ȘTIRI cu Natalia Catan din 31.12.2025, ora 17:00

19:00

Municipiul Cluj-Napoca din România va dona două autobuze orașului Ungheni din Republica Moldova. În acest context, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege care permite, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, importul autobuzelor, cu scutirea de taxe fiscale și vamale și fără drept de înstrăinare. Cele două autobuze vor fi […]