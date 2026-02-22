Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 se încheie cu o ceremonie spectaculoasă la Verona

11:00

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, denunță o întârziere cu zece zile a transferurilor din partea Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova către bugetul municipal. În total, în conturile Primăriei nu au intrat peste 50 de milioane de lei. Ceban a declarat că, potrivit cadrului normativ în vigoare și procedurilor interne, Ministerul Finanțelor are obligația să transfere zilnic […] Articolul VIDEO | Ion Ceban acuză Ministerul Finanțelor că întârzie să transfere peste 50 de milioane de lei către bugetul municipal: „Ori nu au bani, ori nu au suficienți” apare prima dată în ZIUA.md.