Cinci țări europene acuză Rusia că l-ar fi otrăvit pe Navalnîi

15:10

Nevăzătorii din Moldova lucrează în cadrul întreprinderii „Lumintehnica", care produce clește, hârtie, împachetează diverse produse și confecționează mărțișoare. Mărfurile lor, însă, nu se prea vând. Produsele nu sunt compatibile pe piața externă, spune directorul Andrian Bobeica, fiind destinate mai mult comerțului în țară. Întreprinderea colaborează cu Asociația Nevăzătorilor, iar scopul este încadrarea în câmpul muncii