FOTO, VIDEO Protest la Tocuz din cauza noroiului! Șoferii cer reparația drumului spre traseul central

Deputatul din Găgăuzia prins la volanul mașinii de serviciu după ce a fost privat de dreptul de a conduce este Valeriu Manastîrlî, scrie zdg.md. Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor, acesta a fost găsit vinovat de Judecătoria Comrat pe 11 decembrie pentru conducera unui mijloc de transport în stare de ebrietate pe 27 aprilie 2025.