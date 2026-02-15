Vreme instabilă duminică, 15 februarie: precipitații și vânt puternic în toată țara
TV Nord, 15 februarie 2026 09:30
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu precipitații și intensificări ale vântului în toate regiunile. Meteorologii avertizează că temperaturile vor oscila pe parcursul zilei, iar spre seară condițiile meteo se pot înrăutăți. În nordul țării sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 2°C,
Acum 10 minute
10:00
Trei persoane au fost rănite în seara zilei de 14 februarie, în urma unei explozii produse pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți. Incidentul a avut loc în apropierea imobilului nr. 77G, scrie liberty.com Potrivit informațiilor preliminare, doi bărbați și o vânzătoare au suferit răni provocate de șrapnel. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri […] Acest articol Explozie la Cernăuți: trei persoane rănite în urma unei deflagrații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O așezare din evul mediu târziu (secolele XV–XVI) a fost cercetată la circa 2,3 kilometri sud de satul Vălcineț, pe malul drept al primului iaz de pe râul Bâc, în cadrul investigațiilor arheologice realizate pe traseul gazoductului Ungheni–Chișinău. Situl face parte dintr-un grup de opt obiective arheologice examinate în zonă. Locul era cunoscut încă din […] Acest articol O seliște medievală din secolele XV–XVI, descoperită la Vălcineț, raionul Călărași a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum o oră
09:30
Acum 24 ore
18:00
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina # TV Nord
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit" cu o „toxină rară" de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci ţări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomaţia de la Londra, scrie digi24.ro „Ştim că statul rus a utilizat această toxină letală
16:50
Cod galben de schimbare bruscă a vremii: ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de schimbare bruscă a vremii pentru intervalul 15 februarie 2026, ora 08:00 – 16 februarie 2026, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, iar spre seară acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În
15:40
O amplă razie antidrog a fost desfășurată noaptea trecută într-un local de agrement din capitală, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Intervenția a fost realizată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, cu suportul angajaților BPDS „Fulger". Oamenii legii au acționat
14:20
/FOTO/ USARB consolidează cooperarea academică cu instituțiile de învățământ din municipiul Bălți # TV Nord
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți a organizat vineri, 13 februarie 2026, o ședință de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ liceal și profesional tehnic din municipiul Bălți, dedicată consolidării cooperării dintre învățământul universitar și cel preuniversitar. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK și a reunit conducerea universității
13:10
Republica Moldova a intrat în anul 2025 cu o populație estimată la 2,4 milioane de persoane, în scădere cu 42 de mii față de anul precedent, potrivit datelor preliminare ale Biroului Național de Statistică. Scăderea este una constantă și se menține de la un an la altul, pe fondul migrației externe și al sporului natural
11:10
Complexul „Phoenix" marchează un pas important în procesul de modernizare a infrastructurii, prin continuarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii. Intervențiile de termoizolare au fost realizate etapizat, de la subsol până la tavan, contribuind la crearea unui spațiu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Reprezentanții instituției menționează că aceste
Ieri
09:30
Astăzi, 14 februarie, majoritatea drumurilor din țară sunt acoperite de ceață densă, care reduce considerabil vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație. Potrivit avertizărilor meteo, fenomenul este prezent în special în orele dimineții și serii, iar în unele zone pe tot parcursul zilei. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să manifeste maximă prudență la volan.
13 februarie 2026
17:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Pavel Voicu. Decizia a fost luată în urma unei sesizări înregistrate la data de 13 ianuarie 2026. Potrivit documentului emis de inspectorul de integritate, sesizarea vizează eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben, din cauza ceții dense care se va menține pe arii extinse în Republica Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 13 februarie 2026, la ora 13:00, și este valabilă în intervalul 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe
15:10
Trei lingouri din metal galben, presupus a fi aur, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, la data de 13 februarie 2026. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, descoperirea a fost făcută în urma unui control
15:10
O intervenție medicală aparent obișnuită s-a transformat într-o poveste emoționantă pentru echipa SAMU Florești, după ce o femeie însărcinată a născut în ambulanță, în timpul transportării la spital. Potrivit IMSP CNAMUP, la ora 11:50, Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel privind o gravidă în vârstă de 36 de ani, dintr-o localitate a raionului
14:40
Angajați ai unei companii de panificație, vizați într-un dosar de evaziune fiscală. Percheziții în patru raioane # TV Nord
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de Poliție, au destructurat o presupusă schemă de evaziune fiscală pusă la cale de angajații unei companii de panificație. Descinderile au avut loc în raioanele Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat pe două paliere. În primul caz, produsele de panificație ar fi fost
13:20
Odată cu ameliorarea regimului termic, lucrările pe șantierul Podului de Flori de la Ungheni – Zagarancea au fost reluate, în limita condițiilor specifice sezonului rece. Constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje specializate, inclusiv macara, cilindru compactor, autogreder, autobasculante și buldoexcavatoare. Despre aceasta au anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași
12:20
/VIDEO/ Grup de 8 persoane, suspectat de șantaj și extorcare: peste 47.200 de euro luați de la două victime # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Centru" a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
/VIDEO/ Vârstnicii din Măgurele, adunați la masa rotundă consultativă cu autoritățile publice locale # TV Nord
O masă rotundă dedicată persoanelor în etate a fost organizată în satul Măgurele, raionul Ungheni, cu scopul de a oferi persoanelor în etate posibilitatea de a-și face auzită vocea. Evenimentul face parte dintr-un proiect național, desfășurat în mai multe localități din Republica Moldova, care urmărește implicarea vârstnicilor în dialogul cu autoritățile și identificarea problemelor cu
09:00
/FOTO/ Intervenție rapidă a inspectorilor de mediu din Leova: un căprior rănit într-un accident rutier, salvat # TV Nord
Un căprior implicat într-un accident rutier a fost salvat datorită intervenției prompte a inspectorilor de mediu din cadrul IPM Leova. Potrivit informațiilor oferite de instituție, incidentul s-a produs în seara zilei de 11 februarie 2026, în jurul orei 22:30, pe traseul Leova – Sărata Răzeși. În urma impactului dintre un autovehicul și animalul sălbatic, cazul
08:20
Pe 13 februarie, vremea va fi caracterizată de cer variabil în întreaga țară. Potrivit meteorologilor, în regiunile de centru și sud sunt prognozate ploi, izolat se va forma ceață pe întreg teritoriul țării, iar pe unele sectoare de drum ar putea apărea ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul rutier. În nordul țării, maximele diurne vor
12 februarie 2026
20:30
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Incidentul tragic s-a produs la ora 18:15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. În prezent, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfășurarea unei anchete de serviciu pentru
18:00
/VIDEO/ „La telefon nu am vorbit.” Zeci de șoferi, amendați la Bălți pentru utilizarea telefonului la volan # TV Nord
Zeci de șoferi din Bălți au fost sancționați în această dimineață, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timp ce conduceau. Razia face parte dintr-o amplă campanie națională desfășurată pe parcursul lunii februarie, cu scopul de a reduce utilizarea dispozitivelor electronice la volan și de a preveni accidentele rutiere. „– Spuneți vă rog,
17:30
Peste 70 de școli urmează să fie reorganizate în Republica Moldova, după modificările la Codul Educației. Ministrul Dan Perciun a anunțat joi, de la tribuna Parlamentului, că din cele 73 de școli vizate, 63 vor rămâne în sate. În zece cazuri, unde sunt mai puțin de zece elevi, școlile își vor înceta activitatea, transmite IPN.
17:30
S.A. CET-Nord vine cu explicații privind creșterea facturilor la energia termică aferente consumului din luna ianuarie 2026. În contextul întrebărilor apărute în spațiul public, furnizorul informează că facturile emise conform ciclului obișnuit de facturare pot avea valori mai ridicate față de lunile precedente. Principala cauză este scăderea semnificativă a temperaturilor exterioare, care a determinat un
15:50
/VIDEO/ Ședință cu scântei la Bălți. Eutanasierea câinilor, discutată după valul de atacuri asupra oamenilor # TV Nord
Problema câinilor fără stăpân rămâne una dintre cele mai sensibile și controversate la Bălți. În contextul creșterii numărului de atacuri și al sesizărilor privind câini agresivi, în ședința Consiliului municipal a fost propusă modificarea Regulamentului privind animalele de companie cu și fără stăpân. Proiectul prevede posibilitatea eutanasierii animalelor care nu pot fi întoarse în teritoriu
14:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben din cauza ceții. Avertizarea a fost emisă pe 12 februarie 2026, la ora 14:00, și va fi valabilă în intervalul 12 februarie, ora 20:00 – 13 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață, iar vizibilitatea va scădea
14:00
ACETI inițiază un dialog cu Guvernul pentru un „test” național al nivelului digitalizării pentru IMM-uri # TV Nord
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova ar putea beneficia în curând de un sistem clar prin care să afle cât de digitalizate sunt și de ce investiții au nevoie pentru a deveni mai competitive. Propunerea vine din partea Asociației pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), care a transmis Guvernului o notă de
11:20
Energia termică s-a scumpit pentru locuitorii municipiului Bălți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif de 2.201 lei/Gcal, cu 75 de lei mai mult decât cel aplicat în prezent. Anterior, S.A. „CET-Nord" a solicitat un tarif de 2.359 lei/Gcal, însă ANRE a decis aprobarea unui preț inferior celui propus de
10:10
Inspectorii de mediu din cadrul IPM Edineț au depistat două persoane care au tăiat ilegal doi arbori de specia plop din fâșia de protecție a drumului Edineț – Badragii Noi. Făptașii au fost identificați și sancționați,
10:10
Municipiul Bălți a trimis un lot de ajutor umanitar în Ucraina, destinat orașului înfrățit Hmelnițki. Decizia vine după ce primarul municipiului ucrainean a adresat o solicitare de sprijin, în contextul bombardamentelor care afectează frecvent alimentarea cu energie electrică. Autoritățile menționează că, în aceste condiții, generatoarele au devenit nu doar echipamente tehnice, ci un sprijin vital […] Acest articol /FOTO/ Bălți a trimis 5 generatoare în Hmelnițki, Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:10
Pe 12 februarie, meteorologii anunță cer variabil și vreme fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Izolat, în special în orele dimineții, se va forma ceață, iar pe unele sectoare de drum ar putea apărea ghețuș, ceea ce impune prudență din partea șoferilor. În regiunea de Nord, maximele diurne vor atinge +7 grade, iar noaptea temperaturile […] Acest articol /METEO/ Vreme variabilă și risc de ghețuș pe 12 februarie. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11 februarie 2026
20:00
Un accident rutier grav s-a produs pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești din raionul Telenești. Poliția a fost sesizată cu puțin timp în urmă despre impact. Potrivit informațiilor preliminare, o femeie în vârstă de 62 de ani, care traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni, a fost tamponată de un automobil de marca […] Acest articol Accident grav la Telenești. O femeie a murit după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:20
Scandal la o parcare specială din Cahul. Doi deputați au preluat un automobil confiscat și l-au restituit proprietarului # TV Nord
Un incident a avut loc la o parcare specială din municipiul Cahul, unde deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, au intrat pe teritoriul acesteia și au preluat un automobil aflat sub sechestru, restituindu-l ulterior proprietarului. Potrivit celor doi parlamentari, mașina ar aparține unui agricultor, iar în prezent este în vigoare un moratoriu […] Acest articol Scandal la o parcare specială din Cahul. Doi deputați au preluat un automobil confiscat și l-au restituit proprietarului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Amenzile pentru pescuitul ilicit rămân reduse și variază în funcție de modalitatea utilizată, susține șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Dorin Poverjuc. Potrivit acestuia, sancțiunile contravenționale pornesc de la 6 unități convenționale și pot ajunge până la 60–90 de unități, în funcție de gravitatea faptei și metoda folosită. Cât de mari sunt, în prezent, amenzile pentru […] Acest articol /INTERVIU/ Dorin Poverjuc, șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:50
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum, după ce Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea. Documentul stabilește reguli clare privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, cu scopul de a preveni răspândirea […] Acest articol Produsele din pește vor fi mai sigure: Guvernul a aprobat reguli sanitare noi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu: „Acțiune premeditată, cu dispreț total față de lege” # TV Nord
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm violențele produse la Dereneu, raionul Călărași, pe care le califică drept premeditate și ilegale, menționând că în timpul incidentelor au fost agresați polițiști. Episcopia de Ungheni și Nisporeni, în schimb, susține că prezența Arhiepiscopului Petru și a circa 160 de preoți și monahi a avut un caracter exclusiv religios, de rugăciune […] Acest articol Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu: „Acțiune premeditată, cu dispreț total față de lege” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:10
Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la trei ani de închisoare pentru violență în familie. Potrivit probatoriului administrat, inculpata, mama unui copil minor de aproximativ un an, ar fi manifestat un comportament violent față de acesta. Conform procurorilor, femeia i-ar fi aplicat copilului lovituri repetate cu pumnii și […] Acest articol O mamă din Bălți condamnată după ce și-ar fi agresat copilul de un an a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Au început programele remediale la matematică și limba română pentru elevii de clasa a IX-a # TV Nord
Elevii claselor a IX-a care întâmpină dificultăți la matematică beneficiază, și în acest an, de lecții suplimentare gratuite, în cadrul ediției a II-a a Programului Național Remedial la Matematică. Programul este implementat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Totodată, în premieră, a fost lansat Programul Național Remedial […] Acest articol Au început programele remediale la matematică și limba română pentru elevii de clasa a IX-a a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:30
Astăzi, 11 februarie, este marcată Ziua Numărului European de Urgență 112, o inițiativă instituită la nivel european pentru a evidenția importanța și funcționalitatea numărului unic de urgență în toate statele europene. Data de 11 februarie (11.2) a fost aleasă simbolic, reflectând numărul 112. Începând cu anul 2009, această zi este celebrată anual în statele Uniunii […] Acest articol 11 februarie – Ziua Numărului European de Urgență 112 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
O femeie în vârstă de 67 de ani a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Negreșteni 6, din municipiul Chișinău. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 10 februarie 2026. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33, după ce vecinii au observat fum dens ieșind din […] Acest articol Femeie de 67 de ani, decedată într-un incendiu produs într-un apartament din Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere # TV Nord
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean […] Acest articol Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore după incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași # TV Nord
Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore de către oamenii legii, noaptea trecută, în urma incidentului produs la biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Potrivit Poliției Naționale, printre cei reținuți se numără primarul localității și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove. Aceștia au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului […] Acest articol Mai multe persoane au fost reținute pentru 72 de ore după incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:20
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, la Kyiv. Principalele subiecte abordate au vizat valorificarea relațiilor strânse dintre cele două state și avansarea procesului de integrare europeană prin sprijin reciproc. În cadrul discuțiilor, premierul Alexandru Munteanu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile […] Acest articol Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Volodymyr Zelenskyy la Kyiv a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10 februarie 2026
18:20
/VIDEO/ O sobă, câteva crengi și o bășcuță. Povestea unei femei din Țîra, departe de facturile mari # TV Nord
„Nu am făcut focul de ieri de la amiază, a fost cald și de ce să fac focul și am dormit așa, era o căldură am și plapume de lână unul deasupra unul jos și iată acum fac focul, păi cum să nu stai în această bașcă.” În satul Țîra, raionul Florești, iarna nu se […] Acest articol /VIDEO/ O sobă, câteva crengi și o bășcuță. Povestea unei femei din Țîra, departe de facturile mari a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Biatloniștii Republicii Moldova au evoluat în proba masculină de 20 km individual din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care a reunit cei mai buni sportivi ai lumii în această disciplină. Maksim Makarov s-a clasat pe locul 84, înregistrând timpul de 1:04:54.4, în timp ce Pavel Magazeev a ocupat locul 45, cu rezultatul […] Acest articol /FOTO/ Biatloniștii Moldovei au evoluat la proba de 20 km la JO Milano-Cortina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:40
Pe 14 februarie, cuplurile marchează Ziua Îndrăgostiților, o sărbătoare dedicată iubirii „Să petrecem timpul împreună, așa vom sărbători, vom sta acasă, ceva vom comanda, careva cadouri mici, pot spune că este o sărbătoare a perechilor, este simbol de dragoste dintre cei tineri, dintre noi.” „Ziua îndrăgostiților este ca și pentru toți, la fel consider că […] Acest articol /VIDEO/ 14 februarie, ziua iubirii. Ce planuri au cuplurile din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău, condamnată la închisoare și amendă de 400.000 de lei # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unei foste angajate a Postului Vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară. Aceasta a fost găsită vinovată de comiterea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă. Instanța a recunoscut inculpata vinovată de două episoade de trafic de influență și două episoade […] Acest articol fosta șefă interimară a Postului Vamal Chișinău, condamnată la închisoare și amendă de 400.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Polițiștii din Sîngerei au identificat un caz de circulație ilegală și consum de substanțe narcotice, în urma unor acțiuni de investigație desfășurate pe teritoriul raionului. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, în acest caz sunt implicați trei bărbați, cu vârste cuprinse între 36 și 42 de ani. În urma verificărilor efectuate, la domiciliile suspecților au […] Acest articol /FOTO/ Trei bărbați din Sîngerei, suspectați de circulație ilegală de droguri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Pisica britanică este una dintre cele mai iubite rase datorită aspectului său robust și temperamentului extrem de echilibrat. Acești „ursuleți de pluș” ai lumii feline sunt renumiți pentru manierele lor elegante și pentru capacitatea de a se adapta perfect vieții de apartament. Totuși, pentru a le asigura o viață lungă și fericită, proprietarii trebuie să înțeleagă nevoile lor specifice, de la controlul greutății până la respectarea spațiului lor personal. Acest articol Top 5 sfaturi pentru proprietarii de British Shorthair: îngrijire, dietă și sănătate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Inspectoratul de Poliție Edineț solicită sprijinul populației pentru identificarea și găsirea unei femei în vârstă de 43 de ani, originară din orașul Cupcini, raionul Edineț. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat în dimineața zilei de 22 septembrie 2024 de la o instituție medicală din Edineț, iar până în prezent locul aflării acesteia nu este cunoscut. […] Acest articol Poliția din Edineț cere ajutorul populației pentru găsirea unei femei din Cupcini a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
