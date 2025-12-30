(FOTO) Meteorologii avertizează din nou: Cod galben de intensificări ale vântului

09:00

Volumul total al investițiilor atrase prin platforma eVMS.md a depășit, în acest an, suma de 525 de milioane de lei, potrivit Ministerului Finanțelor. Rezultatul confirmă interesul tot mai mare al cetățenilor pentru investițiile în valori mobiliare de stat, ca alternativă sigură de economisire. Ministerul anunță că, în primul trimestru al anului viitor, vor fi organizate […]