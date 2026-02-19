Acțiuni comune Moldova–Ucraina: plan de lichidare a unor persoane publice, dejucat

13:10

Republica Moldova a intrat în anul 2025 cu o populație estimată la 2,4 milioane de persoane, în scădere cu 42 de mii față de anul precedent, potrivit datelor preliminare ale Biroului Național de Statistică. Scăderea este una constantă și se menține de la un an la altul, pe fondul migrației externe și al sporului natural