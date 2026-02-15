Veteranii și familiile celor căzuți în Afganistan, comemorați în întreaga țară

17:00

La doar 11 zile după ce a obținut permisul de conducere, un tânăr de 18 ani riscă să rămână fără acesta, după ce a fost surprins încălcând grav regulile de circulație. Incidentul a avut loc miercuri, 11 februarie, la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole din sectorul Ciocana al Capitalei. Poliția s-a autosesizat