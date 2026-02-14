Care sunt cele mai căutate flori de Valentine’s Day

13:10

Peste 70 de litri de alcool și țigări de contrabandă au fost ridicate la Vama Albița. Produsele erau transportate de pasageri ai curselor regulate, care se deplasau din Republica Moldova spre România. Incidentele au avut loc pe 12 februarie. Persoanele care transportau divinul și țigările au 44 și 50 de ani, conform autorităților române. Pentru […] Articolul Zeci de sticle cu divin, confiscate la Albița. Doi bărbați le transportau în România apare prima dată în Realitatea.md.