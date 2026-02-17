/VIDEO/ Percheziții la Briceni: droguri depistate la domiciliul unui bărbat

14:00

Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova ar putea beneficia în curând de un sistem clar prin care să afle cât de digitalizate sunt și de ce investiții au nevoie pentru a deveni mai competitive. Propunerea vine din partea Asociației pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), care a transmis Guvernului o notă de […]