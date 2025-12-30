ȘTIRI cu Natalia Catan din 30.12.2025, ora 17:00

10:40

Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova este recunoscută din nou la nivel internațional. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, clasament realizat de Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii. Această […]