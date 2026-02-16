/VIDEO/ Gerul din ianuarie a crescut facturile la Bălți. Unii locuitori achită și 5.000 de lei

08:10

Pe 12 februarie, meteorologii anunță cer variabil și vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Izolat, în special în orele dimineții, se va forma ceață, iar pe unele sectoare de drum ar putea apărea ghețuș, ceea ce impune prudență din partea șoferilor. În regiunea de Nord, maximele diurne vor atinge +7 grade, iar noaptea temperaturile […] Acest articol /METEO/ Vreme variabilă și risc de ghețuș pe 12 februarie. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.