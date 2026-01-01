ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 31.12.2025, ora 19:00

08:10

Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care va intra oficial în vigoare peste trei zile, la 1 ianuarie. Țara va deveni astfel al 21-lea stat membru al zonei euro, la aproape două decenii după aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, alături de România. Trecerea la moneda unică are loc într-un context marcat de