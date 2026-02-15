Scene terifiante într-un supermarket din Italia: Un român a încercat să răpească o fetiță chiar din mâna mamei sale

20:30

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că Republica Moldova poate fi pe prima linie a războiului hibrid al Federația Ruse, subliniind însă că miza acestui conflict depășește granițele țării. „Republica Moldova poate fi pe prima linie în războiul hibrid al Rusiei, dar acesta este un război cognitiv