AMDM: Cele mai multe medicamente retrase provin din India

În cadrul emisiunii „Oameni și Idei” de la Radio Chișinău, am vorbit despre filmul „Hotarul”, una dintre cele mai așteptate premiere cinematografice autohtone ale acestei perioade. O comedie care pornește de la o situație aparent banală – un hotar între două gospodării și ajunge să vorbească despre lucruri mult mai profunde: orgoliu, memorie, identitate și felul în care funcționează comunitățile noastre.