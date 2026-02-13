Maia Sandu, la München: Securitatea Moldovei este parte a securității europene

11:50

Opt persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei, sunt documentate de oamenii legii, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Potrivit poliției, în perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat […]