O femeie din Moldova, stabilită în Italia, locuiește într-un beci după ce chiriașa nu părăsește apartamentul său

18:50

Astăzi este vineri 13 – o zi despre care, potrivit superstițiilor, se spune că ar fi cea mai ghinionistă din an. REALITATEA a stat de vorbă cu oamenii întâlniți pe străzile capitalei pentru a afla dacă o văd ca pe o zi cu ghinion și dacă și-au schimbat planurile din cauza ei.