/VIDEO/ Mama tânărului soldat cere clarificări: „Totul era bine. Vreau să aflu adevărul”

14:40

Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de Poliție, au destructurat o presupusă schemă de evaziune fiscală pusă la cale de angajații unei companii de panificație. Descinderile au avut loc în raioanele Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat pe două paliere. În primul caz, produsele de panificație ar fi fost […] Acest articol Angajați ai unei companii de panificație, vizați într-un dosar de evaziune fiscală. Percheziții în patru raioane a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.