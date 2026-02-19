Peste 500 de percheziții și 100 de rețineri într-un dosar de trafic internațional de droguri. Ancheta a început în R. Moldova

13:10

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, este convins că scumpirile pentru energia electrică, ce urmează să fie aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nu vor fi semnificative. Zilele trecute, doi furnizori au expediat ANRE demersuri prin care cer o majorarea a tarifului de până la 8 la sută. Oficialul confirmă că, așa cum a declarat […]