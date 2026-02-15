VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți
Realitatea.md, 15 februarie 2026 17:20
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas blocat pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți, fără a mai putea ajunge la mal. Incidentul a fost observat de o trecătoare, care a alertat serviciile de urgență, scrie nordinfo.md. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj de poliție și ambulanța. Un salvator a înaintat pe […]
Acum o oră
17:20
VIDEO Un bărbat în stare de ebrietate, salvat de pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți # Realitatea.md
Un bărbat aflat în stare de ebrietate a rămas blocat pe gheața Lacului Orășenesc din Bălți, fără a mai putea ajunge la mal. Incidentul a fost observat de o trecătoare, care a alertat serviciile de urgență, scrie nordinfo.md. La fața locului au intervenit pompierii, un echipaj de poliție și ambulanța. Un salvator a înaintat pe […]
17:00
Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington: „România va avea calitate de observator” # Realitatea.md
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, 15 februarie curent, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, relatează știrileprotv.ro. „Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump", a anunţat preşedintele Nicuşot Dan. Acesta precizează că România […]
Acum 2 ore
16:30
FOTO Securitatea cetățenilor și combaterea amenințărilor hibride, pe agenda Moldovei la München # Realitatea.md
Republica Moldova este alături de statele care promovează protecția cetățenilor, pacea și stabilitatea regională. În cadrul celei de-a 62-a Conferințe de Securitate de la München, oficialii moldoveni au avut întrevederi cu parteneri internaționali, discutând subiecte ce vizează siguranța cetățenilor, modernizarea instituțiilor de securitate și combaterea amenințărilor hibride. Țara noastră a fost reprezentată de o delegație […]
16:00
Tensiuni la Mănăstirea „Sfântul Andrei” din Durlești: Starețul ar fi fost evacuat forțat # Realitatea.md
Un incident tensionat a avut loc duminică, 15 februarie curent, la Mănăstirea „Sfântul Andrei" din orașul Durlești, unde starețul lăcașului, arhimandritul Andrei Caramalau, ar fi fost scos forțat din mănăstire și din locuința sa, potrivit unui apel public adresat comunității locale. Conform informațiilor făcute publice, acțiunea ar fi fost inițiată de alți doi preoți, membri […]
Acum 4 ore
15:40
O femeie din Moldova, stabilită în Italia, locuiește într-un beci după ce chiriașa nu părăsește apartamentul său # Realitatea.md
O femeie de 51 de ani, originară din Republica Moldova și stabilită în Italia de peste 10 ani, a ajuns să locuiască într-un beci fără utilități, după ce chiriașa sa a refuzat să elibereze apartamentul la expirarea contractului. În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în […]
15:00
Moldova își consolidează cooperarea cu SUA în domeniul energetic și al securității: discuții cu Marco Rubio # Realitatea.md
Republica Moldova are o relație solidă de colaborare cu Statele Unite ale Americii, inclusiv în domenii strategice precum energia, apărarea și securitatea cibernetică. Declarațiile au fost făcute de președinta Maia Sandu, după o discuție cu Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio în cadrul Conferinței de Securitate de la München. Potrivit președintei, cooperarea energetică reprezintă […]
14:30
Pe 15 februarie, marcăm Ziua comemorării celor căzuți în Războiul din Afganistan, în semn de respect pentru militarii și victimele conflictului. Astăzi se împlinesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice, iar peste 12.000 de tineri din Moldova au participat la acest război. Tradițional, veterani de război, rude ale celor căzuți și oficiali ai […]
14:00
Lotul Moldovei și-a încheiat evoluția la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Ce rezultate au obținut sportivii # Realitatea.md
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a participat cu o echipă de cinci sportivi. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, ultima reprezentantă a țării noastre, care a evoluat la această ediție a Olimpiadei Albe a fost biatlonista Alina Stremous, care a concurat […]
Acum 6 ore
13:30
Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 14 februarie, în localitatea Peresecina, raionul Orhei, mistuind aproximativ 25% din acoperișul unui atelier agricol, pe care erau instalate panouri solare. Liliana Pușcașu, ofițer de presă al IGSU, a declarat pentru Realitatea că la fața locului au intervenit cinci echipaje ale pompierilor. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la […]
12:50
IGSU avertizează populația: circulați cu prudență pe drumuri alunecoase și evitați deplasările neesențiale # Realitatea.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează cetățenii asupra condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate pentru aceste zile. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 15 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. În regiunile de nord și centru, cantitățile de precipitații […]
12:20
Un taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea de un pasager străin. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un taximetrist din Chișinău a fost amenințat cu moartea de un pasager străin. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 14 februarie, după ce între șofer și pasager a izbucnit un conflict verbal pe traseul de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Pe caz a fost pornit un dosar penal pentru amenințare cu omor, iar […]
12:00
O autocisternă destinată transportului laptelui a luat foc la o stație de alimentare cu gaz din Bălți # Realitatea.md
O autocisternă pentru transportul laptelui a lut foc, în seara zilei de sâmbătă, 14 februarie curent, în orașul Bălți. Incendiul a izbucnit în intervalul orelor 17:00–18:00, la o stație de alimentare cu gaz de pe șoseaua de centură din municipiu, scrie nordnews.md. Potrivit martorilor, incendiul s-a produs în timpul alimentării. Șoferul a încercat să scoată […]
Acum 8 ore
11:30
Lăsatul secului de carne 2026: Ce alimente se mănâncă. Obiceiuri interzise înainte de Postul Paștelui # Realitatea.md
Astăzi, 15 februarie, creștinii ortodocși sărbătoresc Duminica Înfricoșatei Judecăți, începutul pregătirii pentru Postul Paștelui. Tot azi, 15 februarie, ortodocșii de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinătății, marcată la 40 de zile după Nașterea Domnului. Este și ultima zi în care credincioșii pot consuma alimente „de dulce" înainte […]
11:00
Moldova s-ar putea afla în prima linie a războiului hibrid declanșat de Rusia, un război cognitiv îndreptat împotriva Europei, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul unei dezbateri privind prevenirea și combaterea amenințărilor hibride, organizată la Conferința de Securitate de la München. Totodată, șefa statului a subliniat importanța protejării cetățenilor și a suveranității țării în […]
10:30
În această dimineață, pe unele sectoare de drum carosabilul este umed și persistă ceața, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, echipele de intervenție rămân mobilizate, monitorizează permanent starea drumurilor și sunt pregătite să intervină, în funcție de situația din teren. AND recomandă participanților la trafic să manifeste prudență sporită, să păstreze distanța de siguranță […]
10:00
Vreme instabilă duminică, 15 februarie: precipitații și intensificări ale vântului în întreaga țară # Realitatea.md
Duminică, 15 februarie, vremea va fi instabilă în întreaga Republică Moldova. Sunt prognozate precipitații și rafale de vânt în toate regiunile, iar meteorologii avertizează că temperaturile vor varia pe parcursul zilei. Spre seară, condițiile meteo ar putea deveni mai nefavorabile. În nordul țării sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță. Valorile termice vor urca până […]
Acum 24 ore
21:10
Zelenski critică Occidentul: „Americanii cer concesii, Europa lipsește de la masa negocierilor” # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la Conferința de Securitate de la München că atacurile Rusiei continuă zilnic și a cerut liderilor occidentali să rămână uniți, transmite antena3.ro. El a subliniat că prin rezistența sa, Ucraina apără și țările din regiune, inclusiv Republica Moldova. „Cât despre negocierile care urmează, Volodimir Zelenski a precizat că „americanii […]
20:20
Primele 7 raioane în care au început consultările pentru reforma administrației publice locale # Realitatea.md
Consultările privind reforma administrației publice locale au fost lansate în primele șapte raioane din țară: Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cahul și Cantemir, anunță Guvernul. Săptămâna viitoare, consultările vor continua în alte nouă raioane: Anenii Noi, Edineț, Dondușeni, Rîșcani, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hîncești și Ialoveni. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […]
19:50
Duminică se va filma un proiect cinematografic în Chișinău. Transportul public va fi afectat # Realitatea.md
Duminică, 15 februarie, în centrul Chișinăului vor avea loc filmări ale unui proiect cinematografic. În intervalul 08:00–12:00, circulația va fi sistată temporar (5–10 minute, în timpul dublelor) pe strada București, între străzile Nicolae Iorga și Maria Cebotari. Rutele de troleibuz nr. 3, 4, 29 și 35 vor circula pe itinerare modificate. Călătorii sunt îndemnați să […]
19:00
Un oraș din Italia, Brendola, caută șase „evaluatori de mirosuri" pentru a identifica sursele mirosurilor neplăcute și a îmbunătăți calitatea aerului. Locuitorii s-au plâns de mirosuri provenite din apropierea zonelor industriale. Candidații nu trebuie să aibă alergii sau boli respiratorii și trebuie să dețină mașină și smartphone pentru a înregistra observațiile într-o aplicație. Sub coordonarea […]
Ieri
17:40
3,3 milioane de lei vor ajunge la bugetul statului: Serviciul Vamal a depistat datorii # Realitatea.md
Serviciul Vamal anunță că, în urma controalelor ulterioare finalizate în perioada 19 ianuarie – 13 februarie 2026, au fost identificate obligații vamale suplimentare în valoare totală de 3,342 milioane de lei, sumă care urmează să fie încasată la bugetul de stat. Potrivit instituției, verificările au scos la iveală mai multe tipuri de încălcări ale legislației […]
17:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vreme rea pentru perioada 15 februarie, ora 08:00 – 16 februarie, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, în acest interval se vor înregistra ploi care se vor transforma seara în lapoviță și ninsoare, cu cantități mai mari în nord și centru (15–30 l/m²). Izolat se pot forma depuneri […]
16:50
Opozantul Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 în circumstanţe tulburi într-o închisoare din Rusia, a fost „otrăvit" cu o „toxină rară" de Moscova, potrivit unei anchete derulate de cinci ţări între care Regatul Unit, făcută publică sâmbătă de diplomaţia de la Londra, relatează AFP, scrie Agerpres. „Ştim că statul rus a utilizat această […]
16:00
Un incident fără precedent a avut loc într-un zbor Jet2 de la Antalya, Turcia, către Manchester, Marea Britanie, când doi pasageri au început să se bată la bord, iar avionul a fost nevoit să aterizeze de urgență în Bruxelles, Belgia, înainte de a-și continua drumul spre destinația finală. Un videoclip care circulă online arată momentul […]
15:20
RLIVE, în direct de la dezvelirea bustului lui Grigore Vieru la Leova și la o școală din Chișinău # Realitatea.md
De ziua în care s-a născut poetul Grigore Vieru, 14 februarie, în mai multe localități din țară au avut loc ceremonii de dezvelire a busturilor în memoria sa. În total, au fost inaugurate 22 de busturi. RLIVE a fost în direct de la două dintre aceste evenimente: dezvelirea bustului de pe Aleea Clasicilor din orașul […]
14:30
Cine este deputatul din Găgăuzia, prins la volan, după ce a fost privat de dreptul de a conduce # Realitatea.md
Deputatul din Găgăuzia prins la volanul mașinii de serviciu după ce a fost privat de dreptul de a conduce este Valeriu Manastîrlî, scrie zdg.md. Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor, acesta a fost găsit vinovat de Judecătoria Comrat pe 11 decembrie pentru conducera unui mijloc de transport în stare de ebrietate pe 27 aprilie 2025. […]
13:30
107 persoane au fost găsite drogate în urma unei razii antidrog într-un local de agrement din capitală, iar polițiștii au ridicat marijuana, PV
13:10
Un scuar din Chișinău va purta numele lui Grigore Vieru. Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că, pe parcursul acestui an, municipalitatea va implementa mai multe proiecte dedicate poetului, în colaborare cu fiul acestuia. În semn de omagiu, conducerea Primăriei Chișinău a depus sâmbătă, 14 februarie, flori la […] Articolul Un scuar din Chișinău va purta numele poetului Grigore Vieru apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de Ziua Națională a Lecturii, 14 februarie, în care ne invită să redescoperim cartea ca spațiu al liniștii interioare. „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri. Citim nu pentru a fugi de lume, ci pentru a ne întoarce mai echilibrați în ea. Într-o lume a ecranelor, […] Articolul Mesajul președintei Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Drumul spre Aeroport, pe bd. Dacia, este afectat de avarii din cauza condițiilor meteorologice, iar ÎM Regia Exdrupo intervine nonstop pentru remedierea acestora. „Astea sunt drumurile moștenite de noi : bd. Dacia segment porțile orașului spre Aeroport – drum de interes național, care ar fi trebuit să fie construit cu o capacitate portantă sporită, de […] Articolul Primăria Chișinău: Se lucrează continuu pentru a repara drumul spre Aeroport apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost prins la volan fără permis, deși fusese privat de dreptul de a conduce în decembrie 2025, după ce fusese prins în stare de ebrietate. Incidentul a avut loc când angajații Direcției de Poliție din UTA Găgăuzia au oprit pentru verificări o Skoda, mașina fiind de […] Articolul VIDEO Un deputat din Găgăuzia a fost prins la volan fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” la starea civilă. Valentine’s Day, cunoscută și drept Ziua Sfântului Valentin, este sărbătorită anual pe 14 februarie și este asociată cu gesturi romantice și declarații de dragoste. În Republica Moldova, potrivit datelor oficiale, sunt înregistrate 15.328 de […] Articolul Căsătorii de Ziua Îndrăgostiților: 12 cupluri și-au unit destinele astăzi apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Miniștrii de externe din Moldova, România, Ucraina s-au reunit în formatul „Triunghiul Odesa” # Realitatea.md
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a participat la prima reuniune din acest an a miniștrilor de externe în formatul trilateral Republica Moldova–România–Ucraina, cunoscut drept „Triunghiul Odesa”. Întâlnirea a avut loc în marja Conferinței de Securitate de la München. La discuții au participat și miniștrii de externe ai României și Ucrainei. Oficialii au […] Articolul Miniștrii de externe din Moldova, România, Ucraina s-au reunit în formatul „Triunghiul Odesa” apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
În 25 de ani, majoritatea stațiunilor de schi nu vor mai putea găzdui Jocurile Olimpice de iarnă # Realitatea.md
Încălzirea globală afectează tot mai mult sporturile de iarnă și pune sub semnul întrebării viitorul Jocurilor Olimpice. Temperaturile cresc, iar zăpada este tot mai puțină. Competiții importante au avut deja loc pe ploaie sau pe fâșii înguste de zăpadă. În prezent, aproape niciun eveniment mare de iarnă nu mai poate fi organizat fără zăpadă artificială. […] Articolul În 25 de ani, majoritatea stațiunilor de schi nu vor mai putea găzdui Jocurile Olimpice de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Trandafirii roșii și lalelele sunt cele mai solicitate flori de Valentine’s Day, iar vânzările cresc considerabil, de două-trei ori față de zilele obișnuite, spune o vânzătoare. „Putem să spunem că de 13 și 14 ar fi de vreo 3 ori mai mult ca într-o zi obișnuită. Adică se simte cumva că totuși e sărbătoare și […] Articolul Care sunt cele mai căutate flori de Valentine’s Day apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Municipalitatea a depus flori la bustul poetului # Realitatea.md
Astăzi se împlinesc 91 de ani de la nașterea lui Grigore Vieru, unul dintre cei mai valoroși poeți români ai secolului al XX-lea. Este poetul care a scris unele dintre cele mai frumoase opere despre mamă și despre dragoste și care a reușit să pătrundă adânc în sufletul neamului românesc. Cu acest prilej, la Chișinău […] Articolul Grigore Vieru ar fi împlinit astăzi 91 de ani. Municipalitatea a depus flori la bustul poetului apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
14 februarie – ziua în care inimile parcă bat mai tare, iar „te iubesc” se aude la fiecare colț de stradă. Buchetele dispar din florării mai repede decât cafeaua de dimineață, mesele la restaurante sunt rezervate cu zile înainte, iar vitrinele se aprind în nuanțe de roșu și roz. Pentru unii e cea mai romantică […] Articolul Valentine’s Day: sărbătoare a iubirii sau doar strategie de marketing? apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Pe 14 februarie, cerul va fi noros. Pe drumuri, izolat se va menține ghețuș, iar pe arii extinse va fi ceață. Noaptea, în sud vor fi ploi slabe. Pe 15 februarie, vor fi precipitații pe aproape toată țara ploaie, iar în nord lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla din vest, cu intensificări izolate de 15–18 […] Articolul Cum va fi vremea de Valentine’s Day și în weekend apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Află ce îți rezervă astrele în materie de dragoste, sănătate și bani și citește horoscopul zilei de sâmbătă, 14 februarie 2026. Berbec De astăzi, odată cu intrarea lui Saturn în Berbec, ești gazda unei transformări profunde, care te invită în următorii ani la mai multă organizare și responsabilitate în viața ta. Vei învăța să accepți […] Articolul Horoscop 14 februarie: Află ce îți rezervă astrele în dragoste apare prima dată în Realitatea.md.
13 februarie 2026
23:10
Tânărul de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni și care recent a încălcat grav regulile de circulație, pare de neoprit. Potrivit martorilor online, în seara zilei de vineri, 13 februarie, acesta a intrat cu mașina în niște arbuști de pe Bulevardul Traian, în sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a atras […] Articolul VIDEO Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, provoacă un nou accident apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat vineri, 13 februarie curent, în marja Conferinței de Securitate de la München, că statul chinez este pregătit să ofere un nou ajutor umanitar Ucrainei, informează mediafax.ro. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, și citat de televiziunea chineză de stat CCTV, conform agenției […] Articolul Sprijin surpriză în plin război. China oferă un „nou ajutor umanitar” Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Macron îndeamnă statele europene să-și dezvolte sisteme capabile de „lovituri de precizie în profunzime” în Rusia # Realitatea.md
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat, vineri, 13 februarie curent, că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia în cazul în care se va încheia, totuși, un acord de pace în Ucraina, notează antena3.ro. Scopul unui astfel de set de reguli ar fi acela de a „limita riscul escaladării”, a explicat el. […] Articolul Macron îndeamnă statele europene să-și dezvolte sisteme capabile de „lovituri de precizie în profunzime” în Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Peste 11.500 de persoane, instruite de IGSU pentru prevenirea riscurilor în sezonul rece # Realitatea.md
Peste 11.500 de persoane din întreaga țară au fost instruite de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) privind prevenirea riscurilor specifice sezonului rece. Activitățile s-au desfășurat în perioada 5–11 februarie 2026 și au avut drept scop informarea populației despre comportamentul corect în situații de urgență. Un accent deosebit a fost pus pe instruirea […] Articolul Peste 11.500 de persoane, instruite de IGSU pentru prevenirea riscurilor în sezonul rece apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Trump pune presiune pe Zelenski să încheie un acord de pace. „Va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, transmite adevărul.ro. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata […] Articolul Trump pune presiune pe Zelenski să încheie un acord de pace. „Va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște” apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Focar de pestă porcină africană depistat în localitatea Sărată Răzeși, raionul Leova # Realitatea.md
Focar de pestă porcină africană în raionul Leova. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezența virusului la cadavrele mistreților depistați în localitatea Sărată Răzeși. Autoritățile anunță că au fost descoperite încă șapte cadavre de mistreți, iar în urma confirmării focarului a fost declarată zonă infectată cu pestă porcină africană pe teritoriul raionului Leova. Perimetrul zonei […] Articolul Focar de pestă porcină africană depistat în localitatea Sărată Răzeși, raionul Leova apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că Republica Moldova poate fi pe prima linie a războiului hibrid al Federația Ruse, subliniind însă că miza acestui conflict depășește granițele țării. „Republica Moldova poate fi pe prima linie în războiul hibrid al Rusiei, dar acesta este un război cognitiv […] Articolul Maia Sandu, la München: Securitatea Moldovei este parte a securității europene apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Biatloniștii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Makarov, locurile 78 și 86 la sprintul olimpic pe 10 km # Realitatea.md
Sportivii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Makarov s-au clasat pe pozițiile 78 și 86 în proba de sprint 10 km din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, scrie IPN. Pavel Magazeev a încheiat cursa cu trei ratări la trageri, oprind cronometrul la 26:43.4, în timp ce Maxim Makarov a avut, de asemenea, trei greșeli […] Articolul Biatloniștii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Makarov, locurile 78 și 86 la sprintul olimpic pe 10 km apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Primarii avertizează: fără amalgamare, satele mici nu pot atrage investiții semnificative # Realitatea.md
Satele mici au șanse reduse să atragă investiții importante și să dezvolte infrastructura necesară pentru servicii publice moderne dacă nu participă la procesul de amalgamare voluntară a comunităților. Declarațiile au fost făcute de mai mulți primari care au inițiat deja acest proces, în cadrul unui club de presă organizat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, […] Articolul Primarii avertizează: fără amalgamare, satele mici nu pot atrage investiții semnificative apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Arcul de Triumf îmbracă culoarea norocului. Iluminare specială de Anul Nou Chinezesc # Realitatea.md
Arcul de Triumf a fost iluminat în roșu cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Acțiunea este realizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova. Potrivit autorităților, spectacolul de lumină poate fi admirat în perioada 13–18 februarie, zilnic, în intervalul 17:45 – 06:53. Noaptea de 17 spre 18 februarie va fi […] Articolul Arcul de Triumf îmbracă culoarea norocului. Iluminare specială de Anul Nou Chinezesc apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Astăzi este vineri 13 – o zi despre care, potrivit superstițiilor, se spune că ar fi cea mai ghinionistă din an. REALITATEA a stat de vorbă cu oamenii întâlniți pe străzile capitalei pentru a afla dacă o văd ca pe o zi cu ghinion și dacă și-au schimbat planurile din cauza ei. Răspunsurile au fost […] Articolul VOX POPULI: Vineri 13 – zi cu ghinion sau doar o superstiție? Ce spun moldovenii apare prima dată în Realitatea.md.
