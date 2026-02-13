Peste 11.500 de persoane, instruite de IGSU pentru prevenirea riscurilor în sezonul rece

12:40

Republica Moldova este prezentă la Târgul de Turism al României. Standul țării noastre a fost vizitat deja de mai mulți curioși, reprezentanți ai misiunilor diplomatice și oficiali. Standul va fi deschis în perioada 12-15 februarie. Acesta este amplasat în pavilionul B2 al complexului Romexpo din București, conform organizatorilor.