Trump și-a depășit limitele constituționale când a invocat International Emergency Economic Powers Act
09:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge în SUA, pentru aprofundarea cooperării bilaterale pe dimensiunea securității energetice # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Jungh
20 februarie 2026
21:10
Ofițerii de investigație și procurorii au anunțat, vineri seara, reținerea unui bărbat de 36 de ani, considerat membru al grupului criminal. Inspectoratul General al Poliției precizează că, în prezent, au loc acțiuni de urmărire penală în privința acestuia, fără să ofere alte detalii. „Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în […] Articolul Încă un bărbat a fost reținut de poliție în dosarul asasinărilor planificate din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, creează „condiții informaționale” pentru reluarea mobilizării parțiale forțate a rezerviștilor, în vederea completării pierderilor armatei ruse în Ucraina, susțin experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit analizei, pregătirile sunt indicate de legile adoptate la sfârșitul anului trecut, care permit Ministerului rus al Apărării să activeze un rezervă mobilizabilă de aproximativ 2 […] Articolul ISW: Vladimir Putin pregătește societatea pentru o nouă „mobilizare parțială” apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Tragedie pe lacul Baikal. O mașină cu turiști chinezi a căzut sub gheață. Majoritatea pasagerilor au murit # Ziua
Un grav incident s-a produs pe lacul Baikal, unde o mașină de teren cu turiști la bord a căzut sub gheață. Potrivit autorităților din regiunea Irkutsk, majoritatea persoanelor aflate în vehicul și-au pierdut viața. Accidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 20 februarie, lângă insula Olkhon. În mașină se aflau nouă persoane, opt turiști […] Articolul Tragedie pe lacul Baikal. O mașină cu turiști chinezi a căzut sub gheață. Majoritatea pasagerilor au murit apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Rugă pentru pace, la patru ani de război în Ucraina. Slujbe speciale în toate bisericile Patriarhiei Române # Ziua
Rugăciuni speciale pentru pace vor fi înălțate în toate unitățile de cult din cuprinsul Bisericii Ortodoxe Române, duminică, 22 februarie, în contextul în care se împliniresc patru ani de la declanșarea războiului distrugător în Ucraina, anunță Patriarhia Română, citată de Basilica. Astfel, preoții ortodocși români din țară și de peste hotare se vor ruga în […] Articolul Rugă pentru pace, la patru ani de război în Ucraina. Slujbe speciale în toate bisericile Patriarhiei Române apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
ZDF își demite corespondentul din New York după difuzarea unui material manipulator despre reținerile ICE din SUA # Ziua
Postul public german ZDF l-a demis pe corespondentul său din New York, Nicola Albrecht, în urma unui scandal provocat de un reportaj difuzat în principalul buletin de știri de seară despre reținerile efectuate de Serviciul pentru Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE), relatează Bild. Conducerea televiziunii a recunoscut existența unor „încălcări ale regulilor editoriale ale ZDF și […] Articolul ZDF își demite corespondentul din New York după difuzarea unui material manipulator despre reținerile ICE din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Biscuiți cu ulei de palmier neconform vânduți în magazine. ANSA a retras un lot de peste două tone # Ziua
Peste 2400 de kilograme de biscuiți au fost scoase din vânzare, după ce autoritățile au descoperit că în procesul de producere a fost utilizat ulei de palmier neconform. În urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, s-a constatat că materia primă folosită conținea un nivel peste limita admisă de contaminanți […] Articolul Biscuiți cu ulei de palmier neconform vânduți în magazine. ANSA a retras un lot de peste două tone apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Soarta raioanelor și a primăriilor, sub semnul întrebării. Iurie Ciocan, despre reforma administrativă # Ziua
O reformă pe cât de complicată, pe atât de importantă creează confuzii și reacții contradictorii, în lipsa unei strategii clare și a unei comunicări adecvate din partea autorităților. Vorbim despre reorganizarea administrativ-teritorială, punctul nevralgic al puterii de stat, tratată de politicieni cu maximă prudență și amânată la nesfârșit din cauză că nimeni nu poate evalua […] Articolul Soarta raioanelor și a primăriilor, sub semnul întrebării. Iurie Ciocan, despre reforma administrativă apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Primii doi moldoveni, recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina, aduși în fața magistraților # Ziua
Doi dintre cei patru suspecți reținuți în R. Moldova, implicați în tentative de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, au fost aduși în fața judecătorilor. Acuzatorii de stat cer în privința acestora aplicarea unui mandat de arest în izolator pentru 30 de zile. Jurnaliștii, prezenți la fața locului, i-au adresat acestora mai multe întrebări, […] Articolul Primii doi moldoveni, recrutați de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina, aduși în fața magistraților apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Cinci copii, cu vârste între 12 și 15 ani, au furat o mașină VAZ de model vechi parcată pe o stradă din comuna Grătiești din municipiul Chișinău. Băieții au furat vehiculul parcat chiar lângă curtea proprietarului. Vehiculul era descuiat, iar cheile au fost lăsate în habitaclu. Despre dispariția mașinii a anunțat proprietarul. În urma […] Articolul O mașină veche Jiguli, lăsată descuiată, a fost furată de câțiva copii în satul Grătiești apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
BBC: Jurnalistul Dmitri Gordon, printre țintele rețelei de asasini din R. Moldova care ar fi pregătit atentate în Ucraina # Ziua
O amplă operațiune comună a autorităților din Ucraina și Republica Moldova a dejucat planuri de asasinate comandate, iar printre potențialele ținte s-ar fi aflat jurnalistul și bloggerul ucrainean Dmitri Gordon, relatează BBC News Ucraina. Operațiunea, denumită „Enigma 2.0”, a dus la reținerea a 10 suspecți acuzați că pregăteau atacuri împotriva unor persoane publice din Ucraina. […] Articolul BBC: Jurnalistul Dmitri Gordon, printre țintele rețelei de asasini din R. Moldova care ar fi pregătit atentate în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Scheme de evaziune puse la cale de două companii de transport în UE și Rusia. Prejudiciul este de 2,8 milioane de lei # Ziua
Două companii de transport care organizează curse spre statele UE și în Rusia au pus la cale, în ultimii doi ani, o schemă de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la 2,8 milioane de lei. Schema firmelor a fost deconspirată de procurori, polițiștii de frontieră și Serviciul Fiscal. Potrivit investigațiilor, companiile care efectuau curse […] Articolul Scheme de evaziune puse la cale de două companii de transport în UE și Rusia. Prejudiciul este de 2,8 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia. Kievul neagă informațiile # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar fi dispus elaborarea unui nou plan militar pe termen de trei ani, pe fondul scepticismului față de perspectivele negocierilor cu Rusia, relatează jurnalistul Wall Street Journal Bojan Pancevski, citând surse de la Kiev. Potrivit acestuia, decizia ar fi fost discutată într-o reuniune restrânsă a șefului statului cu cei mai apropiați […] Articolul WSJ: Zelenski ar pregăti un plan militar pe trei ani, după eșecul negocierilor cu Rusia. Kievul neagă informațiile apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi consumat o substanță necunoscută la pauza dintre ore # Ziua
Un elev de clasa a IX-a din Ungheni a fost preluat de urgență de o ambulanță, după ce i s-a făcut rău la ore. Băiatul ar fi consumat o pastilă în timpul unei pauze prezentând imediat stări de vomă. Potrivit șefului Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, Ivan Caducenco, citat de Expresul de Ungheni, […] Articolul Un elev din Ungheni a ajuns la spital, după ce ar fi consumat o substanță necunoscută la pauza dintre ore apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova # Ziua
Modernizarea sectorului energetic, promovarea concurenței loiale, întărirea securității energetice a Republicii Moldova și alinierea la standardele europene sunt principalele obiective ale companiei Natural Gaz D.C, înaintate în cadrul Forumului Național „Liberalizarea Pieței Gazelor Naturale în Republica Moldova”, la care a participat unul dintre fondatori săi, Arcadie Vicol. Evenimentul organizat la Chișinău a reunit principalii actori […] Articolul Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Trump amenință Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va decide în următoarele 10 zile asupra pașilor Washingtonului față de Iran, avertizând că Republica Islamică se va confrunta cu „lucruri rele” dacă nu va fi încheiat un acord privind programul nuclear. Declarația a fost făcută în cadrul unei reuniuni a Consiliului Păcii la Washington. „De-a lungul anilor […] Articolul Trump amenință Iranul cu consecințe grave dacă nu se ajunge la un acord, stabilind un termen limită apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Evoluțiile economice recente indică o stabilizare a prețurilor, iar tariful la energia electrică nu ar trebui să crească, crede prim-ministrul Alexandru Munteanu. „Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile la energie. Prețurile la gaz au scăzut puțin, iar subvențiile care trebuiau retrase au fost eliminate. Nu văd […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu „nu vede motive pentru o majorare a tarifului la electricitate” apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ninsorile abundente paralizează aeroportul din Viena. Aproximativ 150 de zboruri anulate și întârzieri în lanț # Ziua
Operațiunile de zbor pe Aeroportul Internațional Viena (Schwechat) au fost suspendate din cauza ninsorilor abundente, iar restricțiile au fost prelungite vineri cu încă trei ore, până la ora 11:00 GMT (13:00 ora locală), au anunțat operatorii aeroportului. Potrivit companiei, decolări izolate ar putea deveni posibile începând cu prânzul, iar aterizările ar putea fi reluate în […] Articolul Ninsorile abundente paralizează aeroportul din Viena. Aproximativ 150 de zboruri anulate și întârzieri în lanț apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Un conflict verbal a izbucnit între președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, după moartea activistului francez ultranaționalist Quentin Deranque, bătut mortal la Lyon. Meloni a declarat pe rețelele sociale că uciderea tânărului de 23 de ani „de către grupuri legate de extremismul de stânga… este o rană pentru întreaga Europă”. Replica liderului […] Articolul Macron și Meloni, schimb dur de replici după uciderea unui activist ultranaționalist la Lyon apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
PCCOCS anunță că a solicitat, printr-un demers, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău # Ziua
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze speciale anunță că a cerut, printr-un demers depus în instanță, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău, plasat în arest la domiciliu. „După plasarea în arest la domiciliu a organizatorului crimei, procurorii PCCOCS au contestat măsura aplicată, astfel încât acesta să revină în arest preventiv, […] Articolul PCCOCS anunță că a solicitat, printr-un demers, revenirea în penitenciar a complicelui omorului de pe terasa din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Ion Ceban acuză Ministerul Finanțelor că întârzie să transfere peste 50 de milioane de lei către bugetul municipal: „Ori nu au bani, ori nu au suficienți” # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, denunță o întârziere cu zece zile a transferurilor din partea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova către bugetul municipal. În total, în conturile Primăriei nu au intrat peste 50 de milioane de lei. Ceban a declarat că, potrivit cadrului normativ în vigoare și procedurilor interne, Ministerul Finanțelor are obligația să transfere zilnic […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză Ministerul Finanțelor că întârzie să transfere peste 50 de milioane de lei către bugetul municipal: „Ori nu au bani, ori nu au suficienți” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Poliția anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutări, în cazul pregătirii asasinării unor persoane publice din Ucraina # Ziua
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutare, în cazul pregătirilor pentru asasinarea a cinci persoane publice din Ucraina, la comanda serviciilor rusești. În cadrul investigațiilor, autoritățile de la Chișinău și cele din Kiev au format echipă comună. Potrivit IGP, partea ucraineană a reținut alte șapte persoane din R. […] Articolul VIDEO | Poliția anunță reținerea a patru persoane, inclusiv a responsabilului de recrutări, în cazul pregătirii asasinării unor persoane publice din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
