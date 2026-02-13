VIDEO Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, provoacă un nou accident
Realitatea.md, 13 februarie 2026 23:10
Tânărul de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni și care recent a încălcat grav regulile de circulație, pare de neoprit. Potrivit martorilor online, în seara zilei de vineri, 13 februarie, acesta a intrat cu mașina în niște arbuști de pe Bulevardul Traian, în sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a atras
Acum o oră
23:10
Acum 2 ore
22:40
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a declarat vineri, 13 februarie curent, în marja Conferinței de Securitate de la München, că statul chinez este pregătit să ofere un nou ajutor umanitar Ucrainei, informează mediafax.ro. Anunțul a fost făcut în cadrul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Andrii Sîbiga, și citat de televiziunea chineză de stat CCTV, conform agenției
22:20
Macron îndeamnă statele europene să-și dezvolte sisteme capabile de „lovituri de precizie în profunzime” în Rusia # Realitatea.md
Preşedintele francez Emmanuel Macron a avertizat, vineri, 13 februarie curent, că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia în cazul în care se va încheia, totuși, un acord de pace în Ucraina, notează antena3.ro. Scopul unui astfel de set de reguli ar fi acela de a „limita riscul escaladării", a explicat el.
22:00
Peste 11.500 de persoane, instruite de IGSU pentru prevenirea riscurilor în sezonul rece # Realitatea.md
Peste 11.500 de persoane din întreaga țară au fost instruite de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) privind prevenirea riscurilor specifice sezonului rece. Activitățile s-au desfășurat în perioada 5–11 februarie 2026 și au avut drept scop informarea populației despre comportamentul corect în situații de urgență. Un accent deosebit a fost pus pe instruirea
Acum 4 ore
21:30
Trump pune presiune pe Zelenski să încheie un acord de pace. „Va rata o mare oportunitate. Trebuie să se miște” # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mișcă", spunând că Rusia vrea să facă o înțelegere, în contextul războiului în desfășurare din Ucraina, transmite adevărul.ro. „Rusia vrea să facă o înțelegere, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata
21:00
Focar de pestă porcină africană depistat în localitatea Sărată Răzeși, raionul Leova # Realitatea.md
Focar de pestă porcină africană în raionul Leova. Rezultatele analizelor de laborator au confirmat prezența virusului la cadavrele mistreților depistați în localitatea Sărată Răzeși. Autoritățile anunță că au fost descoperite încă șapte cadavre de mistreți, iar în urma confirmării focarului a fost declarată zonă infectată cu pestă porcină africană pe teritoriul raionului Leova. Perimetrul zonei
20:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la Conferința de Securitate de la München, că Republica Moldova poate fi pe prima linie a războiului hibrid al Federația Ruse, subliniind însă că miza acestui conflict depășește granițele țării. „Republica Moldova poate fi pe prima linie în războiul hibrid al Rusiei, dar acesta este un război cognitiv
20:10
Biatloniștii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Makarov, locurile 78 și 86 la sprintul olimpic pe 10 km # Realitatea.md
Sportivii moldoveni Pavel Magazeev și Maxim Makarov s-au clasat pe pozițiile 78 și 86 în proba de sprint 10 km din cadrul Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, scrie IPN. Pavel Magazeev a încheiat cursa cu trei ratări la trageri, oprind cronometrul la 26:43.4, în timp ce Maxim Makarov a avut, de asemenea, trei greșeli
Acum 6 ore
19:40
Primarii avertizează: fără amalgamare, satele mici nu pot atrage investiții semnificative # Realitatea.md
Satele mici au șanse reduse să atragă investiții importante și să dezvolte infrastructura necesară pentru servicii publice moderne dacă nu participă la procesul de amalgamare voluntară a comunităților. Declarațiile au fost făcute de mai mulți primari care au inițiat deja acest proces, în cadrul unui club de presă organizat de Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT,
19:10
Arcul de Triumf îmbracă culoarea norocului. Iluminare specială de Anul Nou Chinezesc # Realitatea.md
Arcul de Triumf a fost iluminat în roșu cu ocazia Anului Nou Chinezesc. Acțiunea este realizată de Primăria Municipiului Chișinău în parteneriat cu Ambasada Republicii Populare Chineze în Moldova. Potrivit autorităților, spectacolul de lumină poate fi admirat în perioada 13–18 februarie, zilnic, în intervalul 17:45 – 06:53. Noaptea de 17 spre 18 februarie va fi
18:50
Astăzi este vineri 13 – o zi despre care, potrivit superstițiilor, se spune că ar fi cea mai ghinionistă din an. REALITATEA a stat de vorbă cu oamenii întâlniți pe străzile capitalei pentru a afla dacă o văd ca pe o zi cu ghinion și dacă și-au schimbat planurile din cauza ei. Răspunsurile au fost
18:20
Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio și Mark Rutte la München. Securitatea Moldovei, pe agenda discuțiilor # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate de la München, desfășurată în perioada 13–15 februarie. Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană, s-au aflat în centrul discuțiilor purtate de șefa statului cu oficialii internaționali. Evenimentul, deschis de
18:10
FOTO Serviciile municipale intervin nonstop: Repară drumurile afectate de condițiile meteo # Realitatea.md
Serviciile municipale de profil desfășoară fără întrerupere lucrări de lichidare a avariilor de pe carosabil. Tot efectivul Regiei „Exdrupo" este implicat în întreținerea infrastructurii rutiere din toate sectoarele Capitalei, ca urmare a condițiilor climaterice severe din această iarnă. Muncitorii vor activa și pe durata nopții, precum și în zilele de odihnă pentru a reda siguranța
18:10
Premierul, la „Fabricat în Moldova”: Prin fiecare produs autohton pe care îl cumpărăm, susținem economia națională # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat expoziția națională „Fabricat în Moldova", unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării producătorilor autohtoni. Ajunsă la cea de-a 23-a ediție, expoziția se desfășoară în acest an cu genericul „Acasă. Autentic. Autohton" și reunește aproximativ 400 de participanți. În discuțiile cu antreprenorii și vizitatorii, șeful Executivului a subliniat că, în
17:50
Astronauții internaționali au fost lansați spre Stația Spațială Internațională după prima evacuare medicală NASA # Realitatea.md
O nouă echipă de astronauți a fost lansată vineri, 13 februarie, spre Stația Spațială Internațională, într-o misiune care marchează prima evacuare medicală efectuată de NASA de pe orbită. Lansarea, realizată cu o rachetă SpaceX, a fost accelerată pentru a înlocui membrii echipajului repatriați din motive medicale, scrie Euronews. Echipajul nou, format din astronauți din Statele
Acum 8 ore
17:00
VIDEO La doar 11 zile după ce a luat permisul, un tânăr riscă să rămână fără el: A încălcat grav regulile de circulație # Realitatea.md
La doar 11 zile după ce a obținut permisul de conducere, un tânăr de 18 ani riscă să rămână fără acesta, după ce a fost surprins încălcând grav regulile de circulație. Incidentul a avut loc miercuri, 11 februarie, la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole din sectorul Ciocana al Capitalei. Poliția s-a autosesizat
16:50
Zece persoane, inclusiv angajați ai Luvrului, reținute în urma unei scheme de vânzare bilete false # Realitatea.md
Poliția franceză a destructurat o rețea de fraudă la Muzeul Luvru, reținând zece persoane suspectate de implicare într-o schemă complexă de vânzare de bilete false și suprasolicitarea tururilor ghidate, inclusiv angajați și ghizi ai muzeului. Ancheta a scos la iveală că vizitatori chinezi au fost ținta principală a escrocheriei. Autoritățile au confiscat trei vehicule, 130.000
16:30
Aproape 14 mii de locuitori din regiunea transnistreană lucrează oficial pe malul drept al Nistrului # Realitatea.md
Aproape 14 mii de persoane cu domiciliul în regiunea transnistreană sunt angajate oficial pe malul drept al Nistrului, arată datele Serviciului Fiscal de Stat, prezentate de Biroul politici de reintegrare. Potrivit informațiilor, în anul 2025 erau înregistrați oficial 13.810 angajați din regiune, dintre care 57,6% bărbați (7.950 persoane) și 42,4% femei (5.860 persoane). Datele arată
16:30
VIDEO Furtuna Nils a lovit Franța și Spania: mai multe persoane au murit, altele au fost rănite # Realitatea.md
Un nou uragan a lovit puternic Franța, Spania și Portugalia, provocând moartea a trei persoane și lăsând sute de mii de oameni fără energie electrică. Una dintre victime este un șofer de camion care se deplasa într-un oraș francez, unde, în timpul furtunii, un copac a căzut peste vehiculul său. Incidentul s-a produs pe fondul
16:20
Ion Chicu vrea să depună moțiune împotriva politicilor Ministerului Apărării. Cere demisia lui Nosatîi # Realitatea.md
Deputatul blocului „Alternativa" Ion Chicu planifică să depună moțiune împotriva politicilor Ministerului Apărării. Politicianul cere demisia lui Anatolie Nosatîi. Fostul premier vrea audierea ministrului Apărării în Parlament, după ce doi tineri au murit în timpul serviciului militar, fiind răniți cu arma din dotare. Tragediile s-au produs la mai puțin de o lună distanță una față
16:10
Ministrul, care a renunțat la un salariu de 150 de mii de euro anual, pentru a face parte din Guvernul Munteanu # Realitatea.md
Eugeniu Osmochescu a renunțat la un salariu de circa 150 de mii de euro anual în cadrul Grupului Băncii Mondiale pentru a reveni în țară și a prelua conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, informează MOLDPRES. „Există ceea ce numim noi în limba română „returna", a returna țării care ți-a dat viață, unde te-ai născut,
16:10
4,8 miliarde lei pentru vacanțe în străinătate în 2025. Veniturile agențiilor de turism au crescut # Realitatea.md
Agențiile de turism și tur-operatorii din Republica Moldova au înregistrat în anul 2025 venituri totale de 5,1 miliarde de lei, cu 11,2% mai mult decât în anul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. Potrivit Bani.md. cea mai mare parte a veniturilor a fost generată de călătoriile moldovenilor în străinătate, care au adus 4,8 miliarde
16:10
Moldova va primi 168 milioane de euro din Planul de creștere al UE în următoarele săptămâni # Realitatea.md
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro, iar debursarea acesteia este programată pentru sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie 2026. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-un interviu pentru MOLPDRES. Gavriliță a subliniat că Planul de Creștere
16:00
Adunarea Populară vrea să reia activitatea Grupului de lucru parlamentar privind Găgăuzia. Decizia a fost aprobată de aleșii din autonomie pe 13 februarie. Anterior, toti membrii grupului au renunțat la mandatul de membru al entității. Deși opiniile s-au împărțit, într-un final decizia de reluare a activității a fost aprobată cu majoritate. Pentru cele mai importante
16:00
Mașinile care intră și ies din Chișinău sunt numărate în aceste zile, pentru a analiza cât de aglomerat este traficul și pentru a planifica viitorul drum de centură al capitalei. Acțiunea este desfășurată de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), împreună cu specialiștii companiei „Universinj" SRL, în cadrul studiului de fezabilitate pentru centura municipiului. Monitorizarea
Acum 12 ore
15:40
Pomelnic la Grădina Zoologică! 30 de bărbați riscă să devină gândaci de Sf. Valentin # Realitatea.md
Grădina Zoologică din Chișinău anunță un concurs inedit de Ziua Îndrăgostiților. "Locurile sunt limitate". Numește un vierme în cinstea fostului iubit și vezi cum va fi hrănit la animale. "Toate fetele care au rămas de ziua îndrăgostiților fără pereche și întristate, pot numi un gândac de peșteră cu numele fostului. Asta înseamnă să filmați un
15:30
Rata anuală a inflației în Republica Moldova ar urma să intre pe un trend de diminuare în primul trimestru al anului 2026, după care se va menține relativ stabilă până la finalul anului, potrivit celei mai recente prognoze publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), transmite Bani.md. Conform estimărilor, nivelul maxim al inflației este prognozat
15:20
Codul
15:10
VIDEO Nevăzătorii din Moldova produc de la hârtie până la mărțișoare, dar nu au vânzări. „Stăm cu depozitele pline” # Realitatea.md
Nevăzătorii din Moldova lucrează în cadrul întreprinderii „Lumintehnica”, care produce clește, hârtie, împachetează diverse produse și confecționează mărțișoare. Mărfurile lor, însă, nu se prea vând. Produsele nu sunt compatibile pe piața externă, spune directorul Andrian Bobeica, fiind destinate mai mult comerțului în țară. Întreprinderea colaborează cu Asociația Nevăzătorilor, iar scopul este încadrarea în câmpul muncii […] Articolul VIDEO Nevăzătorii din Moldova produc de la hârtie până la mărțișoare, dar nu au vânzări. „Stăm cu depozitele pline” apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
VIDEO Prima vizită a lui Volodimir Zelenski la o fabrică de drone germano-ucraineană din Munchen # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat vineri, 13 februarie, la Munchen, prima fabrică mixtă germano-ucraineană care produce deja drone pentru armata ucraineană. Vizita a avut loc în contextul prezenței liderului de la Kiev la Conferința de Securitate. Zelenski a anunțat că a efectuat prima vizită la întreprinderea germano-ucraineană unde sunt fabricate drone destinate forțelor armate […] Articolul VIDEO Prima vizită a lui Volodimir Zelenski la o fabrică de drone germano-ucraineană din Munchen apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
VIDEO Dezastru ecologic lângă groapa de gunoi din Căușeni: Hectare de teren, invadate de deșeuri # Realitatea.md
Imagini dezolante au fost surprinse în apropierea gunoiștei din orașul Căușeni. Suprafețe întinse de teren sunt acoperite cu pungi de polietilenă, iar fâșia de protecție a drumului este plină de deșeuri, hârtie și alte resturi menajere. După ce situația a fost semnalată pe rețelele de socializare, joi dimineața, 12 februarie, mai mulți angajați ai serviciilor […] Articolul VIDEO Dezastru ecologic lângă groapa de gunoi din Căușeni: Hectare de teren, invadate de deșeuri apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
VIDEO Tragedie în România: o persoană a murit, iar alta a fost rănită după ce mașina în care se aflau a luat foc # Realitatea.md
Un incendiu devastator a izbucnit în trafic, în capitala României, București, după ce o mașină a fost cuprinsă de flăcări, focul extinzându-se rapid și la alte trei autoturisme parcate în apropiere. În urma incidentului, o femeie în vârstă de 51 de ani, aflată în dreptul vehiculului care a luat foc inițial, a murit. Soțul acesteia, […] Articolul VIDEO Tragedie în România: o persoană a murit, iar alta a fost rănită după ce mașina în care se aflau a luat foc apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Locuitorii satului Andrușul de Jos, raionul Cahul, au acces la un sistem modern de salubrizare, care permite colectarea separată a deșeurilor, reciclarea plasticului și a sticlei, precum și transportarea eficientă a acestora, într-un mod prietenos cu mediul. Cu sprijinul Fondului Național pentru Mediu, localitatea a fost dotată cu 500 de tomberoane, astfel încât fiecare gospodărie […] Articolul FOTO Investiție verde la Andrușul de Jos: Fiecare gospodărie poate sorta deșeurile apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Vasile Revenco, primarul localității Dereneu, eliberat sub control judiciar 30 de zile # Realitatea.md
Primarul localității Dereneu, Vasile Revenco, a fost eliberat sub control judiciar pentru 30 de zile! Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de către Judecătoria Strășeni. Sursa: morari news 30 de zile de arest preventiv procurorii solicită și pentru avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, Marin Sardari. Tot astăzi magistrații au […] Articolul Vasile Revenco, primarul localității Dereneu, eliberat sub control judiciar 30 de zile apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
FOTO Investiție europeană de 150.000 € la Briceni. Au fost inaugurate laboratoare moderne la liceul „Grigore Vieru” # Realitatea.md
Trei laboratoare moderne au fost inaugurate la liceul „Grigore Vieru” din Briceni. Elevii vor putea studia cu ajutorul roboților, microscoapelor și senzorilor fără fir. Uniunea Europeană a investit 150.000 de euro pentru renovarea a trei săli de de studii unde se învață matematică. De asemenea, au fost modernizare laboratoarele de fizică, chimie și biologie. Pentru […] Articolul FOTO Investiție europeană de 150.000 € la Briceni. Au fost inaugurate laboratoare moderne la liceul „Grigore Vieru” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru fermieri. Cererile de finanțare pot fi depuse din 2 martie # Realitatea.md
Fermierii din mai multe sectoare agricole pot solicita granturi de până la 1 milion de dolari în cadrul celui de-al cincilea apel de finanțare lansat prin Proiectul AGGRI, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Programul vizează crescătorii de bovine, ovine și caprine, orientați spre producția de lapte, sisteme mixte și producția de carne. Sunt eligibile […] Articolul Granturi de până la 1 milion de dolari pentru fermieri. Cererile de finanțare pot fi depuse din 2 martie apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ucraina a impus sancțiuni asupra a 91 de petroliere din așa-numita „flotă umbră” a Rusiei, decizie anunțată joi, 12 februarie, de președintele Volodimir Zelenski, în cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare. Măsura vizează navele folosite de Rusia pentru a transporta petrol și produse petroliere din porturile Novorosiisk, Ust-Luga și Primorsk către țări terțe, în […] Articolul Ucraina lovește Rusia: 91 de petroliere din „flota umbră” sancționate de Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Evaziune fiscală în panificație: Livrări fără facturi și cumpărături fictive, depistate de autorități # Realitatea.md
O schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație a fost deconspirată de autorități, în urma perchezițiilor desfășurate în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Schema ar fi funcționat pe două paliere. Bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori în […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală în panificație: Livrări fără facturi și cumpărături fictive, depistate de autorități apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Podul unei case – demontat după ce soba s-a supraîncălzit. Stăpână a turnat apă noaptea și a chemat pompierii dimineața # Realitatea.md
Pompierii au demontat o parte din podul unei case, după ce soba s-a supraîncălzit. Incidentul a avut loc în localitatea Nezavertailovca din regiunea transnistreană. Totul s-a întâmplat în seara de 11 februarie. Proprietara a făcut focul în sobă și s-a culcat. Pensionara s-a trezit din cauza fumului, a urcat în pod și a turnat apă […] Articolul Podul unei case – demontat după ce soba s-a supraîncălzit. Stăpână a turnat apă noaptea și a chemat pompierii dimineața apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Scandal politic în Ungaria: Peter Maghiar, ținta unei campanii cu sex tape și droguri: „M-am lăsat sedus”. # Realitatea.md
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Maghiar, a acuzat partidul condus de premierul Viktor Orban că a orchestrat o campanie de șantaj împotriva sa, care implică o înregistrare video cu conținut sexual și acuzații de consum de droguri. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor dinaintea alegerilor parlamentare programate pentru aprilie, scrie Euronews. Maghiar, al cărui partid Tisza […] Articolul Scandal politic în Ungaria: Peter Maghiar, ținta unei campanii cu sex tape și droguri: „M-am lăsat sedus”. apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
BANI.MD ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor ar fi contestat în instanță chiar certificatele de constatare a pagubelor pe care tot ea le-a emis, în dosarele privind despăgubirile pentru fermele afectate de pesta porcină africană (PPA). Contactată de BANI.MD pentru o reacție, instituția a refuzat să ofere detalii. „Nu oferim niciun comentariu până la finalizarea tuturor procedurilor”, […] Articolul BANI.MD ANSA blochează despăgubirile în cazul porcilor sacrificați de la Roșcana? Certificatele emise au ajuns în instanță apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Chișinăul vrea să aducă angajați din India și Bangladesh, pentru a combate criză forței de muncă, anunță ministru # Realitatea.md
Republica Moldova intenționează să liberalizeze și mai mult piața muncii în 2026, inclusiv prin atragerea lucrătorilor din state din afara Uniunii Europene, precum India și Bangladesh. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la TV8, transmite BANI.MD. Potrivit oficialului, autoritățile au liberalizat deja „la maximum posibil” piața […] Articolul Chișinăul vrea să aducă angajați din India și Bangladesh, pentru a combate criză forței de muncă, anunță ministru apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Zeci de sticle cu divin, confiscate la Albița. Doi bărbați le transportau în România # Realitatea.md
Peste 70 de litri de alcool și țigări de contrabandă au fost ridicate la Vama Albița. Produsele erau transportate de pasageri ai curselor regulate, care se deplasau din Republica Moldova spre România. Incidentele au avut loc pe 12 februarie. Persoanele care transportau divinul și țigările au 44 și 50 de ani, conform autorităților române. Pentru […] Articolul Zeci de sticle cu divin, confiscate la Albița. Doi bărbați le transportau în România apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Junghietu: Trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate în actualul context, iar Chișinăul nu intenționează să aloce fonduri pentru modernizarea unei capacități energetice aflate în afara controlului autorităților constituționale. Declarațiile au fost făcute la Realitatea TV, unde oficialul a precizat că subiectul utilizării cărbunelui […] Articolul Junghietu: Trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune ucrainean ar presupune investiții nejustificate apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Realitatea.md
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […] Articolul Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Activele externe ale gigantului petrolier rus Lukoil ar putea fi cumpărate de compania Midad Energy din Arabia Saudită. Firma a semnat un memorandum de înțelegere pentru achiziție. Documentul a fost agreat la sfârșit de ianuarie și acoperă întreaga afacere scoasă la vânzare, conform IPN, cu referire la Reuters. Tranzacția urmează să fie achitată în numerar, […] Articolul Presa: Activele gigantului rus Lukoil ar putea fi cumpărate de o companie arabă apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: Modificările Codului Penal intră în vigoare pe 14 februarie # Realitatea.md
Modificările la Codul Penal, care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, vor intra în vigoare sâmbătă, 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menit să întărească protecția victimelor violenței și să adapteze legislația la noile forme de abuz […] Articolul Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: Modificările Codului Penal intră în vigoare pe 14 februarie apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Aproape 2 milioane de lei au câștigat freelancerii din Moldova, în prim lună a anului. Ce taxe vor chita # Realitatea.md
804 avize de plată au fost expediate freelancerilor pentru veniturile obținute în luna ianuarie, iar termenul-limită de achitare a impozitului unic este 25 februarie. Potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, suma totală a venitului înregistrat de antreprenorii independenți în prima lună a anului a constituit 1,795 milioane de lei. Pentru această perioadă a […] Articolul Aproape 2 milioane de lei au câștigat freelancerii din Moldova, în prim lună a anului. Ce taxe vor chita apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Gropile din carosabil sunt astupate în Chișinău. Serviciile municipale desfășoară lucrări de reparație pe mai multe străzi # Realitatea.md
Serviciile municipale desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere în toate sectoarele capitalei, ca urmare a degradării carosabilului provocate de condițiile meteorologice severe din această iarnă. Potrivit Primăriei Chișinău, echipele Regiei „Exdrupo” intervin pentru remedierea avariilor apărute pe carosabil, aplicând plombări cu beton asfaltic rece – o soluție temporară. Lucrările cu asfalt fierbinte vor începe […] Articolul Gropile din carosabil sunt astupate în Chișinău. Serviciile municipale desfășoară lucrări de reparație pe mai multe străzi apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” a reunit peste 250 de participanți și a consolidat parteneriatele economice regionale și europene # Realitatea.md
La 12 februarie 2026, la Chișinău, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCIa RM) a organizat Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional”, eveniment dedicat consolidării cooperării economice și susținerii procesului de internaționalizare a companiilor moldovenești. Forumul s-a desfășurat în cadrul programului de afaceri al Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” și […] Articolul Forumul de Afaceri „Fabricat în Moldova – Competitiv Internațional” a reunit peste 250 de participanți și a consolidat parteneriatele economice regionale și europene apare prima dată în Realitatea.md.
