CEC anunță startul perioadei electorale pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai
Realitatea.md, 16 februarie 2026 12:40
Luni, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), principalele acțiuni în perioadă constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare,
• • •
Acum 10 minute
12:50
Lumea a intrat într-o nouă etapă a cursei înarmării. Statele lumii investesc miliarde în industria armamentului. Europa, China, SUA, Rusia au dat la o parte regimurile de control al armelor și s-au angajat într-o competiție acerbă pentru producerea echipamentelor militare. Între timp asistăm la o revoluție a dronelor, iar inteligența artificială este tot mai prezentă
12:50
Operațiuni de salvare în sudul Elveției după ce un tren a deraiat din cauza unei avalanșe # Realitatea.md
În dimineața zilei de 16 februarie, un tren a deraiat în sudul Elveției din cauza unei avalanșe. Autoritățile au anunțat că mai multe persoane ar putea fi rănite, iar până în prezent 80 de pasageri au fost evacuați în siguranță, transmite RTL Today. Operatorul căilor ferate federale elvețiene a precizat pe site-ul său că serviciile
Acum 30 minute
12:40
Reforma administrației publice locale (APL), propusă de guvernare, este calificată drept „un nou truc electoral" fără bază legală clară, susține primarul capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, planul ar prevedea închiderea a aproximativ 600 de primării și reorganizarea teritorială în circa 10 raioane. „Reforma APL propusă de Guvernare este un nou truc electoral pregătit de PAS,
12:40
CEC anunță startul perioadei electorale pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai # Realitatea.md
Luni, 16 februarie, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), principalele acțiuni în perioadă constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar, de consilier local, precum și a participanților la referendum, constituirea și organizarea secțiilor de votare,
12:30
VIDEO Fost militar al Forțelor Armate ale Ucrainei, a fost rănit după explozia automobilului său # Realitatea.md
În dimineața zilei de 16 februarie, a avut loc o explozie la un autoturism într-un cartier din Odesa. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat în vârstă de 56 de ani a fost rănit în incident, acesta fiind un fost colonel al Forțelor Armate ale Ucrainei. Mai multe surse susțin că explozia s-a produs în momentul în
Acum o oră
12:20
Cei mai mari furnizori de energie electrică din țară, SRL Premier Energy și SA Furnizarea Energiei Electrice Nord au cerut ajustarea tarifelor la energia electrică. Cererile au fost depuse la ANRE în data de 13 februarie. Astfel, furnizorul Premier Energy, care deservește partea centrală a țării, a solicitat un tarif de 3,83 lei/kWh pentru energia
12:20
FOTO Iresponsabilitate totală! Un șofer a pornit la drum cu anvelope de vară în plină iarnă # Realitatea.md
Un șofer a fost oprit astăzi, 16 februarie, de polițiști după ce a fost prins circulând cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Deplasarea acestuia a fost imediat sistată. Poliția Națională reamintește că, în condiții de polei, ghețuș sau ninsoare, folosirea anvelopelor de vară este strict interzisă. Nerespectarea acestei obligații pune în pericol viața șoferilor și a
12:10
Tragedie la Orhei: Un bărbat a decedat, după ce ambulanța ar fi ajuns prea târziu din cauza drumului necurățat # Realitatea.md
Un bărbat de 55 de ani a murit după ce ambulanța a ajuns cu întârziere, deoarece a rămas blocată pe un drum acoperit cu ghețuș. Tragedia s-ar fi produs noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în apropierea localității Jora de Jos, raionul Orhei, transmite pulsmedia.md. Din cauza ghețușului și a faptului că drumul nu era
12:00
Șoferi „seduși” de viteză: Peste 1.000 au depășit limita în weekend, inclusiv de Ziua Îndrăgostiților # Realitatea.md
Peste 3.900 de șoferi au încălcat regulile de circulație în acest weekend. Potrivit datelor Poliției Naționale, 31 de conducători auto au fost înlăturați de la volan după ce au fost prinși în stare de ebrietate, 1.709 au depășit limita de viteză, iar 749 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere ale
12:00
VIDEO Străzile Cehiei fierb: mii de oameni împotriva guvernului, în sprijinul lui Petr Pavel # Realitatea.md
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, duminică, 15 februarie, în marile orașe din Cehia, dar și în localități mai mici, pentru a-și exprima susținerea față de președintele Petr Pavel, pe fondul unei dispute cu guvernul populist de dreapta al țării. Manifestațiile s-au extins până în apropierea Pieței Vechi din Brno, unde transportul
Acum 2 ore
11:50
VIDEO Droguri crescute și vândute la Cahul. Suspecții riscă până la 6 ani de închisoare # Realitatea.md
Mai multe persoane din Cahul, bănuite de cultivarea, păstrarea, consumul și comercializarea drogurilor la Cahul, au fost documentate de oamenii legii în ultimele două luni. În urma perchezițiilor autorizate, efectuate la domiciliile a trei bărbați cu vârste de 35, 42 și 59 de ani, polițiștii au depistat droguri de origine vegetală. Masa vegetală ridicată,
11:40
VIDEO Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Tatiana Scîntian de la student la lider departament în cadrul Philip Morris Moldova # Realitatea.md
În spatele performanței unei companii recunoscute drept Angajator de Top se află oameni care au crescut odată cu organizația, au traversat etape de transformare și au contribuit direct la evoluția acesteia. Philip Morris este prezentă pe piața din Republica Moldova de 30 de ani și a obținut pentru a cincea oară cu titlul de Angajator
11:10
Unele curse aeriene pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări din cauza condițiilor meteorologice. În acest context, autoritățile asigură că toate procedurile operaționale sunt respectate și că siguranța pasagerilor rămâne prioritatea principală. „Pentru că iarna este tare insistentă anul acesta, iar în contextul condițiilor meteorologice și al codului galben emis pentru aceste zile,
11:10
FOTO/VIDEO Iarna blochează traficul! Ambuteiaje infernale atât în Chișinău, cât și pe traseele naționale # Realitatea.md
Ninsoarea și poleiul au blocat circulația în Capitală, dar și pe mai multe trasee naționale. Astfel, în această dimineață, în cartierul Poșta Veche din Chișinău, șoferii au stat minute în șir la coadă, acolo unde ambuteiajele sunt o raritate. Imagini video au fost expediate de un cititor al site-ului nostru. Pe traseul Stăuceni-Chișinău s-a circulat
11:10
Iarna se întoarce peste România. Cod galben de ninsori și temperaturi de până la -10 grade # Realitatea.md
Un cod galben de ninsori, viscol și ger a fost emis pentru mai multe regiuni din România. Avertizarea anunțată de Administrația Națională de Meteorologie intră în vigoare marți dimineață și vizează precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și depuneri consistente de zăpadă. Potrivit meteorologilor, la început vor fi precipitații mixte, ploaie, lapoviță și ninsoare, însă
11:00
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic "frauda bancară", în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu
Acum 4 ore
10:50
FOTO, VIDEO Protest la Tocuz din cauza noroiului! Șoferii cer reparația drumului spre traseul central # Realitatea.md
Locuitorii satului Tocuz, din raionul Căușeni, solicită disperat intervenția autorităților pentru repararea celor nouă kilometri de drum care leagă localitatea de traseul central. Oamenii spun că, din cauza noroiului nu pot ieși din sat. Potrivit acestora, porțiunea de drum nu a fost niciodată asfaltată, iar la fiecare ploaie, carosabilul acoperit cu prundiș se transformă în
10:40
Gorea Iurie, cumătrul lui Andrei Spînu, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată. Cauza urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea. Prima ședință este programată pentru 4 martie
10:40
Iulian Chifu, invitat la emisiunea „Realitatea te privește”, ediția din 16 februarie # Realitatea.md
Războiul din Ucraina și relația dintre Europa și Statele Unite au dominat agenda Conferinței de Securitate de la München. Liderul de la Kiev,Volodimir Zelenski a recunoscut sâmbătă, 14 februarie, în discursul ținut la reuniune, că simte presiune din partea lui Donald Trump, după ce președintele SUA i-a transmis că trebuie să facă pace rapid cu
10:30
Drumurile naționale rămân practicabile, dar se circulă greu pe unele sectoare. AND anunță intervenții permanente în teren # Realitatea.md
Circulația rutieră are loc în condiții de iarnă pe întreg teritoriul țării, anunță Administrația de Stat a Drumurilor. Echipele de intervenție sunt mobilizate în teren și lucrează continuu pentru deszăpezirea traseelor și combaterea poleiului. Potrivit autorităților, 177 de utilaje speciale și 123 de muncitori rutieri intervin pe drumurile naționale. În ultimele 12 ore, au fost
10:20
Azi, 16 februarie, are loc o nouă ședință de judecată în dosarul denumit generic "frauda bancară", în care este vizat fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc. Învinuitul nu va participa la ședința de judecat din motive de sănătate, au anunțat magistrații. Totodată, a fost prezentat un proces verbal eliberat de administrația penitenciarului, care confirmă că acesta nu
10:20
Trafic și exploatare sexuală a trei tinere, la Moscova: Un bărbat din Orhei, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, după ce a exploatat sexual o adolescentă și două tinere în Moscova, în anul 2006. Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că acesta fusese anunțat în căutare, iar în 2022 a fost reținut și plasat în arest preventiv, la solicitarea
10:10
Declarații la Realitatea TV: Creșterea prețurilor la imobile este posibilă pe termen mediu, dar fără premise în prezent # Realitatea.md
Piața imobiliară a intrat într-o fază de așteptare, care va duce la o ajustare a prețurilor, însă fără scăderi dramatice sau creșteri spectaculoase în perioada apropiată. Invitații emisiunii „Consens Național" de la Realitatea TV au afirmat că, în acest moment, așteptările de pe piața imobiliară sunt exagerate atât din perspectiva vânzătorilor, cât și a cumpărătorilor.
10:00
Bucureștiul dă asigurări: Alocațiile copiilor moldoveni nu sunt afectate de expirarea cărților de identitate românești # Realitatea.md
Alocația de stat pentru copiii moldoveni cu cetățenie română nu va fi pierdută chiar dacă părinții au rămas fără carte de identitate românească, dau asigurări autoritățile de la București, în contextul în care peste 100.000 de cărți de identitate românești, deținute de moldoveni, și-au pierdut valabilitatea în urma unei modificări legislative aplicate din 202, scrie
09:40
Investitorii pot depune oferte pentru licitația de construcție a centralelor eoliene. Capacitatea totală planificată – 170 MW # Realitatea.md
Investitorii interesați pot depune, în perioada 19 februarie – 31 martie, ofertele pentru licitația privind construcția centralelor eoliene, care vizează o capacitate totală de 170 MW. Proiectele includ și obligativitatea instalării unor sisteme de stocare a energiei cu o capacitate de 44 MWh, transmite IPN. Pot participa doar proiectele cu o capacitate mai mare de
09:20
O delegație a Parlamentului Republicii Elene se află în vizită la Chișinău. Reformele și integrarea europeană, pe agendă # Realitatea.md
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16-19 februarie, o vizită oficială în Republica Moldova. Pe parcursul vizitei, oficialii eleni au programate întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președintele Comisiei pentru integrare europeană, Marcel Spatari, alături de membrii comisiei și reprezentanți ai proiectului Twinning Moldova la
Acum 6 ore
08:50
Barack Obama spune, într-un interviu, că extratereștrii există, dar nu sunt ținuți la celebra bază Area 51 # Realitatea.md
Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a revenit cu explicații după ce o glumă făcută într-un podcast a reaprins speculațiile online despre extratereștri. Acesta a precizat că, în timpul mandatului său, nu a văzut nimic care să indice existența unor vizite sau legături ale acestora cu Pământul și a respins ideea că presupuse ființe extraterestre
08:40
Prognoza meteo pentru 16 februarie: Ninsoare, lapoviță și vânt puternic, cu minime de până la -8 grade noaptea # Realitatea.md
Meteorologii prognozează pentru astăzi 16 februarie 2026 ninsori și lapoviță pe întreg teritoriul țării. Temperaturile maxime ale zilei vor urca până la +1 grad, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la -8 grade. La Nord, valorile termice diurne vor ajunge la cel mult -1 grad, iar noaptea se vor înregistra
08:30
Drumuri practicabile în Chișinău: Primăria anunță că intervențiile de deszăpezire continuă fără întrerupere # Realitatea.md
Serviciile municipale intervin în continuare pentru deszăpezirea străzilor și combaterea ghețușului, în contextul schimbării vremii și al precipitațiilor din ultimele ore. Echipele lucrează atât mecanizat, cât și manual, pe străzile din oraș, pe trotuare, treceri de pietoni, în pasaje subterane și în preajma instituțiilor sociale. Primăria capitalei anunță că intervențiile se desfășoară fără întrerupere în […] Articolul Drumuri practicabile în Chișinău: Primăria anunță că intervențiile de deszăpezire continuă fără întrerupere apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Horoscopul zilei de 16 februarie 2026 aduce claritate mentală și dorința de a face lucrurile cât mai bine. Astrele te încurajează să fii atentă la detalii, să îți asculți intuiția și să valorifici lecțiile învățate din trecut. Este un moment potrivit pentru maturizare, asumare și decizii bine gândite, cu impact pe termen lung. Berbec (21 […] Articolul Horoscopul zilei de 16 februarie 2026. Zodia care dă lovitura la bani apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Condițiile meteo dificile din ultimele zile au provocat deconectări de energie în mai multe localități din țară. Astfel, 40 066 de consumatori au rămas fără lumină. Echipele de intervenţie se află în teren pentru a reconecta cetățenii la electricitate în cel mai scurt timp. „Premier Energy Distribution” SA a raportat 5 136 de deconectări neprogramate […] Articolul Fără lumină din cauza condițiilor meteo: Circa 40.066 de consumatori, afectați apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace # Realitatea.md
Un atac cu drone lansat de Ucraina a provocat incendii într-un port rusesc de la Marea Neagră, au anunțat autoritățile, cu puțin timp înaintea unor noi negocieri destinate să pună capăt conflictului care se apropie de patru ani. Două persoane au fost rănite în atacul asupra portului Taman din regiunea Krasnodar. Au fost avariate un […] Articolul Atac cu drone ucrainene asupra unui port rusesc de la Marea Neagră, înaintea noilor negocieri de pace apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
VIDEO Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale. Ceban: Activitatea în instituții se desfășoară normal # Realitatea.md
Pe parcursul întregii nopți, serviciile municipale au intervenit continuu, iar acțiunile sunt în desfășurare și la această oră. Ion Ceban informează că drumurile sunt practicabile în condiții de iarnă, astfel că activitatea în școli și la locurile de muncă se desfășoară în regim normal. „Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături […] Articolul VIDEO Drumarii au intervenit noaptea pe drumurile naționale. Ceban: Activitatea în instituții se desfășoară normal apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
FOTO Se circulă în condiții dificile pe mai multe drumuri din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții # Realitatea.md
În urma precipitațiilor sub formă de ninsoare din timpul nopții și a temperaturilor scăzute, pe anumite sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce îngreunează condițiile de circulație. Echipele de drumari au intervenit pe parcursul nopții și continuă să fie mobilizate în teren, desfășurând lucrări de patrulare, deszăpezire și combatere a poleiului. Se […] Articolul FOTO Se circulă în condiții dificile pe mai multe drumuri din țară: Drumarii au intervenit pe parcursul nopții apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:40
Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate # Realitatea.md
Creștinii ortodocși intră în „Săptămâna albă”, în care nu se mai consumă carne, dar se face dezlegare la ouă, lapte, brânză și pește. Albul acestor alimente simbolizează haina luminoasă a postului care urmează să înceapă săptămâna viitoare. În prima zi din Săptămâna Albă, numită și Lunea Curată, gospodinele spală toate vasele în care s-a gătit […] Articolul Credincioșii ortodocși se pregătesc de Postul Paștelui. Începe Săptămâna Albă: Ce alimente pot fi consumate apare prima dată în Realitatea.md.
06:20
Un super-aliment inovator a fost lansat la târgul internațional SIGEP, desfășurat în Italia. Este vorba despre făina de mere Nuvela, obținută din fructe provenite din producția locală. Potrivit Fruit Book Magazine, făina de mere este un produs inovator complet natural, obținut printr-un proces brevetat care elimină semințele și pedunculii din merele folosite pentru materie primă. Procedeul […] Articolul Făina de mere, noul super-aliment lansat în Italia: Are 60% fibre și zero gluten apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:50
Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale # Realitatea.md
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate dintr-un supermarket din Italia. Bărbatul a smuls copilul chiar din mâna mamei sale. Scena a durat 20 de secunde și i-a îngrozit pe părinții fetiței, dar și pe clienții magazinului, scrie antena3.ro. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. […] Articolul Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Vizibilitate redusă și carosabil umed: circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de ploaie și carosabil umed. Pe mai multe sectoare se semnalează ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. În contextul Codului Galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până la data de 16 februarie, ploile vor trece […] Articolul Vizibilitate redusă și carosabil umed: circulație îngreunată pe mai multe drumuri naționale apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți # Realitatea.md
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas blocat pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți, fără a mai putea ajunge la mal. Incidentul a fost observat de o trecătoare, care a alertat serviciile de urgență, scrie nordinfo.md. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj de poliție și ambulanța. Un salvator a înaintat pe […] Articolul VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington: „România va avea calitate de observator” # Realitatea.md
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, 15 februarie curent, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, relatează știrileprotv.ro. „Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”, a anunţat preşedintele Nicuşot Dan. Acesta precizează că România […] Articolul Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington: „România va avea calitate de observator” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
FOTO Securitatea cetățenilor și combaterea amenințărilor hibride, pe agenda Moldovei la München # Realitatea.md
Republica Moldova este alături de statele care promovează protecția cetățenilor, pacea și stabilitatea regională. În cadrul celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la München, oficialii moldoveni au avut întrevederi cu parteneri internaționali, discutând subiecte ce vizează siguranța cetățenilor, modernizarea instituțiilor de securitate și combaterea amenințărilor hibride. Țara noastră a fost reprezentată de o delegație […] Articolul FOTO Securitatea cetățenilor și combaterea amenințărilor hibride, pe agenda Moldovei la München apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Tensiuni la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din Durlești: Starețul ar fi fost evacuat forțat # Realitatea.md
Un incident tensionat a avut loc duminică, 15 februarie curent, la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din orașul Durlești, unde starețul lăcașului, arhimandritul Andrei Caramalau, ar fi fost scos forțat din mănăstire și din locuința sa, potrivit unui apel public adresat comunității locale. Conform informațiilor făcute publice, acțiunea ar fi fost inițiată de alți doi preoți, membri […] Articolul Tensiuni la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din Durlești: Starețul ar fi fost evacuat forțat apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
O femeie din Moldova, stabilită în Italia, locuiește într-un beci după ce chiriașa nu părăsește apartamentul său # Realitatea.md
O femeie de 51 de ani, originară din Republica Moldova și stabilită în Italia de peste 10 ani, a ajuns să locuiască într-un beci fără utilități, după ce chiriașa sa a refuzat să elibereze apartamentul la expirarea contractului. În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în […] Articolul O femeie din Moldova, stabilită în Italia, locuiește într-un beci după ce chiriașa nu părăsește apartamentul său apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Moldova își consolidează cooperarea cu SUA în domeniul energetic și al securității: discuții cu Marco Rubio # Realitatea.md
Republica Moldova are o relație solidă de colaborare cu Statele Unite ale Americii, inclusiv în domenii strategice precum energia, apărarea și securitatea cibernetică. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, după o discuție cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio în cadrul Conferinței de Securitate de la München. Potrivit președintei, cooperarea energetică reprezintă […] Articolul Moldova își consolidează cooperarea cu SUA în domeniul energetic și al securității: discuții cu Marco Rubio apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Pe 15 februarie, marcăm Ziua comemorării celor căzuți în Războiul din Afganistan, în semn de respect pentru militarii și victimele conflictului. Astăzi se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice, iar peste 12.000 de tineri din Moldova au participat la acest război. Tradițional, veterani de război, rude ale celor căzuți și oficiali ai […] Articolul Veteranii și familiile celor căzuți în Afganistan, comemorați în întreaga țară apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Lotul Moldovei și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ce rezultate au obținut sportivii # Realitatea.md
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a participat cu o echipă de cinci sportivi. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ultima reprezentantă a țării noastre, care a evoluat la această ediție a Olimpiadei Albe a fost biatlonista Alina Stremous, care a concurat […] Articolul Lotul Moldovei și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ce rezultate au obținut sportivii apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 14 februarie, în localitatea Peresecina, raionul Orhei, mistuind aproximativ 25% din acoperișul unui atelier agricol, pe care erau instalate panouri solare. Liliana Pușcașu, ofițer de presă al IGSU, a declarat pentru Realitatea că la fața locului au intervenit cinci echipaje ale pompierilor. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la […] Articolul Panouri solare cuprinse de flăcări: Incendiu la un atelierul agricol din Peresecina apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
12:50
IGSU avertizează populația: circulați cu prudență pe drumuri alunecoase și evitați deplasările neesențiale # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii asupra condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru aceste zile. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 15 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În regiunile de nord și centru, cantitățile de precipitații […] Articolul IGSU avertizează populația: circulați cu prudență pe drumuri alunecoase și evitați deplasările neesențiale apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Un taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea de un pasager străin. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un taximetrist din Chișinău a fost amenințat cu moartea de un pasager străin. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 14 februarie, după ce între șofer și pasager a izbucnit un conflict verbal pe traseul de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Pe caz a fost pornit un dosar penal pentru amenințare cu omor, iar […] Articolul Un taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea de un pasager străin. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
O autocisternă destinată transportului laptelui a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din Bălți # Realitatea.md
O autocisternă pentru transportul laptelui a lut foc, în seara zilei de sâmbătă, 14 februarie curent, în orașul Bălți. Incendiul a izbucnit în intervalul orelor 17:00–18:00, la o stație de alimentare cu gaz de pe șoseaua de centură din municipiu, scrie nordnews.md. Potrivit martorilor, incendiul s-a produs în timpul alimentării. Șoferul a încercat să scoată […] Articolul O autocisternă destinată transportului laptelui a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din Bălți apare prima dată în Realitatea.md.
