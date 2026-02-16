LIVE Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de azi. MOTIVUL
Realitatea.md, 16 februarie 2026 11:00
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic ”frauda bancară”, în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de azi. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
11:10
Unele curse aeriene pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. În acest context, autoritățile asigură că toate procedurile operaționale sunt respectate și că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală. „Pentru că iarna este tare insistentă anul acesta, iar în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile, […] Articolul Pasageri, atenție! Unele curse de avion pot întârzia din cauza condițiilor meteo apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
FOTO/VIDEO Iarna blochează traficul! Ambuteiaje infernale atât în Chișinău, cât și pe traseele naționale # Realitatea.md
Ninsoarea și poleiul au blocat circulația în Capitală, dar și pe mai multe trasee naționale. Astfel, în această dimineață, în cartierul Poșta Veche din Chișinău, șoferii au stat minute în șir la coadă, acolo unde ambuteiajele sunt o raritate. Imagini video au fost expediate de un cititor al site-ului nostru. Pe traseul Stăuceni-Chișinău s-a circulat […] Articolul FOTO/VIDEO Iarna blochează traficul! Ambuteiaje infernale atât în Chișinău, cât și pe traseele naționale apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și temperaturi de până la -10 grade # Realitatea.md
Un cod galben de ninsori, viscol și ger a fost emis pentru mai multe regiuni din România. Avertizarea anunțată de Administrația Națională de Meteorologie intră în vigoare marți dimineață și vizează precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și depuneri consistente de zăpadă. Potrivit meteorologilor, la început vor fi precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, însă […] Articolul Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și temperaturi de până la -10 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
11:00
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic ”frauda bancară”, în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu […] Articolul LIVE Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de azi. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:50
FOTO, VIDEO Protest la Tocuz din cauza noroiului! Șoferii cer reparația drumului spre traseul central # Realitatea.md
Locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, solicită disperat intervenția autorităților pentru repararea celor nouă kilometri de drum care leagă localitatea de traseul central. Oamenii spun că, din cauza noroiului nu pot ieși din sat. Potrivit acestora, porțiunea de drum nu a fost niciodată asfaltată, iar la fiecare ploaie, carosabilul acoperit cu prundiș se transformă în […] Articolul FOTO, VIDEO Protest la Tocuz din cauza noroiului! Șoferii cer reparația drumului spre traseul central apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie […] Articolul Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, a fost trimis în judecată apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Iulian Chifu, invitat la emisiunea „Realitatea te privește”, ediția din 16 februarie # Realitatea.md
Războiul din Ucraina și relația dintre Europa și Statele Unite au dominat agenda Conferinței de Securitate de la München. Liderul de la Kiev,Volodimir Zelenski a recunoscut sâmbătă, 14 februarie, în discursul ținut la reuniune, că simte presiune din partea lui Donald Trump, după ce președintele SUA i-a transmis că trebuie să facă pace rapid cu […] Articolul Iulian Chifu, invitat la emisiunea „Realitatea te privește”, ediția din 16 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Drumurile naționale rămân practicabile, dar se circulă greu pe unele sectoare. AND anunță intervenții permanente în teren # Realitatea.md
Circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării, anunță Administrația de Stat a Drumurilor. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren și lucrează continuu pentru deszăpezirea traseelor și combaterea poleiului. Potrivit autorităților, 177 de utilaje speciale și 123 de muncitori rutieri intervin pe drumurile naționale. În ultimele 12 ore, au fost […] Articolul Drumurile naționale rămân practicabile, dar se circulă greu pe unele sectoare. AND anunță intervenții permanente în teren apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:20
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic ”frauda bancară”, în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu […] Articolul LIIVE Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de judecată de azi. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Trafic și exploatare sexuală a trei tinere, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în anul 2006. Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că acesta fusese anunțat în căutare, iar în 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la solicitarea […] Articolul Trafic și exploatare sexuală a trei tinere, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Declarații la Realitatea TV: Creșterea prețurilor la imobile este posibilă pe termen mediu, dar fără premise în prezent # Realitatea.md
Piața imobiliară a intrat într-o fază de așteptare, care va duce la o ajustare a prețurilor, însă fără scăderi dramatice sau creșteri spectaculoase în perioada apropiată. Invitații emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV au afirmat că, în acest moment, așteptările de pe piața imobiliară sunt exagerate atât din perspectiva vânzătorilor, cât și a cumpărătorilor. […] Articolul Declarații la Realitatea TV: Creșterea prețurilor la imobile este posibilă pe termen mediu, dar fără premise în prezent apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Bucureștiul dă asigurări: Alocațiile copiilor moldoveni nu sunt afectate de expirarea cărților de identitate românești # Realitatea.md
Alocația de stat pentru copiii moldoveni cu cetățenie română nu va fi pierdută chiar dacă părinții au rămas fără carte de identitate românească, dau asigurări autoritățile de la București, în contextul în care peste 100.000 de cărți de identitate românești, deținute de moldoveni, și-au pierdut valabilitatea în urma unei modificări legislative aplicate din 202, scrie […] Articolul Bucureștiul dă asigurări: Alocațiile copiilor moldoveni nu sunt afectate de expirarea cărților de identitate românești apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Investitorii pot depune oferte pentru licitația de construcție a centralelor eoliene. Capacitatea totală planificată – 170 MW # Realitatea.md
Investitorii interesați pot depune, în perioada 19 februarie – 31 martie, ofertele pentru licitația privind construcția centralelor eoliene, care vizează o capacitate totală de 170 MW. Proiectele includ și obligativitatea instalării unor sisteme de stocare a energiei cu o capacitate de 44 MWh, transmite IPN. Pot participa doar proiectele cu o capacitate mai mare de […] Articolul Investitorii pot depune oferte pentru licitația de construcție a centralelor eoliene. Capacitatea totală planificată – 170 MW apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
09:20
O delegație a Parlamentului Republicii Elene se află în vizită la Chișinău. Reformele și integrarea europeană, pe agendă # Realitatea.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16-19 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Pe parcursul vizitei, oficialii eleni au programate întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, alături de membrii comisiei și reprezentanți ai proiectului Twinning Moldova la […] Articolul O delegație a Parlamentului Republicii Elene se află în vizită la Chișinău. Reformele și integrarea europeană, pe agendă apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Barack Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 # Realitatea.md
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a revenit cu explicații după ce o glumă făcută într-un podcast a reaprins speculațiile online despre extratereștri. Acesta a precizat că, în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice existența unor vizite sau legături ale acestora cu Pământul și a respins ideea că presupuse ființe extraterestre […] Articolul Barack Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Prognoza meteo pentru 16 februarie: Ninsoare, lapoviță și vânt puternic, cu minime de până la -8 grade noaptea # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi 16 februarie 2026 ninsori și lapoviță pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la +1 grad, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la -8 grade. La Nord, valorile termice diurne vor ajunge la cel mult -1 grad, iar noaptea se vor înregistra minime de până […] Articolul Prognoza meteo pentru 16 februarie: Ninsoare, lapoviță și vânt puternic, cu minime de până la -8 grade noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Drumuri practicabile în Chișinău: Primăria anunță că intervențiile de deszăpezire continuă fără întrerupere # Realitatea.md
Serviciile municipale intervin în continuare pentru deszăpezirea străzilor și combaterea ghețușului, în contextul schimbării vremii și al precipitațiilor din ultimele ore. Echipele lucrează atât mecanizat, cât și manual, pe străzile din oraș, pe trotuare, treceri de pietoni, în pasaje subterane și în preajma instituțiilor sociale. Primăria capitalei anunță că intervențiile se desfășoară fără întrerupere în […] Articolul Drumuri practicabile în Chișinău: Primăria anunță că intervențiile de deszăpezire continuă fără întrerupere apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 aduce claritate mentală și dorința de a face lucrurile cât mai bine. Astrele te încurajează să fii atentă la detalii, să îți asculți intuiția și să valorifici lecțiile învățate din trecut. Este un moment potrivit pentru maturizare, asumare și decizii bine gândite, cu impact pe termen lung. Berbec (21 […] Articolul Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Zodia care dă lovitura la bani apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au provocat deconectări de energie în mai multe localități din țară. Astfel, 40 066 de consumatori au rămas fără lumină. Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii la electricitate în cel mai scurt timp. „Premier Energy Distribution” SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate […] Articolul Fără lumină din cauza condițiilor meteo: Circa 40.066 de consumatori, afectați apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace # Realitatea.md
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat incendii într-un port rusesc de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile, cu puțin timp înaintea unor noi negocieri destinate să pună capăt conflictului care se apropie de patru ani. Două persoane au fost rănite în atacul asupra portului Taman din regiunea Krasnodar. Au fost avariate un […] Articolul Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale. Ceban: Activitatea în instituții se desfășoară normal # Realitatea.md
Pe parcursul întregii nopți, serviciile municipale au intervenit continuu, iar acțiunile sunt în desfășurare și la această oră. Ion Ceban informează că drumurile sunt practicabile în condiții de iarnă, astfel că activitatea în școli și la locurile de muncă se desfășoară în regim normal. „Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături […] Articolul VIDEO Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale. Ceban: Activitatea în instituții se desfășoară normal apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:20
FOTO Se circulă în condiții dificile pe mai multe drumuri din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Realitatea.md
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce îngreunează condițiile de circulație. Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și continuă să fie mobilizate în teren, desfășurând lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a poleiului. Se […] Articolul FOTO Se circulă în condiții dificile pe mai multe drumuri din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții apare prima dată în Realitatea.md.
06:40
Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate # Realitatea.md
Creștinii ortodocși intră în „Săptămâna albă”, în care nu se mai consumă carne, dar se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului care urmează să înceapă săptămâna viitoare. În prima zi din Săptămâna Albă, numită și Lunea Curată, gospodinele spală toate vasele în care s-a gătit […] Articolul Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Un super-aliment inovator a fost lansat la târgul internațional SIGEP, desfășurat în Italia. Este vorba despre făina de mere Nuvela, obținută din fructe provenite din producția locală. Potrivit Fruit Book Magazine, făina de mere este un produs inovator complet natural, obținut printr-un proces brevetat care elimină semințele și pedunculii din merele folosite pentru materie primă. Procedeul […] Articolul Făina de mere, noul super-aliment lansat în Italia: Are 60% fibre și zero gluten apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:50
Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale # Realitatea.md
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate dintr-un supermarket din Italia. Bărbatul a smuls copilul chiar din mâna mamei sale. Scena a durat 20 de secunde și i-a îngrozit pe părinții fetiței, dar și pe clienții magazinului, scrie antena3.ro. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. […] Articolul Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Vizibilitate redusă și carosabil umed: circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până la data de 16 februarie, ploile vor trece […] Articolul Vizibilitate redusă și carosabil umed: circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți # Realitatea.md
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas blocat pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți, fără a mai putea ajunge la mal. Incidentul a fost observat de o trecătoare, care a alertat serviciile de urgență, scrie nordinfo.md. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj de poliție și ambulanța. Un salvator a înaintat pe […] Articolul VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington: „România va avea calitate de observator” # Realitatea.md
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, 15 februarie curent, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, relatează știrileprotv.ro. „Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunţat preşedintele Nicuşot Dan. Acesta precizează că România […] Articolul Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington: „România va avea calitate de observator” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
FOTO Securitatea cetățenilor și combaterea amenințărilor hibride, pe agenda Moldovei la München # Realitatea.md
Republica Moldova este alături de statele care promovează protecția cetățenilor, pacea și stabilitatea regională. În cadrul celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la München, oficialii moldoveni au avut întrevederi cu parteneri internaționali, discutând subiecte ce vizează siguranța cetățenilor, modernizarea instituțiilor de securitate și combaterea amenințărilor hibride. Țara noastră a fost reprezentată de o delegație […] Articolul FOTO Securitatea cetățenilor și combaterea amenințărilor hibride, pe agenda Moldovei la München apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Tensiuni la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din Durlești: Starețul ar fi fost evacuat forțat # Realitatea.md
Un incident tensionat a avut loc duminică, 15 februarie curent, la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din orașul Durlești, unde starețul lăcașului, arhimandritul Andrei Caramalau, ar fi fost scos forțat din mănăstire și din locuința sa, potrivit unui apel public adresat comunității locale. Conform informațiilor făcute publice, acțiunea ar fi fost inițiată de alți doi preoți, membri […] Articolul Tensiuni la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din Durlești: Starețul ar fi fost evacuat forțat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
O femeie din Moldova, stabilită în Italia, locuiește într-un beci după ce chiriașa nu părăsește apartamentul său # Realitatea.md
O femeie de 51 de ani, originară din Republica Moldova și stabilită în Italia de peste 10 ani, a ajuns să locuiască într-un beci fără utilități, după ce chiriașa sa a refuzat să elibereze apartamentul la expirarea contractului. În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în […] Articolul O femeie din Moldova, stabilită în Italia, locuiește într-un beci după ce chiriașa nu părăsește apartamentul său apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Moldova își consolidează cooperarea cu SUA în domeniul energetic și al securității: discuții cu Marco Rubio # Realitatea.md
Republica Moldova are o relație solidă de colaborare cu Statele Unite ale Americii, inclusiv în domenii strategice precum energia, apărarea și securitatea cibernetică. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, după o discuție cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio în cadrul Conferinței de Securitate de la München. Potrivit președintei, cooperarea energetică reprezintă […] Articolul Moldova își consolidează cooperarea cu SUA în domeniul energetic și al securității: discuții cu Marco Rubio apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Pe 15 februarie, marcăm Ziua comemorării celor căzuți în Războiul din Afganistan, în semn de respect pentru militarii și victimele conflictului. Astăzi se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice, iar peste 12.000 de tineri din Moldova au participat la acest război. Tradițional, veterani de război, rude ale celor căzuți și oficiali ai […] Articolul Veteranii și familiile celor căzuți în Afganistan, comemorați în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Lotul Moldovei și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ce rezultate au obținut sportivii # Realitatea.md
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a participat cu o echipă de cinci sportivi. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ultima reprezentantă a țării noastre, care a evoluat la această ediție a Olimpiadei Albe a fost biatlonista Alina Stremous, care a concurat […] Articolul Lotul Moldovei și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ce rezultate au obținut sportivii apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 14 februarie, în localitatea Peresecina, raionul Orhei, mistuind aproximativ 25% din acoperișul unui atelier agricol, pe care erau instalate panouri solare. Liliana Pușcașu, ofițer de presă al IGSU, a declarat pentru Realitatea că la fața locului au intervenit cinci echipaje ale pompierilor. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la […] Articolul Panouri solare cuprinse de flăcări: Incendiu la un atelierul agricol din Peresecina apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
IGSU avertizează populația: circulați cu prudență pe drumuri alunecoase și evitați deplasările neesențiale # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii asupra condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru aceste zile. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 15 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În regiunile de nord și centru, cantitățile de precipitații […] Articolul IGSU avertizează populația: circulați cu prudență pe drumuri alunecoase și evitați deplasările neesențiale apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea de un pasager străin. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un taximetrist din Chișinău a fost amenințat cu moartea de un pasager străin. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 14 februarie, după ce între șofer și pasager a izbucnit un conflict verbal pe traseul de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Pe caz a fost pornit un dosar penal pentru amenințare cu omor, iar […] Articolul Un taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea de un pasager străin. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
O autocisternă destinată transportului laptelui a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din Bălți # Realitatea.md
O autocisternă pentru transportul laptelui a lut foc, în seara zilei de sâmbătă, 14 februarie curent, în orașul Bălți. Incendiul a izbucnit în intervalul orelor 17:00–18:00, la o stație de alimentare cu gaz de pe șoseaua de centură din municipiu, scrie nordnews.md. Potrivit martorilor, incendiul s-a produs în timpul alimentării. Șoferul a încercat să scoată […] Articolul O autocisternă destinată transportului laptelui a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Lăsatul secului de carne 2026: Ce alimente se mănâncă. Obiceiuri interzise înainte de Postul Paștelui # Realitatea.md
Astăzi, 15 februarie, creștinii ortodocși sărbătoresc Duminica Înfricoșatei Judecăți, începutul pregătirii pentru Postul Paștelui. Tot azi, 15 februarie, ortodocșii de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinătății, marcată la 40 de zile după Nașterea Domnului. Este și ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente „de dulce” înainte […] Articolul Lăsatul secului de carne 2026: Ce alimente se mănâncă. Obiceiuri interzise înainte de Postul Paștelui apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
11:00
Moldova s-ar putea afla în prima linie a războiului hibrid declanșat de Rusia, un război cognitiv îndreptat împotriva Europei, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri privind prevenirea și combaterea amenințărilor hibride, organizată la Conferința de Securitate de la München. Totodată, șefa statului a subliniat importanța protejării cetățenilor și a suveranității țării în […] Articolul Maia Sandu la München: „O Moldovă mai puternică în UE înseamnă o Europă mai sigură” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
În această dimineață, pe unele sectoare de drum carosabilul este umed și persistă ceața, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, echipele de intervenție rămân mobilizate, monitorizează permanent starea drumurilor și sunt pregătite să intervină, în funcție de situația din teren. AND recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită, să păstreze distanța de siguranță […] Articolul Ceață densă și carosabil umed: Autoritățile monitorizează situația din trafic apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Vreme instabilă duminică, 15 februarie: precipitații și intensificări ale vântului în întreaga țară # Realitatea.md
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă în întreaga Republică Moldova. Sunt prognozate precipitații și rafale de vânt în toate regiunile, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor varia pe parcursul zilei. Spre seară, condițiile meteo ar putea deveni mai nefavorabile. În nordul țării sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță. Valorile termice vor urca până […] Articolul Vreme instabilă duminică, 15 februarie: precipitații și intensificări ale vântului în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
14 februarie 2026
21:10
Zelenski critică Occidentul: „Americanii cer concesii, Europa lipsește de la masa negocierilor” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la Conferința de Securitate de la München că atacurile Rusiei continuă zilnic și a cerut liderilor occidentali să rămână uniți, transmite antena3.ro. El a subliniat că prin rezistența sa, Ucraina apără și țările din regiune, inclusiv Republica Moldova. „Cât despre negocierile care urmează, Volodimir Zelenski a precizat că „americanii […] Articolul Zelenski critică Occidentul: „Americanii cer concesii, Europa lipsește de la masa negocierilor” apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Primele 7 raioane în care au început consultările pentru reforma administrației publice locale # Realitatea.md
Consultările privind reforma administrației publice locale au fost lansate în primele șapte raioane din țară: Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cahul și Cantemir, anunță Guvernul. Săptămâna viitoare, consultările vor continua în alte nouă raioane: Anenii Noi, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Primele 7 raioane în care au început consultările pentru reforma administrației publice locale apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Duminică se va filma un proiect cinematografic în Chișinău. Transportul public va fi afectat # Realitatea.md
Duminică, 15 februarie, în centrul Chișinăului vor avea loc filmări ale unui proiect cinematografic. În intervalul 08:00–12:00, circulația va fi sistată temporar (5–10 minute, în timpul dublelor) pe strada București, între străzile Nicolae Iorga și Maria Cebotari. Rutele de troleibuz nr. 3, 4, 29 și 35 vor circula pe itinerare modificate. Călătorii sunt îndemnați să […] Articolul Duminică se va filma un proiect cinematografic în Chișinău. Transportul public va fi afectat apare prima dată în Realitatea.md.
19:00
Un oraș din Italia, Brendola, caută șase „evaluatori de mirosuri” pentru a identifica sursele mirosurilor neplăcute și a îmbunătăți calitatea aerului. Locuitorii s-au plâns de mirosuri provenite din apropierea zonelor industriale. Candidații nu trebuie să aibă alergii sau boli respiratorii și trebuie să dețină mașină și smartphone pentru a înregistra observațiile într-o aplicație. Sub coordonarea […] Articolul Un oraș din Italia caută șase persoane pentru a identifica mirosurile neplăcute apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
3,3 milioane de lei vor ajunge la bugetul statului: Serviciul Vamal a depistat datorii # Realitatea.md
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie 2026, au fost identificate obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației […] Articolul 3,3 milioane de lei vor ajunge la bugetul statului: Serviciul Vamal a depistat datorii apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vreme rea pentru perioada 15 februarie, ora 08:00 – 16 februarie, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, în acest interval se vor înregistra ploi care se vor transforma seara în lapoviță și ninsoare, cu cantități mai mari în nord și centru (15–30 l/m²). Izolat se pot forma depuneri […] Articolul COD GALBEN în Moldova: Schimbare bruscă a vremii, ploi, lapoviță și ninsoare apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit” cu o „toxină rară” de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci ţări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomaţia de la Londra, relatează AFP, scrie Agerpres. „Ştim că statul rus a utilizat această […] Articolul Cinci țări europene acuză Rusia că l-ar fi otrăvit pe Navalnîi apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un incident fără precedent a avut loc într-un zbor Jet2 de la Antalya, Turcia, către Manchester, Marea Britanie, când doi pasageri au început să se bată la bord, iar avionul a fost nevoit să aterizeze de urgență în Bruxelles, Belgia, înainte de a-și continua drumul spre destinația finală. Un videoclip care circulă online arată momentul […] Articolul Avion nevoit să aterizeze după ce a izbucnit o bătaie la bord. MOTIVUL scandalului apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.