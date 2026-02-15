Drumarii recomandă prudență maximă în trafic – condiții meteo nefavorabile în următoarele zile

18:20

„Nu am făcut focul de ieri de la amiază, a fost cald și de ce să fac focul și am dormit așa, era o căldură am și plapume de lână unul deasupra unul jos și iată acum fac focul, păi cum să nu stai în această bașcă." În satul Țîra, raionul Florești, iarna nu se […]