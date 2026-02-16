Fără lumină din cauza condițiilor meteo: Circa 40.066 de consumatori, afectați

07:50

Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat incendii într-un port rusesc de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile, cu puțin timp înaintea unor noi negocieri destinate să pună capăt conflictului care se apropie de patru ani. Două persoane au fost rănite în atacul asupra portului Taman din regiunea Krasnodar. Au fost avariate un […] Articolul Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace apare prima dată în Realitatea.md.