O delegație a Parlamentului Republicii Elene se află în vizită la Chișinău. Reformele și integrarea europeană, pe agendă

10:40

Încălzirea globală afectează tot mai mult sporturile de iarnă și pune sub semnul întrebării viitorul Jocurilor Olimpice. Temperaturile cresc, iar zăpada este tot mai puțină. Competiții importante au avut deja loc pe ploaie sau pe fâșii înguste de zăpadă. În prezent, aproape niciun eveniment mare de iarnă nu mai poate fi organizat fără zăpadă artificială.