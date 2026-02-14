/ANALIZĂ/ Generația care nu mai naște. Declinul demografic din Republica Moldova

11:10

Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale în care doi procurori sunt învinuiți de comiterea unor fapte de corupție. Unul dintre aceștia este acuzat de corupere activă și trafic de influență, iar cel de-al doilea – de corupere pasivă. Potrivit probelor administrate, în luna octombrie […] Doi procurori, trimiși pe banca acuzaților pentru fapte de corupție: 20.000 de euro pentru „soluționarea" unui dosar