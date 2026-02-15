Explozie la Cernăuți: trei persoane rănite în urma unei deflagrații

15:20

Pisica britanică este una dintre cele mai iubite rase datorită aspectului său robust și temperamentului extrem de echilibrat. Acești „ursuleți de pluș" ai lumii feline sunt renumiți pentru manierele lor elegante și pentru capacitatea de a se adapta perfect vieții de apartament. Totuși, pentru a le asigura o viață lungă și fericită, proprietarii trebuie să înțeleagă nevoile lor specifice, de la controlul greutății până la respectarea spațiului lor personal.