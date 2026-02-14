Un scuar din Chișinău va purta numele poetului Grigore Vieru

14:10

Fermierii din mai multe sectoare agricole pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel de finanțare lansat prin Proiectul AGGRI, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează crescătorii de bovine, ovine și caprine, orientați spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile […]