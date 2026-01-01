Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante
Vocea Basarabiei, 1 ianuarie 2026 09:40
Anul 2026 vine, potrivit astrologilor, cu schimbări majore, decizii curajoase și o nevoie accentuată de echilibru. După o perioadă marcată de incertitudini, astrele indică un an în care oamenii vor fi nevoiți să își redefinească prioritățile, atât pe plan personal, cât și profesional. Astrologii spun că 2026 este un an favorabil noilor începuturi, dar și […] Articolul Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
09:40
Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante # Vocea Basarabiei
Anul 2026 vine, potrivit astrologilor, cu schimbări majore, decizii curajoase și o nevoie accentuată de echilibru. După o perioadă marcată de incertitudini, astrele indică un an în care oamenii vor fi nevoiți să își redefinească prioritățile, atât pe plan personal, cât și profesional. Astrologii spun că 2026 este un an favorabil noilor începuturi, dar și […] Articolul Ce spun astrele despre anul 2026. Previziuni generale pentru un an al schimbărilor și deciziilor importante apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
09:20
Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie pentru noroc și prosperitate # Vocea Basarabiei
Prima zi a anului este considerată, în tradiția populară, un moment cu puternică încărcătură simbolică. Se spune că modul în care este întâmpinat Anul Nou poate influența întregul an, motiv pentru care multe familii respectă obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradițiilor, este bine ca pe 1 ianuarie să ai bani în […] Articolul Tradiții și superstiții în prima zi din an. Ce este bine să faci pe 1 ianuarie pentru noroc și prosperitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
09:00
Cinci persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă # Vocea Basarabiei
Cinci persoane, printre care doi copii de 7 și 8 ani, au suferit intoxicații cu gaz natural într-o casă de locuit din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Potrivit informațiilor preliminare, membrii aceleiași familii s-ar fi intoxicat cu gaz emanat de la o coloană de încălzit apă, instalată în încăperea băii. Incidentul s-ar fi produs în […] Articolul Cinci persoane, inclusiv doi copii, intoxicate cu gaz natural într-o locuință din raionul Ștefan Vodă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Anul 2026 a făcut înconjurul lumii: de unde a început și cine au fost ultimii care au intrt în Noul An # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a pășit în anul 2026, alăturându-se tuturor statelor lumii care au marcat trecerea într-un nou an. La miezul nopții, în orașele din țară au avut loc evenimente festive, focuri de artificii și petreceri, oamenii întâmpinând anul 2026 cu speranță și așteptări noi. La nivel global, Anul Nou este sărbătorit treptat, în funcție de […] Articolul Anul 2026 a făcut înconjurul lumii: de unde a început și cine au fost ultimii care au intrt în Noul An apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
07:50
(VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, în care a vorbit despre provocările și realizările anului 2025, subliniind curajul și solidaritatea cetățenilor Republicii Moldova. Șefa statului a remarcat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
02:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 31.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
01:40
(VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, în care a vorbit despre provocările și realizările anului 2025, subliniind curajul și solidaritatea cetățenilor Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat că îl petrecem pe 2025 cu recunoștință pentru că trăim în pace, pentru oameni dragi pe care-i putem îmbrățișa, dar și cu speranță […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
18:40
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 31.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
(VIDEO) Premierul Republicii Moldova, mesaj de Revelion: „Să ne ocolească primejdiile, să avem pace, liniște și încredere în viitor” # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a venit cu un mesaj la final de an, în care a prezentat un scurt raport al celor două luni de activitate de la preluarea mandatului. El a subliniat că aceste două luni au fost „scurte în calendar”, dar extrem de intense „prin experiențe și provocări”. „Am avut peste 400 […] Articolul (VIDEO) Premierul Republicii Moldova, mesaj de Revelion: „Să ne ocolească primejdiile, să avem pace, liniște și încredere în viitor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Polițiștii din Republica Moldova vor acționa în regim sporit, în noaptea dintre ani, pentru menținerea ordinii publice, prevenirea incidentelor și asigurarea siguranței cetățenilor. Echipajele de poliție vor patrula în zonele aglomerate, în apropierea evenimentelor festive, precum și pe drumurile publice, pentru a preveni încălcările legislației și pentru a interveni prompt atunci când situația o impune. […] Articolul Poliția, la datorie de Revelion: Recomandări pentru cetățeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Revelion 2026: Cine va evolua pe scena din Piața Marii Adunări Naționale în această seara # Vocea Basarabiei
În noaptea dintre ani, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc un eveniment artistic, ce va îmbina tradițiile de iarnă cu muzica contemporană și folclorul autentic. Astfel, începând cu ora 20:00, locuitorii și oaspeții Chișinăului se vor putea bucura de atmosfera de sărbătoare. Pe scenă vor urca mai mulți artiști consacrați, orchestre, ansambluri folclorice […] Articolul Revelion 2026: Cine va evolua pe scena din Piața Marii Adunări Naționale în această seara apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a admis astăzi recursul depus de procuror împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 24 decembrie, prin care fusese dispusă plasarea lui Vladimir Andronachi în arest la domiciliu. „La data de 24 decembrie, […] Articolul Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Moscova, reacție furioasă la decizia statelor baltice de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse # Vocea Basarabiei
Ministerul de Externe rus i-a convocat marți pe însărcinații cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei pentru a protesta față de decizia de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse din aceste țări. „Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe însărcinații cu afaceri interimari ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei cărora le-au transmis un protest ferm […] Articolul Moscova, reacție furioasă la decizia statelor baltice de a impune restricții misiunilor diplomatice ruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie în noaptea dintre ani pentru a asigura siguranța cetățenilor. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze prompt în caz de incendii, accidente, situații de risc sau alte misiuni de salvare, astfel încât trecerea dintre ani să se desfășoare […] Articolul Sute de salvatori și pompieri, la datorie de Revelion apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Prețurile la carburanți vor înregistra o ușoară creștere în primele zile ale anului 2026, după ce în ultimele săptămâni au scăzut constant. Astfel, conform datelor publicate Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 1-2 ianuarie 2026, litrul de benzină va costa 21,74 lei, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va […] Articolul Cât vor costa carburanții în primele zile ale anului 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Meteorologii anunță pentru noaptea dintre ani temperaturi de până la -10 grade. Ger, vânt și zăpadă ne așteaptă de Revelion. Va ninge în ajun de Anul Nou și în prima zi din 2026. „În noaptea dintre ani ne așteaptă temperaturi destul de reci, cu valori termice între -10 și -5 grade Celsius. Pe alocuri ziua […] Articolul Revelion cu zăpadă, vânt și ger apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
O grupare criminală internațională, specializată în furturi de bani comise la bordul curselor aeriene, a fost deconspirată de oamenii legii pe Aeroportul Internațional Chișinău. Cazul a ieșit la iveală după ce un pasager al cursei Istanbul–Chișinău a sesizat Poliția de Frontieră cu privire la dispariția a 7000 de euro în timpul zborului. În urma sesizării, […] Articolul Furt la bordul unui avion: Un bărbat, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph drept „Liderul Mondial al Anului”, pentru modul în care a reușit să reziste presiunilor și ingerințelor Rusiei și să transforme Republica Moldova în „prima linie de apărare a democrației europene”. „Maia Sandu este desemnată de The Telegraph Liderul Mondial al Anului, după ce a sfidat Kremlinul […] Articolul Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță modificări ale programului de lucru în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, în zilele de 31 decembrie și 6 ianuarie, subdiviziunile ASP vor activa în intervalul 08:00–16:00, iar audiența cetățenilor se va încheia la ora 15:30. În zilele de 1, 7 și 8 ianuarie 2026, subdiviziunile ASP nu vor activa, acestea […] Articolul Agenția Servicii Publice, modificări în programul de lucru de sărbători apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Cetățenii R. Moldova au direcționat 20 de milioane de lei prin mecanismul de 2% în acest an # Vocea Basarabiei
O sumă de aproape 20 de milioane de lei din impozitul pe venit al cetățenilor a fost virată anul acesta către organizații necomerciale și entități religioase. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, peste 41 de mii de contribuabili au ales să doneze 2% din impozitul achitat statului. 2025 este al nouălea an de aplicare a mecanismului […] Articolul Cetățenii R. Moldova au direcționat 20 de milioane de lei prin mecanismul de 2% în acest an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Președinta Republicii Moldova: Ucraina se apără și caută pacea, Rusia sabotează discuțiile de pace # Vocea Basarabiei
Rusia sabotează discuțiile de pace cu afirmații false, în timp ce bombardează civili în Ucraina, lăsându-i fără energie electrică și încălzire. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care a subliniat că acesta nu este comportamentul unei țări care caută pacea. Șefa statului a reamintit că Rusia a invadat Ucraina, iar acum sabotează discuțiile de […] Articolul Președinta Republicii Moldova: Ucraina se apără și caută pacea, Rusia sabotează discuțiile de pace apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță despre executarea finanțării primei tranșe a pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 73 milioane de lei pentru luna ianuarie. Astfel, pensiile și alocațiile sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare vor fi transferate pe 5 ianuarie. De asemenea, ajutorul social urmează să fie finanțat la data de 14 […] Articolul Când vor fi transferate pensiile și alocațiile pe carduri în luna ianuarie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
10:00
Ursula von der Leyen: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate esențială pentru viitorul țării # Vocea Basarabiei
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană reprezintă o componentă-cheie a viitoarelor garanții de securitate ale țării, în contextul discuțiilor purtate cu liderii europeni privind negocierile de pace, relatează Euronews. Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescute, după ce Rusia a acuzat Ucraina că ar fi […] Articolul Ursula von der Leyen: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate esențială pentru viitorul țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:50
Circulația rutieră pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de iarnă # Vocea Basarabiei
Circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, informează Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Pe parcursul nopții și în această dimineață, drumarii au acționat în zonele de Nord și Centru, unde au fost efectuate lucrări de patrulare, combatere a lunecușului și deszăpezire. În zona de Sud s-au desfășurat lucrări de patrulare. „Au […] Articolul Circulația rutieră pe drumurile din R. Moldova se desfășoară în condiții de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
2025, an istoric pentru bursele europene: băncile au condus creșterile, depășind piețele din SUA # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a fost unul istoric pentru bursele europene, sectorul bancar evidențiindu-se drept marele câștigător. Piețele din Europa au avut o evoluție mai puternică decât cele din Statele Unite, pe fondul unor rezultate financiare solide și al unei economii mai stabile decât se anticipa la începutul anului, relatează Mediafax. Indicele Stoxx 600, care reunește cele […] Articolul 2025, an istoric pentru bursele europene: băncile au condus creșterile, depășind piețele din SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
2025, în top 3 cei mai calzi ani din istorie: peste 150 de evenimente meteo extreme la nivel global # Vocea Basarabiei
Anul 2025 se încheie în top 3 cei mai calzi ani înregistrați vreodată la nivel mondial, fiind marcat de peste 150 de evenimente meteorologice extreme grave, arată un raport al organizației World Weather Attribution, citat de HotNews. Pentru prima dată, media temperaturilor globale pe o perioadă de trei ani a depășit pragul de 1,5 grade […] Articolul 2025, în top 3 cei mai calzi ani din istorie: peste 150 de evenimente meteo extreme la nivel global apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
Ultima zi a anului aduce vreme rece pe întreg teritoriul țării, cu cer predominant noros, potrivit prognozei meteorologice. Pe parcursul nopții nu sunt așteptate precipitații semnificative, însă în timpul zilei, izolat, va ninge slab. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, pe drumuri se poate forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din […] Articolul Vreme rece și risc de polei în ultima zi a anului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea, amânată până la 1 aprilie 2026 # Vocea Basarabiei
Intrarea în vigoare a legii care revizuiește regimul juridic al moștenirii ar putea fi amânată cu trei luni. Parlamentul a votat un amendament prin care noile prevederi să se aplice din 1 aprilie 2026, și nu din 1 ianuarie 2026, așa cum era stabilit inițial. Amendamentul a fost inclus într-un proiect de modificare a unor […] Articolul Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea, amânată până la 1 aprilie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
30 decembrie 2025
20:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 30.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Zece răniți, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm # Vocea Basarabiei
Un autobuz a lovit marți după-amiază o clădire în capitala Stockholm, rănind zece persoane, dintre care una grav, aceasta fiind evacuată cu elicopterul, a anunțat poliția suedeză. În total, 17 persoane se aflau în autobuz în momentul producerii accidentului în cartierul Liljeholmen. Nu a fost rănită nicio persoană aflată în afara autobuzului, a precizat poliția […] Articolul Zece răniți, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
„Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie, voi sunteți martorii unui conflict nedorit de noi, dar și cei mai buni mesageri ai păcii”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei discuții pe care a avut-o astăzi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Părțile au discutat despre măsurile […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta. Raportul respectiv a fost aprobat cu cu 8 voturi „pro” și 2 voturi „împotrivă”. Procedura de reevaluare a fost inițiată de către CSM la data de […] Articolul O judecătoare de la Curtea de Apel Centru nu a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Un cuplu din municipiul Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Substanțele narcotice ridicate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 de lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), bărbatul și amanta sa au fost opriți în apropierea satului Bilicenii Vechi, raionul Sângerei, în […] Articolul Un cuplu din Bălți, condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte # Vocea Basarabiei
Directoarea unui centru medical din Chișinău a fost trimisă în judecată, fiind învinuită de elaborarea documentelor oficiale false și de prezentarea, cu bună-știință, a declarațiilor mincinoase în calitate de martor. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iunie–iulie 2020, învinuita ar fi întocmit și semnat două demersuri care conțineau date false. Astfel, aceasta solicita permisiunea de intrare în […] Articolul Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Poliția din Republica Moldova a primit recent 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile care vor contribui la îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația face parte din proiectul „Democrație și reziliență prin combaterea corupției”, care este implementat de PNUD și finanțat de Uniunea Europeană. „Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată […] Articolul (FOTO) Poliția din Republica Moldova, o nouă donație din partea UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Eugeniu Osmochescu: „Ne dorim ca Republica Moldova să crească la un model economic bazat pe investiții și pe inovare” # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe investiții, productivitate și competitivitate, în contextul alinierii progresive la parcursul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis de Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2025, […] Articolul Eugeniu Osmochescu: „Ne dorim ca Republica Moldova să crească la un model economic bazat pe investiții și pe inovare” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la focurile de artificii și alte materiale pirotehnice pentru a proteja animalele și mediul înconjurător. Specialiștii avertizează că folosirea focurilor de artificii și a materialelor pirotehnice are un impact grav asupra sănătății publice și a ecosistemelor, afectând în mod […] Articolul ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de circa 1,5 milioane de lei în cazul unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a soției acestuia. Astfel, conform actului emis de ANI, s-a constatat „existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile […] Articolul Fost funcționar al MAI, avere nejustificată de circa 1,5 milioane de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 31 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 21,72 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 1 ban și va ajunge la 18,53 lei/litru. Menționăm că prețurile la carburanți au scăzut constant în […] Articolul Cât vor costa carburanții în ultima zi din an apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Traficul rutier, sistat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula transportul public în noaptea dintre ani # Vocea Basarabiei
Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, va fi sistată în perioada 31 decembrie, ora 20:00 – 1 ianuarie, ora 07:00. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice de Revelion. […] Articolul Traficul rutier, sistat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula transportul public în noaptea dintre ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Priorități medicale în 2026: Investiții de 4,5 milioane de euro la Institutul Oncologic # Vocea Basarabiei
Un proiect de patru ani pentru dezvoltarea serviciilor moderne de diagnostic și tratament în cadrul Institutului Oncologic, în valoare de circa 4,5 milioane de euro, va fi lansat în anul 2026, în comun cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Astfel, în premieră, va fi acordat tratament prin iod radioactiv, fără ca pacienții să fie nevoiți […] Articolul Priorități medicale în 2026: Investiții de 4,5 milioane de euro la Institutul Oncologic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Președinta Maia Sandu: Regiunea transnistreană, folosită tot mai des pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei # Vocea Basarabiei
Regiunea transnistreană este folosită tot mai des de persoanele condamnate pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei. Avertismentul vine din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a subliniat că procedurile de dare în căutare a persoanei condamnate sunt ineficiente și a solicitat autorităților competente îmbunătățirea cadrul existente. „O problemă urmărită și discutată pe larg […] Articolul Președinta Maia Sandu: Regiunea transnistreană, folosită tot mai des pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Un curier care activa neoficial în interesul fostului partid „Șor” a fost trimis în judecată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, învinuitul acționa conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate cu vicepreședinții partidului „Șor”. Astfel, activând neoficial în calitate de curier, acesta […] Articolul Un curier al fostului partid „Șor”, pe banca acuzaților apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Atenție, șoferi! Condiții dificile de circulație pe mai multe drumuri din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova avertizează că pe traseele naționale M1 și M5 se circulă cu dificultate din cauza ninsorii și a ghețușului, care s-a format pe partea carosabilă. Astfel, oamenii legii îndeamnă șoferii să reducă viteza și să o adapteze la condițiile de drum, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să […] Articolul Atenție, șoferi! Condiții dificile de circulație pe mai multe drumuri din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
(FOTO) Meteorologii avertizează din nou: Cod galben de intensificări ale vântului # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare de cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă de marți, 30 decembrie, ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă, în nordul și centrul Republicii Moldova se prevăd intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15–18 m/s. Astfel, cetățenii […] Articolul (FOTO) Meteorologii avertizează din nou: Cod galben de intensificări ale vântului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Un lot de peste două tone de rodii importate a fost distrus, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat, în urma analizelor de laborator, depășirea limitei maxime admisibile de pesticide. Probele au fost prelevate de inspectorii ANSA din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni, iar rezultatele analizelor au confirmat că […] Articolul Tone de rodii au fost distruse de ANSA: Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
(VIDEO) Președinta Republicii Moldova solicită extinderea vettingului în justiție # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități responsabile să analizeze revizuirea mecanismului de vetting pentru a extinde categoriile de judecători supuși evaluării externe. Șefa statului a salutat astăzi, într-o conferință, adoptarea recentă a Legii privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor, dar […] Articolul (VIDEO) Președinta Republicii Moldova solicită extinderea vettingului în justiție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Vreme predominant norosă și precipitații slabe, marți, pe întreg teritoriul țării # Vocea Basarabiei
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros în toată țara, iar pe alocuri se vor înregistra precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare și lapoviță. Informațiile au fost comunicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, transmite Moldpres. Pe parcursul nopții, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative. Cu toate acestea, pe […] Articolul Vreme predominant norosă și precipitații slabe, marți, pe întreg teritoriul țării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Sute de persoane rănite după ce au alunecat pe gheață. 190 de pacienți, în două zile, la Urgența din Chișinău # Vocea Basarabiei
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spitale din cauza trotuarelor și drumurilor acoperite cu gheață, suferind fracturi, luxații sau entorse. Numai la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, 190 de pacienți au solicitat ajutor medical, potrivit Teleradio-Moldova, transmite moldova1.md. „Aproximativ o pătrime dintre aceștia au necesitat internare. Majoritatea pacienților au suferit […] Articolul Sute de persoane rănite după ce au alunecat pe gheață. 190 de pacienți, în două zile, la Urgența din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.