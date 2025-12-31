Furt la bordul unui avion: Un bărbat, reținut

17:10

Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă […] Articolul Zelenski: SUA au propus Ucrainei garanții de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.