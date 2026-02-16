/VIDEO/ Gerul din ianuarie a crescut facturile la Bălți. Unii locuitori achită și 5.000 de lei
TV Nord, 16 februarie 2026 17:20
Facturile pentru agentul termic și gazele naturale au crescut considerabil la Bălți, după luna ianuarie, marcată de temperaturi scăzute și ger persistent. Oamenii spun că sumele primite sunt mai mari față de luna precedentă, iar pentru mulți pensionari și familii cu venituri modeste cheltuielile au devenit greu de suportat. Unii locuitori afirmă că plătesc cu […]
• • •
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:40
Zeci de intervenții ale salvatorilor, după ninsori și polei. Ambulanțe și camioane, deblocate de IGSU # TV Nord
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în ultimele 24 de ore în mai multe situații provocate de condițiile meteorologice nefavorabile, marcate de ninsoare, polei și ghețuș. La 16 februarie, ora 01:12, în satul Jora de Jos, raionul Orhei, pompierii au fost solicitați pentru a ajuta o ambulanță SAMU care nu putea ajunge […]
Acum 2 ore
15:40
Cod portocaliu și cod galben de ninsoare și vânt puternic. Se anunță troiene și ghețuș pe drumuri # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică valabilă în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00, privind precipitații puternice și intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de cod portocaliu se prognozează precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță, cu acumulări cuprinse între 20 și 35 l/m². În […]
15:40
/ANALIZĂ/ „Am ales vaccinul pentru viitorul ei”. Moldova, între cancerul de col uterin și șansa reală de prevenție # TV Nord
Într-o dimineață obișnuită, Nadejda Burlac a făcut o alegere pe care multe mame încă o amână. Fiica ei are zece ani. E în clasa a patra. Îi place să deseneze, să își aleagă singură rochiile și să își imagineze ce va deveni când va fi mare. Pentru Nadejda, însă, viitorul fiicei nu înseamnă doar școală, […]
Acum 4 ore
14:40
Modul în care au fost utilizate mijloacele Fondului Rutier în anul 2025, dar și planificarea bugetară pentru 2026 au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit Raportului de executare prezentat de Administrația de Stat a Drumurilor, pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale a fost alocat un buget […]
13:50
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din Republica Moldova. Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este, în mare parte, umedă, ca urmare a intervențiilor și a răspândirii materialului antiderapant. Pe unele sectoare persistă porțiuni cu zăpadă frământată și, izolat, polei. Drumarii sunt în continuare în teren și intervin acolo unde […]
13:40
Pentru un câine care își petrece majoritatea timpului afară, cușca nu este un simplu accesoriu, ci adevărata lui casă care trebuie să îi asigure protecție totală 24/7. Un adăpost de calitate este bariera principală împotriva gerului, ploilor înghețate sau a caniculei, oferindu-i animalului confortul necesar pentru a-și îndeplini rolul de paznic în siguranță. O alegere corectă transformă curtea într-un mediu primitor, unde câinele are propriul său teritoriu bine definit, adaptat perfect nevoilor sale biologice.
Acum 6 ore
13:00
Consumatorii din nordul Republicii Moldova ar putea achita mai mult pentru energia electrică. S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord" (FEE-Nord) a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea prețurilor reglementate pentru anul 2026. Potrivit documentului transmis către ANRE, compania propune ca prețul pentru consumatorii finali racordați la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune […]
Acum 8 ore
10:50
11 ani de închisoare pentru un traficant din Orhei. Trei tinere exploatate sexual la Moscova # TV Nord
Un bărbat de 45 de ani din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în anul 2006. Informațiile au fost făcute publice de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit procurorilor, inculpatul a […]
Acum 12 ore
09:00
/FOTO/ Drumarii au intervenit toată noaptea pentru combaterea poleiului și menținerea circulației în siguranță # TV Nord
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, fapt ce îngreunează condițiile de circulație. Potrivit autorităților, echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și continuă să fie mobilizate în teren. Aceștia desfășoară lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere […]
Acum 24 ore
17:50
Drumarii recomandă prudență maximă în trafic – condiții meteo nefavorabile în următoarele zile # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare este semnalată ceață, pe alocuri densă, care reduce considerabil vizibilitatea. În contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până la data de […]
Ieri
16:10
Un taximetrist din capitală a sesizat Poliția în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta, […]
15:00
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Herman Halushchenko, a fost reținut de autorități în timp ce încerca să traverseze granița, în cadrul unei anchete anticorupție denumite „Midas". Anunțul a fost făcut de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). „Astăzi, în timp ce traversa granița, detectivii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în cadrul […]
13:40
/VIDEO/ Reforma administrației publice locale. Economii de aproape un miliard de lei și investiții mai mari în comunități # TV Nord
Reducerea diferențelor dintre sate și orașe în ceea ce privește serviciile publice rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru Republica Moldova. Potrivit directorului executiv ADEPT, Igor Boțan, reforma administrației publice locale ar putea contribui la eliminarea acestor discrepanțe. IGOR BOȚAN, director executiv ADEPT: „Cea mai importantă problemă este că în Republica Moldova trebuie să […]
10:00
Trei persoane au fost rănite în seara zilei de 14 februarie, în urma unei explozii produse pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți. Incidentul a avut loc în apropierea imobilului nr. 77G, scrie liberty.com Potrivit informațiilor preliminare, doi bărbați și o vânzătoare au suferit răni provocate de șrapnel. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri […]
10:00
O așezare din evul mediu târziu (secolele XV–XVI) a fost cercetată la circa 2,3 kilometri sud de satul Vălcineț, pe malul drept al primului iaz de pe râul Bâc, în cadrul investigațiilor arheologice realizate pe traseul gazoductului Ungheni–Chișinău. Situl face parte dintr-un grup de opt obiective arheologice examinate în zonă. Locul era cunoscut încă din […]
09:30
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu precipitații și intensificări ale vântului în toate regiunile. Meteorologii avertizează că temperaturile vor oscila pe parcursul zilei, iar spre seară condițiile meteo se pot înrăutăți. În nordul țării sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 2°C, […]
14 februarie 2026
18:00
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina # TV Nord
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit" cu o „toxină rară" de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci ţări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomaţia de la Londra, scrie digi24.ro „Ştim că statul rus a utilizat această toxină letală […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Cod galben de schimbare bruscă a vremii: ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de schimbare bruscă a vremii pentru intervalul 15 februarie 2026, ora 08:00 – 16 februarie 2026, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, iar spre seară acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În […]
15:40
O amplă razie antidrog a fost desfășurată noaptea trecută într-un local de agrement din capitală, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Intervenția a fost realizată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, cu suportul angajaților BPDS „Fulger". Oamenii legii au acționat […]
14:20
/FOTO/ USARB consolidează cooperarea academică cu instituțiile de învățământ din municipiul Bălți # TV Nord
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți a organizat vineri, 13 februarie 2026, o ședință de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ liceal și profesional tehnic din municipiul Bălți, dedicată consolidării cooperării dintre învățământul universitar și cel preuniversitar. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK și a reunit conducerea universității […]
13:10
Republica Moldova a intrat în anul 2025 cu o populație estimată la 2,4 milioane de persoane, în scădere cu 42 de mii față de anul precedent, potrivit datelor preliminare ale Biroului Național de Statistică. Scăderea este una constantă și se menține de la un an la altul, pe fondul migrației externe și al sporului natural […]
11:10
Complexul „Phoenix" marchează un pas important în procesul de modernizare a infrastructurii, prin continuarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii. Intervențiile de termoizolare au fost realizate etapizat, de la subsol până la tavan, contribuind la crearea unui spațiu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Reprezentanții instituției menționează că aceste […]
09:30
Astăzi, 14 februarie, majoritatea drumurilor din țară sunt acoperite de ceață densă, care reduce considerabil vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație. Potrivit avertizărilor meteo, fenomenul este prezent în special în orele dimineții și serii, iar în unele zone pe tot parcursul zilei. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să manifeste maximă prudență la volan. […]
13 februarie 2026
17:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Pavel Voicu. Decizia a fost luată în urma unei sesizări înregistrate la data de 13 ianuarie 2026. Potrivit documentului emis de inspectorul de integritate, sesizarea vizează eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și […]
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben, din cauza ceții dense care se va menține pe arii extinse în Republica Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 13 februarie 2026, la ora 13:00, și este valabilă în intervalul 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe […]
15:10
Trei lingouri din metal galben, presupus a fi aur, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, la data de 13 februarie 2026. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, descoperirea a fost făcută în urma unui control […]
15:10
O intervenție medicală aparent obișnuită s-a transformat într-o poveste emoționantă pentru echipa SAMU Florești, după ce o femeie însărcinată a născut în ambulanță, în timpul transportării la spital. Potrivit IMSP CNAMUP, la ora 11:50, Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel privind o gravidă în vârstă de 36 de ani, dintr-o localitate a raionului […]
14:40
Angajați ai unei companii de panificație, vizați într-un dosar de evaziune fiscală. Percheziții în patru raioane # TV Nord
Procurorii PCCOCS, în comun cu of
13:20
Odată cu ameliorarea regimului termic, lucrările pe șantierul Podului de Flori de la Ungheni – Zagarancea au fost reluate, în limita condițiilor specifice sezonului rece. Constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje specializate, inclusiv macara, cilindru compactor, autogreder, autobasculante și buldoexcavatoare. Despre aceasta au anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași […] Acest articol /FOTO/ Lucrările la Podul de Flori Ungheni – Zagarancea au fost reluate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
/VIDEO/ Grup de 8 persoane, suspectat de șantaj și extorcare: peste 47.200 de euro luați de la două victime # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două […] Acest articol /VIDEO/ Grup de 8 persoane, suspectat de șantaj și extorcare: peste 47.200 de euro luați de la două victime a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
/VIDEO/ Vârstnicii din Măgurele, adunați la masa rotundă consultativă cu autoritățile publice locale # TV Nord
O masă rotundă dedicată persoanelor în etate a fost organizată în satul Măgurele, raionul Ungheni, cu scopul de a oferi persoanelor în etate posibilitatea de a-și face auzită vocea. Evenimentul face parte dintr-un proiect național, desfășurat în mai multe localități din Republica Moldova, care urmărește implicarea vârstnicilor în dialogul cu autoritățile și identificarea problemelor cu […] Acest articol /VIDEO/ Vârstnicii din Măgurele, adunați la masa rotundă consultativă cu autoritățile publice locale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
/FOTO/ Intervenție rapidă a inspectorilor de mediu din Leova: un căprior rănit într-un accident rutier, salvat # TV Nord
Un căprior implicat într-un accident rutier a fost salvat datorită intervenției prompte a inspectorilor de mediu din cadrul IPM Leova. Potrivit informațiilor oferite de instituție, incidentul s-a produs în seara zilei de 11 februarie 2026, în jurul orei 22:30, pe traseul Leova – Sărata Răzeși. În urma impactului dintre un autovehicul și animalul sălbatic, cazul […] Acest articol /FOTO/ Intervenție rapidă a inspectorilor de mediu din Leova: un căprior rănit într-un accident rutier, salvat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:20
Pe 13 februarie, vremea va fi caracterizată de cer variabil în întreaga țară. Potrivit meteorologilor, în regiunile de centru și sud sunt prognozate ploi, izolat se va forma ceață pe întreg teritoriul țării, iar pe unele sectoare de drum ar putea apărea ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul rutier. În nordul țării, maximele diurne vor […] Acest articol /METEO/ Cer variabil și ploi în centru și sud. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12 februarie 2026
20:30
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Incidentul tragic s-a produs la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. În prezent, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru […] Acest articol Militar în termen, rănit mortal în timpul îndeplinirii serviciului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
/VIDEO/ „La telefon nu am vorbit.” Zeci de șoferi, amendați la Bălți pentru utilizarea telefonului la volan # TV Nord
Zeci de șoferi din Bălți au fost sancționați în această dimineață, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timp ce conduceau. Razia face parte dintr-o amplă campanie națională desfășurată pe parcursul lunii februarie, cu scopul de a reduce utilizarea dispozitivelor electronice la volan și de a preveni accidentele rutiere. „– Spuneți vă rog, […] Acest articol /VIDEO/ „La telefon nu am vorbit.” Zeci de șoferi, amendați la Bălți pentru utilizarea telefonului la volan a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
Peste 70 de școli urmează să fie reorganizate în Republica Moldova, după modificările la Codul Educației. Ministrul Dan Perciun a anunțat joi, de la tribuna Parlamentului, că din cele 73 de școli vizate, 63 vor rămâne în sate. În zece cazuri, unde sunt mai puțin de zece elevi, școlile își vor înceta activitatea, transmite IPN. […] Acest articol Peste 70 de școli urmează să fie reorganizate, peste 1300 de elevi vor fi transportați a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:30
S.A. CET-Nord vine cu explicații privind creșterea facturilor la energia termică aferente consumului din luna ianuarie 2026. În contextul întrebărilor apărute în spațiul public, furnizorul informează că facturile emise conform ciclului obișnuit de facturare pot avea valori mai ridicate față de lunile precedente. Principala cauză este scăderea semnificativă a temperaturilor exterioare, care a determinat un […] Acest articol Facturi mai mari la căldură: CET-Nord explică motivul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
/VIDEO/ Ședință cu scântei la Bălți. Eutanasierea câinilor, discutată după valul de atacuri asupra oamenilor # TV Nord
Problema câinilor fără stăpân rămâne una dintre cele mai sensibile și controversate la Bălți. În contextul creșterii numărului de atacuri și al sesizărilor privind câini agresivi, în ședința Consiliului municipal a fost propusă modificarea Regulamentului privind animalele de companie cu și fără stăpân. Proiectul prevede posibilitatea eutanasierii animalelor care nu pot fi întoarse în teritoriu […] Acest articol /VIDEO/ Ședință cu scântei la Bălți. Eutanasierea câinilor, discutată după valul de atacuri asupra oamenilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben din cauza ceții. Avertizarea a fost emisă pe 12 februarie 2026, la ora 14:00, și va fi valabilă în intervalul 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață, iar vizibilitatea va scădea […] Acest articol Avertizare meteo: ceață densă în toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
ACETI inițiază un dialog cu Guvernul pentru un „test” național al nivelului digitalizării pentru IMM-uri # TV Nord
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova ar putea beneficia în curând de un sistem clar prin care să afle cât de digitalizate sunt și de ce investiții au nevoie pentru a deveni mai competitive. Propunerea vine din partea Asociației pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), care a transmis Guvernului o notă de […] Acest articol ACETI inițiază un dialog cu Guvernul pentru un „test” național al nivelului digitalizării pentru IMM-uri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
Energia termică s-a scumpit pentru locuitorii municipiului Bălți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif de 2.201 lei/Gcal, cu 75 de lei mai mult decât cel aplicat în prezent. Anterior, S.A. „CET-Nord” a solicitat un tarif de 2.359 lei/Gcal, însă ANRE a decis aprobarea unui preț inferior celui propus de […] Acest articol Energia termică s-a scumpit pentru locuitorii municipiului Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Inspectorii de mediu din cadrul IPM Edineț au depistat două persoane care au tăiat ilegal doi arbori de specia plop din fâșia de protecție a drumului Edineț – Badragii Noi. Făptașii au fost identificați și sancționați, fiind întocmite două procese-verbale cu privire la contravenție în baza art. 122 alin. (1) din Codul Contravențional al Republicii […] Acest articol /FOTO/ Tăieri ilegale la Edineț: amenzi de peste 28 mii lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Municipiul Bălți a trimis un lot de ajutor umanitar în Ucraina, destinat orașului înfrățit Hmelnițki. Decizia vine după ce primarul municipiului ucrainean a adresat o solicitare de sprijin, în contextul bombardamentelor care afectează frecvent alimentarea cu energie electrică. Autoritățile menționează că, în aceste condiții, generatoarele au devenit nu doar echipamente tehnice, ci un sprijin vital […] Acest articol /FOTO/ Bălți a trimis 5 generatoare în Hmelnițki, Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:10
Pe 12 februarie, meteorologii anunță cer variabil și vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Izolat, în special în orele dimineții, se va forma ceață, iar pe unele sectoare de drum ar putea apărea ghețuș, ceea ce impune prudență din partea șoferilor. În regiunea de Nord, maximele diurne vor atinge +7 grade, iar noaptea temperaturile […] Acest articol /METEO/ Vreme variabilă și risc de ghețuș pe 12 februarie. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11 februarie 2026
20:00
Un accident rutier grav s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Poliția a fost sesizată cu puțin timp în urmă despre impact. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie în vârstă de 62 de ani, care traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, a fost tamponată de un automobil de marca […] Acest articol Accident grav la Telenești. O femeie a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
Scandal la o parcare specială din Cahul. Doi deputați au preluat un automobil confiscat și l-au restituit proprietarului # TV Nord
Un incident a avut loc la o parcare specială din municipiul Cahul, unde deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, au intrat pe teritoriul acesteia și au preluat un automobil aflat sub sechestru, restituindu-l ulterior proprietarului. Potrivit celor doi parlamentari, mașina ar aparține unui agricultor, iar în prezent este în vigoare un moratoriu […] Acest articol Scandal la o parcare specială din Cahul. Doi deputați au preluat un automobil confiscat și l-au restituit proprietarului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Amenzile pentru pescuitul ilicit rămân reduse și variază în funcție de modalitatea utilizată, susține șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc. Potrivit acestuia, sancțiunile contravenționale pornesc de la 6 unități convenționale și pot ajunge până la 60–90 de unități, în funcție de gravitatea faptei și metoda folosită. Cât de mari sunt, în prezent, amenzile pentru […] Acest articol /INTERVIU/ Dorin Poverjuc, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum, după ce Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea. Documentul stabilește reguli clare privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, cu scopul de a preveni răspândirea […] Acest articol Produsele din pește vor fi mai sigure: Guvernul a aprobat reguli sanitare noi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu: „Acțiune premeditată, cu dispreț total față de lege” # TV Nord
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm violențele produse la Dereneu, raionul Călărași, pe care le califică drept premeditate și ilegale, menționând că în timpul incidentelor au fost agresați polițiști. Episcopia de Ungheni și Nisporeni, în schimb, susține că prezența Arhiepiscopului Petru și a circa 160 de preoți și monahi a avut un caracter exclusiv religios, de rugăciune […] Acest articol Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu: „Acțiune premeditată, cu dispreț total față de lege” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
