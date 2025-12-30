Eugeniu Osmochescu: „Ne dorim ca Republica Moldova să crească la un model economic bazat pe investiții și pe inovare”

12:10

Un lot de peste două tone de rodii importate a fost distrus, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat, în urma analizelor de laborator, depășirea limitei maxime admisibile de pesticide. Probele au fost prelevate de inspectorii ANSA din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni, iar rezultatele analizelor au confirmat că […]