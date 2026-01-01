(VIDEO) Maia Sandu, îndemn la trecerea dintre ani: Să avem grijă unii de alții și să avem grijă de R. Moldova 

08:30

Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spitale din cauza trotuarelor și drumurilor acoperite cu gheață, suferind fracturi, luxații sau entorse. Numai la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, 190 de pacienți au solicitat ajutor medical, potrivit Teleradio-Moldova, transmite moldova1.md. „Aproximativ o pătrime dintre aceștia au necesitat internare. Majoritatea pacienților au suferit […] Articolul Sute de persoane rănite după ce au alunecat pe gheață. 190 de pacienți, în două zile, la Urgența din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.