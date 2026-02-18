Instructor auto din Bălți, reținut pentru trafic de influență
TV Nord, 18 februarie 2026 16:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit bani pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, suspectul, care activează în calitate de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar fi […] Acest articol Instructor auto din Bălți, reținut pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum 30 minute
16:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Bălți, au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit bani pentru perfectarea unui permis de conducere. Potrivit denunțătorului, suspectul, care activează în calitate de instructor auto în cadrul unei școli auto din Bălți, ar fi […] Acest articol Instructor auto din Bălți, reținut pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
13:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile de pe teritoriul României, trenul pe ruta Chișinău–București înregistrează întârzieri pe parcursul traseului. Potrivit CFM, în România sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă pe infrastructura feroviară, precum și temperaturi scăzute, care afectează circulația în condiții normale. În unele […] Acest articol Trenul Chișinău–București, întârziere de peste 6 ore din cauza ninsorilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
12:10
Procuratura Căușeni, oficiul Ștefan Vodă, anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală privind traficul de ființe umane și traficul de copii, comise de un bărbat în vârstă de 47 de ani. Instanța l-a condamnat la 17 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, precum și la privarea de dreptul […] Acest articol 17 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane și copii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:20
O pensionară din satul Prepelița, Sîngerei a rămas fără acoperiș deasupra capului în urma unui incendiu produs la data de 11 februarie curent. Este vorba despre Anna Calancea, o femeie văduvă, fără copii. Flăcările au distrus acoperișul, podul casei, odăile și bunurile din locuință. În prezent, casa nu mai este sigură pentru trai, existând risc […] Acest articol /FOTO/ Tragedie la Prepelița. Locuința unei văduve, distrusă de incendiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
10:00
Poliția anunță că, la această oră, este sistată temporar circulația vehiculelor de mare tonaj în mai multe puncte de trecere a frontierei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Astfel, la punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Cahul, circulația este sistată pe sensul de intrare în Republica Moldova, iar la Palanca–Tudora circulația este închisă pe ambele sensuri. Totodată, […] Acest articol Circulația camioanelor, sistată temporar la două puncte de frontieră a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, în dimineața zilei de astăzi, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, după ce pe parcursul nopții s-au înregistrat ninsori în unele regiuni și precipitații sub formă de ploaie în altele. În aceste condiții, echipele S.A. „Drumuri” au intervenit cu lucrări de deszăpezire, […] Acest articol /FOTO/ Ninsori peste noapte. Cum se circulă pe drumurile naționale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Starețul Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor, PCuv. Arhimandrit Nicodim Gheorghiță, a efectuat marți, 17 februarie 2026, o nouă vizită în Episcopia de Bălți, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Cu această ocazie, părintele stareț a oferit Episcopiei de Bălți patru tone de produse alimentare, destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile din nordul Republicii Moldova. […] Acest articol Patru tone de produse alimentare, donate Episcopiei de Bălți de Mănăstirea Hadâmbu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:30
Pe 18 februarie vom avea parte de cer predominant noros în toată țara. Meteorologii anunță ninsori puternice și viscol, iar pe drumuri se va forma ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul rutier. Potrivit specialiștilor, temperaturile maxime vor ajunge până la -1 grad Celsius pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții vor coborî până la -10 […] Acest articol /METEO/ Ninsori puternice și viscol pe 18 februarie. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
18:50
/VIDEO/ Spectacol alb pe apa rece a iernii. Zeci de lebede iernează pe Nistru, la Florești # TV Nord
Pe malul Nistrului, la Sănătăuca, în raionul Florești, iarna capătă o altă imagine decât cea obișnuită, de frig și tăcere. În fiecare an, în această perioadă, râul prinde viață într-un mod spectaculos, zeci de lebede își găsesc aici adăpost, transformând apele reci într-un tablou alb, elegant și viu. Pentru localnici, prezența lebedelor a devenit deja […] Acest articol /VIDEO/ Spectacol alb pe apa rece a iernii. Zeci de lebede iernează pe Nistru, la Florești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Aproape jumătate dintre elevi au trecut în ultimul an prin experiențe neplăcute la școală, fiind ținta bârfelor sau a derâderii colegilor. Fiecare al patrulea elev a fost exclus din activități, lovit sau împins, ori i-au fost distruse obiectele personale. Constatările se conțin în Barometrul școlar, prezentat în premieră de Ministerul Educației și Cercetării, transmite IPN. […] Acest articol Barometrul școlar: aproape jumătate dintre elevi, victime ale violenței a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
15:00
Polițiștii din Briceni documentează activitatea ilegală a unui bărbat de 39 de ani, domiciliat într-o localitate din raion. În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au depistat și ridicat aproximativ 1,2 kilograme de substanță vegetală, asemănătoare marijuanei, nouă pachețele cu marijuana a câte 0,45 grame fiecare, precum și un dispozitiv artizanal destinat consumului […] Acest articol /VIDEO/ Percheziții la Briceni: droguri depistate la domiciliul unui bărbat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Documentele necesare pentru vămuirea unui automobil din SUA în Republica Moldova în anul 2026 # TV Nord
În anul 2026, importul unui automobil din Statele Unite ale Americii în Republica Moldova presupune efectuarea formalităților vamale în regim de import. Fără vămuire, autovehiculul nu poate fi introdus legal în circulație și nu poate fi înmatriculat. Pentru a evita întârzierile la post și solicitările suplimentare, este esențial ca setul de acte să fie complet, […] Acest articol Documentele necesare pentru vămuirea unui automobil din SUA în Republica Moldova în anul 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Moldcell anunță deschiderea unui magazin nou și mai spațios în orașul Ocnița, situat pe strada 50 Ani ai Biruinței 9/A, consolidând astfel serviciile oferite clienților din regiune într-un spațiu modern și confortabil. Acesta înlocuiește magazinul anterior din localitate și este gândit pentru a oferi o experiență îmbunătățită în utilizarea tuturor produselor și serviciilor Moldcell. Deschiderea […] Acest articol /P/ Vizitează noul magazin Moldcell din Ocnița și intră în tombola cu 15 premii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
Două incendii produse la interval de aproximativ trei ore într-o singură locuință din orașul Sîngerei au fost lichidate de pompieri în seara zilei de 16 februarie 2026. În urma primului incendiu, un bărbat de 72 de ani a suferit arsuri grave și a fost transportat la spital. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii […] Acest articol Două incendii în 3 ore la o casă din Sîngerei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
Un număr de 102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”. Autoritățile anunță că în acest an vor fi realizate cele mai mari investiții în creșele publice din Republica Moldova din ultimii ani. Bugetele proiectelor depuse variază între 1,5 și 10 milioane […] Acest articol 102 primării cer bani pentru extinderea creșelor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Mai mulți locuitori din sate ale raionului Soroca au sesizat astăzi Poliția, după ce au auzit o bubuitură puternică în zonă. Potrivit autorităților, în urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu țara vecină, s-a stabilit că zgomotul a fost provocat de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. Poliția îndeamnă cetățenii să-și păstreze […] Acest articol /VIDEO/ Localnicii din Soroca au auzit o bubuitură. Ce spune Poliția a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Întreprinderea Municipală „Amenajarea teritoriului și spații verzi Bălți” are un nou director. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, l-a prezentat colectivului pe noul administrator al întreprinderii, Arcadie Zastavnețchi. Anunțul a fost făcut astăzi, 17 februarie 2026, în cadrul unei vizite de lucru la sediul întreprinderii. În timpul întrevederii cu angajații, edilul a discutat despre principalele probleme […] Acest articol /FOTO/ Arcadie Zastavnețchi, numit director la „Spații verzi” Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Angajată din Bălți, condamnată după ce a folosit cardul unei persoane vulnerabile pentru cumpărături pe TEMU # TV Nord
O angajată a unui centru de plasament din municipiul Bălți a fost condamnată după ce a efectuat transferuri ilegale de bani din contul unei beneficiare aflate într-o situație de vulnerabilitate. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul central. Potrivit Procuraturii Bălți, în perioada iunie–octombrie 2025, femeia în vârstă de 28 de ani ar fi […] Acest articol Angajată din Bălți, condamnată după ce a folosit cardul unei persoane vulnerabile pentru cumpărături pe TEMU a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16 februarie 2026
17:20
/VIDEO/ Gerul din ianuarie a crescut facturile la Bălți. Unii locuitori achită și 5.000 de lei # TV Nord
Facturile pentru agentul termic și gazele naturale au crescut considerabil la Bălți, după luna ianuarie, marcată de temperaturi scăzute și ger persistent. Oamenii spun că sumele primite sunt mai mari față de luna precedentă, iar pentru mulți pensionari și familii cu venituri modeste cheltuielile au devenit greu de suportat. Unii locuitori afirmă că plătesc cu […] Acest articol /VIDEO/ Gerul din ianuarie a crescut facturile la Bălți. Unii locuitori achită și 5.000 de lei a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Zeci de intervenții ale salvatorilor, după ninsori și polei. Ambulanțe și camioane, deblocate de IGSU # TV Nord
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în ultimele 24 de ore în mai multe situații provocate de condițiile meteorologice nefavorabile, marcate de ninsoare, polei și ghețuș. La 16 februarie, ora 01:12, în satul Jora de Jos, raionul Orhei, pompierii au fost solicitați pentru a ajuta o ambulanță SAMU care nu putea ajunge […] Acest articol Zeci de intervenții ale salvatorilor, după ninsori și polei. Ambulanțe și camioane, deblocate de IGSU a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Cod portocaliu și cod galben de ninsoare și vânt puternic. Se anunță troiene și ghețuș pe drumuri # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică valabilă în perioada 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00, privind precipitații puternice și intensificări ale vântului. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate de cod portocaliu se prognozează precipitații puternice sub formă de ninsoare și lapoviță, cu acumulări cuprinse între 20 și 35 l/m². În […] Acest articol Cod portocaliu și cod galben de ninsoare și vânt puternic. Se anunță troiene și ghețuș pe drumuri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
/ANALIZĂ/ „Am ales vaccinul pentru viitorul ei”. Moldova, între cancerul de col uterin și șansa reală de prevenție # TV Nord
Într-o dimineață obișnuită, Nadejda Burlac a făcut o alegere pe care multe mame încă o amână. Fiica ei are zece ani. E în clasa a patra. Îi place să deseneze, să își aleagă singură rochiile și să își imagineze ce va deveni când va fi mare. Pentru Nadejda, însă, viitorul fiicei nu înseamnă doar școală, […] Acest articol /ANALIZĂ/ „Am ales vaccinul pentru viitorul ei”. Moldova, între cancerul de col uterin și șansa reală de prevenție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Modul în care au fost utilizate mijloacele Fondului Rutier în anul 2025, dar și planificarea bugetară pentru 2026 au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit Raportului de executare prezentat de Administrația de Stat a Drumurilor, pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale a fost alocat un buget […] Acest articol Întreținerea și reparația drumurilor. Ce arată raportul pe 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din Republica Moldova. Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă, iar partea carosabilă este, în mare parte, umedă, ca urmare a intervențiilor și a răspândirii materialului antiderapant. Pe unele sectoare persistă porțiuni cu zăpadă frământată și, izolat, polei. Drumarii sunt în continuare în teren și intervin acolo unde […] Acest articol /FOTO/ Zăpadă și polei pe unele trasee din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
Pentru un câine care își petrece majoritatea timpului afară, cușca nu este un simplu accesoriu, ci adevărata lui casă care trebuie să îi asigure protecție totală 24/7. Un adăpost de calitate este bariera principală împotriva gerului, ploilor înghețate sau a caniculei, oferindu-i animalului confortul necesar pentru a-și îndeplini rolul de paznic în siguranță. O alegere corectă transformă curtea într-un mediu primitor, unde câinele are propriul său teritoriu bine definit, adaptat perfect nevoilor sale biologice. Acest articol Top 5 sfaturi pentru alegerea și întreținerea cuștii pentru câine a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:00
Consumatorii din nordul Republicii Moldova ar putea achita mai mult pentru energia electrică. S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (FEE-Nord) a solicitat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) majorarea prețurilor reglementate pentru anul 2026. Potrivit documentului transmis către ANRE, compania propune ca prețul pentru consumatorii finali racordați la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune […] Acest articol Energia electrică s-ar putea scumpi în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
11 ani de închisoare pentru un traficant din Orhei. Trei tinere exploatate sexual la Moscova # TV Nord
Un bărbat de 45 de ani din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de ființe umane, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în anul 2006. Informațiile au fost făcute publice de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit procurorilor, inculpatul a […] Acest articol 11 ani de închisoare pentru un traficant din Orhei. Trei tinere exploatate sexual la Moscova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
/FOTO/ Drumarii au intervenit toată noaptea pentru combaterea poleiului și menținerea circulației în siguranță # TV Nord
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, fapt ce îngreunează condițiile de circulație. Potrivit autorităților, echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și continuă să fie mobilizate în teren. Aceștia desfășoară lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere […] Acest articol /FOTO/ Drumarii au intervenit toată noaptea pentru combaterea poleiului și menținerea circulației în siguranță a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15 februarie 2026
17:50
Drumarii recomandă prudență maximă în trafic – condiții meteo nefavorabile în următoarele zile # TV Nord
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează participanții la trafic că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare este semnalată ceață, pe alocuri densă, care reduce considerabil vizibilitatea. În contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până la data de […] Acest articol Drumarii recomandă prudență maximă în trafic – condiții meteo nefavorabile în următoarele zile a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Un taximetrist din capitală a sesizat Poliția în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta, […] Acest articol Taximetrist amenințat cu arma în capitală: suspect reținut de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:00
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Herman Halushchenko, a fost reținut de autorități în timp ce încerca să traverseze granița, în cadrul unei anchete anticorupție denumite „Midas”. Anunțul a fost făcut de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). „Astăzi, în timp ce traversa granița, detectivii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în cadrul […] Acest articol Fostul ministru al Energiei din Ucraina, reținut la graniță într-un dosar de corupție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:40
/VIDEO/ Reforma administrației publice locale. Economii de aproape un miliard de lei și investiții mai mari în comunități # TV Nord
Reducerea diferențelor dintre sate și orașe în ceea ce privește serviciile publice rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru Republica Moldova. Potrivit directorului executiv ADEPT, Igor Boțan, reforma administrației publice locale ar putea contribui la eliminarea acestor discrepanțe. IGOR BOȚAN, director executiv ADEPT: „Cea mai importantă problemă este că în Republica Moldova trebuie să […] Acest articol /VIDEO/ Reforma administrației publice locale. Economii de aproape un miliard de lei și investiții mai mari în comunități a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Trei persoane au fost rănite în seara zilei de 14 februarie, în urma unei explozii produse pe strada Eroii Maidanului din Cernăuți. Incidentul a avut loc în apropierea imobilului nr. 77G, scrie liberty.com Potrivit informațiilor preliminare, doi bărbați și o vânzătoare au suferit răni provocate de șrapnel. Femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri […] Acest articol Explozie la Cernăuți: trei persoane rănite în urma unei deflagrații a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
O așezare din evul mediu târziu (secolele XV–XVI) a fost cercetată la circa 2,3 kilometri sud de satul Vălcineț, pe malul drept al primului iaz de pe râul Bâc, în cadrul investigațiilor arheologice realizate pe traseul gazoductului Ungheni–Chișinău. Situl face parte dintr-un grup de opt obiective arheologice examinate în zonă. Locul era cunoscut încă din […] Acest articol O seliște medievală din secolele XV–XVI, descoperită la Vălcineț, raionul Călărași a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu precipitații și intensificări ale vântului în toate regiunile. Meteorologii avertizează că temperaturile vor oscila pe parcursul zilei, iar spre seară condițiile meteo se pot înrăutăți. În nordul țării sunt prognozate precipitații sub formă de lapoviță. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 2°C, […] Acest articol Vreme instabilă duminică, 15 februarie: precipitații și vânt puternic în toată țara a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14 februarie 2026
18:00
Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina # TV Nord
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci ţări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomaţia de la Londra, scrie digi24.ro „Ştim că statul rus a utilizat această toxină letală […] Acest articol Aleksei Navalnîi a murit în închisoare, otrăvit cu toxina unei broaște din Ecuador. Otrava de 200 de ori mai puternică decât morfina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
Cod galben de schimbare bruscă a vremii: ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului # TV Nord
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de schimbare bruscă a vremii pentru intervalul 15 februarie 2026, ora 08:00 – 16 februarie 2026, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, în perioada menționată, pe întreg teritoriul țării se vor înregistra precipitații sub formă de ploaie, iar spre seară acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În […] Acest articol Cod galben de schimbare bruscă a vremii: ploi, lapoviță, ninsoare și intensificări ale vântului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
O amplă razie antidrog a fost desfășurată noaptea trecută într-un local de agrement din capitală, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Intervenția a fost realizată de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru, cu suportul angajaților BPDS „Fulger”. Oamenii legii au acționat […] Acest articol Razie antidrog într-un local din capitală: peste 100 de persoane verificate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:20
/FOTO/ USARB consolidează cooperarea academică cu instituțiile de învățământ din municipiul Bălți # TV Nord
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a organizat vineri, 13 februarie 2026, o ședință de lucru cu managerii instituțiilor de învățământ liceal și profesional tehnic din municipiul Bălți, dedicată consolidării cooperării dintre învățământul universitar și cel preuniversitar. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK și a reunit conducerea universității […] Acest articol /FOTO/ USARB consolidează cooperarea academică cu instituțiile de învățământ din municipiul Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Republica Moldova a intrat în anul 2025 cu o populație estimată la 2,4 milioane de persoane, în scădere cu 42 de mii față de anul precedent, potrivit datelor preliminare ale Biroului Național de Statistică. Scăderea este una constantă și se menține de la un an la altul, pe fondul migrației externe și al sporului natural […] Acest articol /ANALIZĂ/ Generația care nu mai naște. Declinul demografic din Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Complexul „Phoenix” marchează un pas important în procesul de modernizare a infrastructurii, prin continuarea lucrărilor de eficientizare energetică a clădirii. Intervențiile de termoizolare au fost realizate etapizat, de la subsol până la tavan, contribuind la crearea unui spațiu mai sigur, mai confortabil și mai eficient din punct de vedere energetic. Reprezentanții instituției menționează că aceste […] Acest articol /FOTO/ Lucrările de eficientizare energetică avansează la Complexul „Phoenix” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Astăzi, 14 februarie, majoritatea drumurilor din țară sunt acoperite de ceață densă, care reduce considerabil vizibilitatea și creează condiții dificile de circulație. Potrivit avertizărilor meteo, fenomenul este prezent în special în orele dimineții și serii, iar în unele zone pe tot parcursul zilei. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să manifeste maximă prudență la volan. […] Acest articol Ceață densă pe drumuri: șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13 februarie 2026
17:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a dispus inițierea controlului averii și intereselor personale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Pavel Voicu. Decizia a fost luată în urma unei sesizări înregistrate la data de 13 ianuarie 2026. Potrivit documentului emis de inspectorul de integritate, sesizarea vizează eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și […] Acest articol ANI a inițiat controlul averii deputatului Pavel Voicu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de tip Cod galben, din cauza ceții dense care se va menține pe arii extinse în Republica Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 13 februarie 2026, la ora 13:00, și este valabilă în intervalul 13 februarie, ora 13:00 – 14 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe […] Acest articol Cod galben de ceață în Moldova: vizibilitatea va scădea până la 200 de metri a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Trei lingouri din metal galben, presupus a fi aur, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în punctul de trecere a frontierei Sculeni. Cazul a fost documentat pe sensul de intrare în Republica Moldova, la data de 13 februarie 2026. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, descoperirea a fost făcută în urma unui control […] Acest articol Lingouri presupuse a fi din aur, depistate nedeclarate la PTF Sculeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
O intervenție medicală aparent obișnuită s-a transformat într-o poveste emoționantă pentru echipa SAMU Florești, după ce o femeie însărcinată a născut în ambulanță, în timpul transportării la spital. Potrivit IMSP CNAMUP, la ora 11:50, Dispeceratul comun de urgență a recepționat un apel privind o gravidă în vârstă de 36 de ani, dintr-o localitate a raionului […] Acest articol Naștere în ambulanță, la Florești: echipa SAMU a asistat o gravidă de 36 de ani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Angajați ai unei companii de panificație, vizați într-un dosar de evaziune fiscală. Percheziții în patru raioane # TV Nord
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de Poliție, au destructurat o presupusă schemă de evaziune fiscală pusă la cale de angajații unei companii de panificație. Descinderile au avut loc în raioanele Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat pe două paliere. În primul caz, produsele de panificație ar fi fost […] Acest articol Angajați ai unei companii de panificație, vizați într-un dosar de evaziune fiscală. Percheziții în patru raioane a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Odată cu ameliorarea regimului termic, lucrările pe șantierul Podului de Flori de la Ungheni – Zagarancea au fost reluate, în limita condițiilor specifice sezonului rece. Constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului cu utilaje specializate, inclusiv macara, cilindru compactor, autogreder, autobasculante și buldoexcavatoare. Despre aceasta au anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași […] Acest articol /FOTO/ Lucrările la Podul de Flori Ungheni – Zagarancea au fost reluate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
/VIDEO/ Grup de 8 persoane, suspectat de șantaj și extorcare: peste 47.200 de euro luați de la două victime # TV Nord
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. Potrivit anchetei, în perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două […] Acest articol /VIDEO/ Grup de 8 persoane, suspectat de șantaj și extorcare: peste 47.200 de euro luați de la două victime a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
/VIDEO/ Vârstnicii din Măgurele, adunați la masa rotundă consultativă cu autoritățile publice locale # TV Nord
O masă rotundă dedicată persoanelor în etate a fost organizată în satul Măgurele, raionul Ungheni, cu scopul de a oferi persoanelor în etate posibilitatea de a-și face auzită vocea. Evenimentul face parte dintr-un proiect național, desfășurat în mai multe localități din Republica Moldova, care urmărește implicarea vârstnicilor în dialogul cu autoritățile și identificarea problemelor cu […] Acest articol /VIDEO/ Vârstnicii din Măgurele, adunați la masa rotundă consultativă cu autoritățile publice locale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.