Cod portocaliu și cod galben de ninsoare și vânt puternic. Se anunță troiene și ghețuș pe drumuri

14:10

Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la trei ani de închisoare pentru violență în familie. Potrivit probatoriului administrat, inculpata, mama unui copil minor de aproximativ un an, ar fi manifestat un comportament violent față de acesta. Conform procurorilor, femeia i-ar fi aplicat copilului lovituri repetate cu pumnii și […] Acest articol O mamă din Bălți condamnată după ce și-ar fi agresat copilul de un an a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.