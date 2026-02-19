Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova
Ziua, 19 februarie 2026 17:00
Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri au avut loc în Ucraina și Polonia, după ce, în urma unei capturi de 12 kilograme de droguri depistate în nordul Republicii Moldova, a fost destructurată o rețea internațională de trafic de stupefiante. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, citat de IPN, investigațiile au pornit după reținerea, în […]
• • •
Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova
Președintele României va ține un discurs la Consiliul Păcii. Nicușor Dan, singurul observator invitat de Donald Trump să susțină o intervenție
Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, să susțină o intervenție în cadrul primei reuniuni a Consiliului Păcii, care are loc joi la Washington, au declarat surse oficiale pentru CaleaEuropeană.ro. Șeful statului român, care participă la reuniunea inaugurală a Consiliului în calitate de observator, va fi singurul lider european în această […]
16:20
Evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei în domeniul construcțiilor descoperită în Capitală
O schemă de evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei în domeniul construcțiilor, arhitecturii și designului a fost descoperită în capitală. Procurorii pentru cauze speciale anunță că în această cauză sunt anchetați penal doi administratori și un contabil ai companiei vizate. Potrivit PCCOCS, firma ar fi încasat plăți pentru serviciile prestate atât în lei, cât […]
Datorii la gaz de aproape 800 de milioane de lei. Cei cu restanțe la plata facturilor riscă acțiuni în instanța de judecată
Datoria totală pentru gazele naturale neachitate se ridica, la 31 ianuarie, la aproximativ 799,7 milioane de lei. Cea mai mare parte provine din sectorul noncasnic, în timp ce restanța consumatorilor casnici este de aproape 52 de milioane de lei. Potrivit datelor comunicate de Moldovagaz și citate de IPN, din această sumă, 40,9 milioane de lei […]
15:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) informează despre înregistrarea unui caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost confirmat prin investigații de laborator efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al ANSP. Potrivit instituției, persoana s-a adresat pentru asistență medicală prezentând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. […]
VIDEO | Curieri pentru distribuirea drogurilor racolați de un „call center". Capul rețelei și mai mulți operatori, reținuți
Mai mulți curieri pentru distribuirea drogurilor au fost racolați, timp de patru luni, prin intermediul unui „call center" din Chișinău, gestionat de un cetățean străin. Capul rețelei și mai mulți operatori au fost reținuțoi de ofițerii antidrog ai INI și procurori în timpul unor descinderi. Gruparea era specializată în racolarea persoanelor pentru transportarea și plasarea […]
Telegram respinge acuzațiile Rusiei privind securitatea aplicației și denunță un pretext pentru blocare
Aplicația de mesagerie Telegram a declarat că nu a identificat nicio breșă în sistemul său de criptare, respingând acuzațiile guvernului rus potrivit cărora servicii de informații străine ar putea accesa mesajele militarilor ruși. Potrivit Reuters, reacția companiei vine după ce autoritățile de la Moscova au sugerat că securitatea platformei ar fi fost compromisă. „Afirmația guvernului […]
A cincea prelungire a măsurii preventive pentru Plahotniuc. Instanța a dispus încă 30 de zile de arest
Judecătoria Chișinău a dispus, în urma demersului procurorului, prelungirea mandatului de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Aceasta este a cincea prelungire după extrădarea politicianului, în 25 septembrie 2025. Noul mandat de arestare va fi pus în aplicare până în 24 martie, când politicianul va face jumătate de an de când este […]
Statele Unite exercită presiuni asupra aliaților pentru a limita participarea Ucrainei la summitul NATO programat pentru luna iulie la Ankara, relatează Politico, citând diplomați ai Alianței. Potrivit surselor, Washingtonul a făcut lobby în ultimele luni nu doar pentru reducerea operațiunilor NATO din Kosovo, ci și pentru a împiedica participarea oficială a Ucrainei și a partenerilor […]
Un nou pod peste Prut, care va lega Republica Moldova de România. Acesta va avea o lungime de 420 de metri și patru benzi de circulație
Guvernul României a aprobat indicatorii tehnico-economici și demararea lucrarilor pentru noul pod peste raul Prut, în zona Albița-Leușeni, județul Vaslui, transmite Ziarul Național. Investiția se ridică la circa 53 de milioane de euro, iar durata de execuție este estimată la 24 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul […]
Donald Tusk le cere polonezilor să părăsească Iranul „imediat", pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare regională
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, le-a cerut joi cetățenilor polonezi aflați în Iran să părăsească „imediat" această țară, avertizând că, din cauza riscului unui conflict armat, evacuarea ar putea deveni imposibilă în doar câteva ore. „Vă rog să părăsiți Iranul imediat… și să nu mergeți în această țară în nicio circumstanță", a declarat Tusk. Avertismentul vine […]
42 de deputați cer demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi. Motivul central – multiplele cazuri de deces în forțele armate
O moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, semnată de 42 de deputați, a fost înregistrată astăzi în Parlament. Documentul a fost prezentat în plen de către deputatul Ion Chicu. Acesta l-a acuzat pe Anatolie Nosatîi de neglijență și iresponsabilitate, în contextul deceselor constante în rândul militarilor din ultimii ani, dar și legat de situația generală din […]
Cartelele telefonice vor putea fi cumpărate doar cu acte de identitate. Consultările asupra proiectului s-au încheiat și urmează aprobarea
În curând, cartelele companiilor de telefonie mobilă vor putea fi cumpărate doar în baza unui act de identitate, lucru care, potrivit poliției, va contribui la identificarea mult mai facilă a unui șir de infracțiuni. Proiectul, aprobat de Ministerul de Interne, a fost supus unor consultări și urmează deja etapa aprobării. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține […]
Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, relatează BBC. Potrivit informațiilor preliminare, poliția l-a reținut pe fostul prinț în cadrul unei anchete privind posibile abuzuri comise în perioada în care ocupa funcții oficiale. Ancheta este gestionată de poliția Thames Valley, […]
Bărbații ucraineni care refuză să meargă la război vor fi sancționați mai dur. Kievul înăsprește pedepsele pe fondul acuzațiilor de recrutări abuzive
Ministerul Apărării al Ucrainei pregătește un proiect de lege care prevede măsuri mai dure împotriva cetățenilor care evită mobilizarea. Anunțul a fost făcut de deputatul ucrainean Aleksei Venislavski, care susține că inițiativa urmează să fie prezentată în curând comitetului de profil pentru examinare, după care vor începe discuțiile detaliate. Venislavski a subliniat că autoritățile de […]
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol a fost condamnat la închisoare pe viață pentru legea marțială din 2024
Un tribunal din Seul l-a condamnat la închisoare pe viață pe fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, după ce l-a găsit vinovat de rebeliune și subminarea ordinii constituționale în urma introducerii legii marțiale în decembrie 2024. Fostul șef al statului poate contesta verdictul. Procurorii ceruseră pedeapsa capitală. Anterior, Yoon fusese deja condamnat la cinci ani […]
VIDEO | Incident armat în satul Mămăliga, din regiunea Cernăuți. Militarii au deschis focul în timpul reținerii unui bărbat care s-a eschivat de la înrolare
Un incident cu focuri de armă și îmbrânceli între persoane în uniformă militară și civili a avut loc în satul Mămăliga din regiunea Cernăuți, localitate aflată la frontiera cu Republica Moldova și locuită preponderent de etnici români. Potrivit poliției ucrainene, citată de presa locală, cazul s-a produs în dimineața zilei de 19 februarie, în timpul […]
Jurnalistul american Tucker Carlson, reținut pe aeroport în Israel. Autoritățile susțin că a fost un control de rutină
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat că el și echipa sa au fost reținuți pe aeroport în Israel la scurt timp după un interviu cu ambasadorul SUA, Mike Huckabee. Informația a fost relatată de Daily Mail. Carlson, cunoscut pentru criticile sale la adresa acțiunilor Israelului în Gaza, a afirmat că a întâmpinat o atitudine ostilă […]
Salvatorii au intervenit, miercuri, în 85 de misiuni. În cele mai multe cazuri au fost tractate mașini derapate de pe drum
Angajații IGSU au intervenit, miercuri, în timpul ninsorilor și viscolului în 85 de misiuni, în jumătate dintre acestea fiind vorba de deblocarea și tractarea vehiculelor derapate de pe drumuri. Cele mai multe cazuri au fost întreprinse pe șoselele din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia și Găgăuzia. De asemenea, salvatorii au […]
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri pentru apropiați […]
Zelenski: SUA discută cu Rusia un nou acord privind NATO. Ucraina vrea să fie parte a dialogului
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite, și posibil unele țări europene, poartă discuții cu Rusia asupra unui nou document privind relațiile NATO-Rusia, subliniind că Kievul trebuie implicat direct în orice dezbatere despre viitorul său în Alianță. „Știu că americanii, iar poate și unii europeni, discută cu Rusia un nou document – între […] Articolul Zelenski: SUA discută cu Rusia un nou acord privind NATO. Ucraina vrea să fie parte a dialogului apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Opt schiori găsiți morți după o avalanșă produsă în California. O persoană este încă dispărută # Ziua
Echipele de intervenție din regiunea lacului Tahoe, statul american California, au descoperit trupurile a opt schiori dispăruți în urma unei avalanșe produse marți, în zona Castle Peak. Căutările continuă pentru ultima persoană dată dispărută, însă autoritățile presupun că aceasta a murit, transmite BBC. Șeriful comitatului Nevada, Shannan Moon, a declarat miercuri că operațiunea rămâne extrem […] Articolul VIDEO | Opt schiori găsiți morți după o avalanșă produsă în California. O persoană este încă dispărută apare prima dată în ZIUA.md.
150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, geniul român care a redefinit sculptura modernă # Ziua
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX și creatorul unui limbaj artistic care a redefinit arta modernă la nivel mondial. Considerat un filosof al formei, el a căutat „esența lucrurilor” și a demonstrat că simplitatea poate conține o profunzime infinită. Născut […] Articolul 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, geniul român care a redefinit sculptura modernă apare prima dată în ZIUA.md.
Trofeul de „Cel mai bun antrenor din Europa” a ajuns, în sfârșit, la Tudor Cîrlan, după ce a stat ascuns prin sertare mai bine de doi ani # Ziua
Tudor Cîrlan, fostul antrenor al vicecampioanei olimpice Anastasia Nichita, și-a primit, în sfârșit, trofeul care îi confirmă titlul de Cel mai bun antrenor de lupte feminine din Europa – Antrenorul Anului 2023. Evenimentul a avut loc în 14 februarie, în cadrul evenimentului „Din dragoste pentru sport”, organizat de portalul Real Media. Titlul a fost acordat […] Articolul Trofeul de „Cel mai bun antrenor din Europa” a ajuns, în sfârșit, la Tudor Cîrlan, după ce a stat ascuns prin sertare mai bine de doi ani apare prima dată în ZIUA.md.
Israelul, în alertă maximă de război pe fondul unui posibil atac al SUA asupra Iranului. Armata americană, pregătită să atace pe 21 februarie # Ziua
Israelul a declarat cel mai înalt nivel de pregătire militară după ce au apărut informații că președintele SUA, Donald Trump, ar putea aproba în curând o operațiune militară de amploare împotriva Iranului. Informația a fost relatată de Ynet, care citează oficiali israelieni. Potrivit surselor, diferite structuri de securitate și serviciile de urgență din Israel au […] Articolul Israelul, în alertă maximă de război pe fondul unui posibil atac al SUA asupra Iranului. Armata americană, pregătită să atace pe 21 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
Un nou apel la unirea forțelor. Ion Ceban se arată dispus să sprijine autoritățile centrale în lucrările de deszăpezire # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, este dispus să mobilizeze mai multe echipe de drumari și de muncitori pentru a fi trimise în sprijin autorităților centrale în lucrările de deszăpezire în raioane și alte orașe ale R. Moldova. Apelul edilului la unirea forțelor vine după ce cu un sprijin similar în Capitală a venit și premierul Alexandru […] Articolul Un nou apel la unirea forțelor. Ion Ceban se arată dispus să sprijine autoritățile centrale în lucrările de deszăpezire apare prima dată în ZIUA.md.
Poliția și procurorii anunță percheziții într-un dosar privind pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni # Ziua
Polițiștii, procurorii și mascații de la „Fulger” au descins, azi-dimineață, cu mai multe percheziții într-o cauză privind pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina. IGP susține că perchezițiile au început încă la ora 06.00, iar la ele participă ofițeri ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, procurori PCCOCS și reprezentanți ai structurilor din Ucraina. Poliția […] Articolul Poliția și procurorii anunță percheziții într-un dosar privind pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni apare prima dată în ZIUA.md.
UE vrea retragerea trupelor ruse din R. Moldova, Belarus, Georgia și Armenia în cadrul unui posibil acord privind Ucraina # Ziua
Uniunea Europeană intenționează să ceară Federației Ruse retragerea trupelor sale din Belarus, Georgia, Armenia și R. Moldova, în cadrul unui eventual acord de pace privind Ucraina. Prevederea figurează într-un document de discuție distribuit statelor membre de către șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Documentul, consultat de RFE/RL, este intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei […] Articolul UE vrea retragerea trupelor ruse din R. Moldova, Belarus, Georgia și Armenia în cadrul unui posibil acord privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Studiile în școlile din Chișinău vor fi reluate joi, 19 februarie, cu prezență fizică la ore, a anunțat, cu puțin timp în urmă, primarul Chișinăului, Ion Ceban. „Vă anunț că mâine studiile se vor relua cu prezență fizică în Chișinău. Știu și am citit opiniile tuturor, în special ale elevilor, din miile de mesaje transmise. […] Articolul VIDEO | Elevii din Chișinău revin joi la ore cu prezență fizică, anunță primarul Ion Ceban apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cinci mii de lei pentru o înmormântare! „Taxele” unui preot al Mitropoliei Moldovei, anulate la o adunare a satului # Ziua
Localnicii din Cosăuți, raionul Soroca, au organizat o adunare a satului mai puțin obișnuită. Oamenii s-au strâns pentru a decide anularea taxelor mari impuse de parohul bisericii din sat, subordonată canonic Mitropoliei Moldovei, Iurie Savița, care, în unele situații, ar depăși de patru ori prețurile stabilite în satele vecine. Localnicii susțin că achită, de exemplu, pentru slujba […] Articolul VIDEO | Cinci mii de lei pentru o înmormântare! „Taxele” unui preot al Mitropoliei Moldovei, anulate la o adunare a satului apare prima dată în ZIUA.md.
Românce în istorie: Elisabeta, prima regină a României – poetă și inițiatoare a unei culturi a solidarității sociale # Ziua
Cu exact 110 ani în urmă, la Curtea de Argeș, se muta la cele veșnice o femeie remarcabilă devenită româncă prin fapte și cultură. Este vorba despre Regina Elisabeta, prima regină a României, cunoscută în domeniul literar sub pseudonimul Carmen Sylva. Principesa Elisabeta Paulina Otilia Luiza de Wied, primul copil al Principelui Herman de Wied […] Articolul Românce în istorie: Elisabeta, prima regină a României – poetă și inițiatoare a unei culturi a solidarității sociale apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul șef al Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, vizat în câteva dosare de corupție, a fost trimis pe banca acuzaților # Ziua
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînză, învinuit de abuz în serviciu, luare dem ită, trafic de influență și fraude în achiziții publice, a fost trimis pe banca acuzaților. Dosarul, inițiat încă în luna august 2025, a fost trimis la Judecătoria din Bălți. Fostul șef al Spitalului din Bălți a fost reținut de […] Articolul Fostul șef al Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, vizat în câteva dosare de corupție, a fost trimis pe banca acuzaților apare prima dată în ZIUA.md.
Associated Press: Valeri Zalujnîi rupe tăcerea. Fostul șef al Armatei Ucrainei îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 # Ziua
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, considerat principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski, a vorbit pentru prima dată deschis despre ruptura dintre ei, într-un interviu acordat agenției Associated Press. Actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit a declarat că planul contraofensivei ucrainene din 2023 nu a fost implementat corespunzător deoarece președintele Volodimir Zelenski […] Articolul Associated Press: Valeri Zalujnîi rupe tăcerea. Fostul șef al Armatei Ucrainei îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Administratorii unui „call-center” de investiții fictive, reținuți în urma unei operațiuni a polițiștilor din România și R. Moldova # Ziua
O operațiune comună a polițiștilor și procurorilor din România și R. Moldova, în colaborare cu Eurojust și Europol, a dus la reținerea unui grup de administratori ai unui „call center” implicat în scheme legate de investiții fictive. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei. Cauza penală a […] Articolul VIDEO | Administratorii unui „call-center” de investiții fictive, reținuți în urma unei operațiuni a polițiștilor din România și R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Piața imobiliară din Chișinău, în blocaj. Sfaturile expertului economic Veaceslav Ioniță pentru Ministerul Economiei # Ziua
Piața imobiliară din Chișinău se confruntă cu un blocaj, în pofida unei oferte mari de locuințe, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, principala problemă este reducerea tranzacțiilor și accesul limitat la finanțare, fapt care afectează sectorul construcțiilor. „În prezent avem în Chișinău, spre ofertă, nu mai puțin de 10.000 de apartamente noi. Este mult, […] Articolul VIDEO | Piața imobiliară din Chișinău, în blocaj. Sfaturile expertului economic Veaceslav Ioniță pentru Ministerul Economiei apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion” din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. „Batog de sturion” din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta […] Articolul Batogul de sturion, al 16-lea produs românesc recunoscut și înregistrat la nivel european apare prima dată în ZIUA.md.
Ungaria și Slovacia au suspendat livrările de motorină către Ucraina până la reluarea transportului de petrol prin conducta „Drujba” # Ziua
Ungaria și Slovacia au anunțat suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, după ce tranzitul petrolului rusesc prin conducta „Drujba”, care traversează teritoriul ucrainean, a fost blocat. În paralel, Bratislava a avertizat că ar putea opri furnizarea de energie electrică către Kiev, în cazul în care fluxurile de țiței nu vor fi reluate. Anunțul privind motorina […] Articolul Ungaria și Slovacia au suspendat livrările de motorină către Ucraina până la reluarea transportului de petrol prin conducta „Drujba” apare prima dată în ZIUA.md.
Ucraina aplică sancțiuni Belarusului. Zelenski îl acuză pe Lukașenko că sprijină extinderea războiului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva liderului Belarusului, Aleksandr Lukașenko, acuzând Minskul că sprijină activ agresiunea rusă împotriva Ucrainei. „Astăzi Ucraina a aplicat un pachet de sancțiuni împotriva lui Aleksandr Lukașenko și intensificăm semnificativ contracararea tuturor formelor de sprijin pe care acesta le oferă în uciderea ucrainenilor. Vom […] Articolul Ucraina aplică sancțiuni Belarusului. Zelenski îl acuză pe Lukașenko că sprijină extinderea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
„Partidul Nostru” a contestat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # Ziua
Fracțiunea „Partidul Nostru” a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova și a solicitat declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să […] Articolul „Partidul Nostru” a contestat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate apare prima dată în ZIUA.md.
UE presează Ucraina să repare conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia # Ziua
Comisia Europeană a cerut Ucrainei să prezinte un calendar clar pentru repararea unei secțiuni a conductei „Drujba”, după ce un atac rusesc asupra infrastructurii de pe teritoriul ucrainean a dus la oprirea livrărilor de petrol către Ungaria și Slovacia, începând cu 27 ianuarie, relatează Sky News. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat […] Articolul UE presează Ucraina să repare conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia apare prima dată în ZIUA.md.
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate este pe cale să se elucideze, iar ca urmare vom avea o ruină mai puțin în centrul capitalei. În acest sens, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel […] Articolul (P) Impas administrativ depășit: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul imobiliar apare prima dată în ZIUA.md.
Curtea Constituțională a României dă undă verde reformei pensiilor magistraților. Vârsta de pensionare crește, pensiile pot fi reduse # Ziua
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, după mai multe amânări ale deliberărilor, potrivit News.ro. Decizia înseamnă că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate fi pusă în aplicare. Noua lege prevede, în principal, creșterea treptată […] Articolul Curtea Constituțională a României dă undă verde reformei pensiilor magistraților. Vârsta de pensionare crește, pensiile pot fi reduse apare prima dată în ZIUA.md.
Crimă groaznică înregistrată la o stână din satul Svetlîi din Găgăuzia. Un cioban, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis cu sânge rece în urma unui conflict la beție. Bărbatul, originar din Vulcănești, ar fi fost omorât de alți doi ciobani, care au fost reținuți deja de polițiști. Portalul pulsmedia.md scrie că cei […] Articolul Crimă groaznică la o stână din Găgăuzia. Un cioban, ucis cu sânge rece în urma unui conflict apare prima dată în ZIUA.md.
Pene de curent în mai multe localități, din cauza viscolului. Peste 4200 de consumatori sunt afectați # Ziua
Opt localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, din cauza condițiilor meteo extreme, anunță Premier Energy. Potrivit situației operative de la ora 13:30, sunt afectați aproximativ 4 222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova. Reprezentanții companiei spun că avariile au fost provocate de vântul puternic și ninsoarea abundentă, […] Articolul Pene de curent în mai multe localități, din cauza viscolului. Peste 4200 de consumatori sunt afectați apare prima dată în ZIUA.md.
Zelenski, după negocierile de la Geneva: Mecanismul de încetare a focului este aproape convenit, dar pe plan politic „nu a existat același progres” # Ziua
În cadrul negocierilor trilaterale desfășurate timp de două zile la Geneva, delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au înregistrat progrese semnificative pe dimensiunea militară, însă discuțiile privind aspectele politice s-au dovedit mai dificile. Declarațiile au fost făcute de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o intervenție pentru jurnaliștii de la Kiev. Potrivit acestuia, dialogul a fost structurat […] Articolul Zelenski, după negocierile de la Geneva: Mecanismul de încetare a focului este aproape convenit, dar pe plan politic „nu a existat același progres” apare prima dată în ZIUA.md.
STATISTICĂ | Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de oameni, anul trecut, arată datele BNS # Ziua
Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de persoane într-un singur an, ajungând în 2025 la circa 2,39 milioane de locuitori. Reducerea reprezintă un declin de aproape 1,2% și confirmă tendința de depopulare din ultimii ani. Datele sunt prezentate în recalculările efectuate de Biroul Național de Statistică, citate de IPN. Declinul demografic continuă […] Articolul STATISTICĂ | Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de oameni, anul trecut, arată datele BNS apare prima dată în ZIUA.md.
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat că, după încheierea negocierilor trilaterale de marți, la finalul primei zile de discuții dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, a avut o întrevedere separată cu reprezentanți ai mai multor state europene. Potrivit lui Umerov, la discuții au participat delegații din SUA, Franța, […] Articolul Rustem Umerov s-a întâlnit cu delegații europene după negocierile trilaterale de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
Scumpirile pentru energia electrică, analizate de ANRE, nu vor fi „semnificative”, anunță ministrul Energiei # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, este convins că scumpirile pentru energia electrică, ce urmează să fie aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nu vor fi semnificative. Zilele trecute, doi furnizori au expediat ANRE demersuri prin care cer o majorarea a tarifului de până la 8 la sută. Oficialul confirmă că, așa cum a declarat […] Articolul Scumpirile pentru energia electrică, analizate de ANRE, nu vor fi „semnificative”, anunță ministrul Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia va insista ca NATO să consacre „în scris” angajamentul de a nu se extinde spre est, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, au declarat reprezentanți ai ambasadei ruse în Belgia. Potrivit diplomației ruse, Moscova insistă, de asemenea, asupra anulării deciziei adoptate la summitul NATO de la București din 2008, când statele membre […] Articolul Rusia vrea garanții „pe hârtie” din partea NATO privind oprirea extinderii spre est apare prima dată în ZIUA.md.
Toate autospecialele de deszăpezire, mobilizate pe străzile din Chișinău, anunță Primăria Capitalei # Ziua
Întreg efectivul de autospeciale de deszăpezire este antrenat în curățarea drumurilor din Chișinău, anunță Primăria Capitalei. Potrivit unui comunicat de presă, sunt folosite utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. „Muncitorii regiilor comunale, ai întreprinderilor municipale de […] Articolul Toate autospecialele de deszăpezire, mobilizate pe străzile din Chișinău, anunță Primăria Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
