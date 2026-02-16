FOTO Iresponsabilitate totală! Un șofer a pornit la drum cu anvelope de vară în plină iarnă

12:20

Un taximetrist din Chișinău a fost amenințat cu moartea de un pasager străin. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 14 februarie, după ce între șofer și pasager a izbucnit un conflict verbal pe traseul de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Pe caz a fost pornit un dosar penal pentru amenințare cu omor, iar […]