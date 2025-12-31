Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea, amânată până la 1 aprilie 2026
Vocea Basarabiei, 31 decembrie 2025 07:40
Intrarea în vigoare a legii care revizuiește regimul juridic al moștenirii ar putea fi amânată cu trei luni. Parlamentul a votat un amendament prin care noile prevederi să se aplice din 1 aprilie 2026, și nu din 1 ianuarie 2026, așa cum era stabilit inițial. Amendamentul a fost inclus într-un proiect de modificare a unor
• • •
Acum 10 minute
07:50
Ultima zi a anului aduce vreme rece pe întreg teritoriul țării, cu cer predominant noros, potrivit prognozei meteorologice. Pe parcursul nopții nu sunt așteptate precipitații semnificative, însă în timpul zilei, izolat, va ninge slab. Meteorologii avertizează că, pe alocuri, pe drumuri se poate forma ghețuș, ceea ce poate îngreuna circulația rutieră. Vântul va sufla din
Acum 30 minute
07:40
Intrarea în vigoare a noilor reguli privind moștenirea, amânată până la 1 aprilie 2026
Acum 12 ore
20:00
ȘTIRI cu Natalia Catan din 30.12.2025, ora 17:00
19:50
Zece răniți, dintre care unul grav, după ce un autobuz a intrat într-o clădire din Stockholm # Vocea Basarabiei
Un autobuz a lovit marți după-amiază o clădire în capitala Stockholm, rănind zece persoane, dintre care una grav, aceasta fiind evacuată cu elicopterul, a anunțat poliția suedeză. În total, 17 persoane se aflau în autobuz în momentul producerii accidentului în cartierul Liljeholmen. Nu a fost rănită nicio persoană aflată în afara autobuzului, a precizat poliția
19:40
„Amintirea războiului de pe Nistru este încă vie, voi sunteți martorii unui conflict nedorit de noi, dar și cei mai buni mesageri ai păcii". Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei discuții pe care a avut-o astăzi cu reprezentanții asociațiilor veteranilor de război din Republica Moldova. Părțile au discutat despre măsurile
Acum 24 ore
18:10
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de reevaluare întocmit de Comisia de vetting privind judecătoarea Ruxanda Pulbere și a constatat nepromovarea evaluării externe de către aceasta. Raportul respectiv a fost aprobat cu cu 8 voturi „pro" și 2 voturi „împotrivă". Procedura de reevaluare a fost inițiată de către CSM la data de
17:50
Un cuplu din municipiul Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri. Substanțele narcotice ridicate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 4.500.000 de lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), bărbatul și amanta sa au fost opriți în apropierea satului Bilicenii Vechi, raionul Sângerei, în
17:10
Directoarea unui centru medical din Chișinău, trimisă în judecată pentru fals în acte # Vocea Basarabiei
Directoarea unui centru medical din Chișinău a fost trimisă în judecată, fiind învinuită de elaborarea documentelor oficiale false și de prezentarea, cu bună-știință, a declarațiilor mincinoase în calitate de martor. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iunie–iulie 2020, învinuita ar fi întocmit și semnat două demersuri care conțineau date false. Astfel, aceasta solicita permisiunea de intrare în
16:10
Poliția din Republica Moldova a primit recent 60 de tablete robuste și 60 de imprimante mobile care vor contribui la îmbunătățirea modului de operare a angajaților din teren. Donația face parte din proiectul „Democrație și reziliență prin combaterea corupției", care este implementat de PNUD și finanțat de Uniunea Europeană. „Aceste echipamente avansate permit emiterea imediată
16:00
Eugeniu Osmochescu: „Ne dorim ca Republica Moldova să crească la un model economic bazat pe investiții și pe inovare” # Vocea Basarabiei
Anul 2025 a marcat trecerea de la gestionarea crizelor succesive la o etapă de relansare economică graduală, bazată pe investiții, productivitate și competitivitate, în contextul alinierii progresive la parcursul de integrare europeană. Mesajul a fost transmis de Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, care a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2025,
15:50
ANSA îndeamnă cetățenii să renunțe la focurile de artificii în perioada sărbătorilor # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) îndeamnă cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să renunțe la focurile de artificii și alte materiale pirotehnice pentru a proteja animalele și mediul înconjurător. Specialiștii avertizează că folosirea focurilor de artificii și a materialelor pirotehnice are un impact grav asupra sănătății publice și a ecosistemelor, afectând în mod
15:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de circa 1,5 milioane de lei în cazul unui fost funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și a soției acestuia. Astfel, conform actului emis de ANI, s-a constatat „existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile
14:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru miercuri, 31 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 21,72 lei, cu 2 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 1 ban și va ajunge la 18,53 lei/litru. Menționăm că prețurile la carburanți au scăzut constant în
14:20
Traficul rutier, sistat în Piața Marii Adunări Naționale: Cum va circula transportul public în noaptea dintre ani # Vocea Basarabiei
Circulația transportului public pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău, în perimetrul str. A. Pușkin – str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, va fi sistată în perioada 31 decembrie, ora 20:00 – 1 ianuarie, ora 07:00. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea manifestărilor cultural-artistice de Revelion.
14:00
Priorități medicale în 2026: Investiții de 4,5 milioane de euro la Institutul Oncologic # Vocea Basarabiei
Un proiect de patru ani pentru dezvoltarea serviciilor moderne de diagnostic și tratament în cadrul Institutului Oncologic, în valoare de circa 4,5 milioane de euro, va fi lansat în anul 2026, în comun cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Astfel, în premieră, va fi acordat tratament prin iod radioactiv, fără ca pacienții să fie nevoiți
13:40
Președinta Maia Sandu: Regiunea transnistreană, folosită tot mai des pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei # Vocea Basarabiei
Regiunea transnistreană este folosită tot mai des de persoanele condamnate pentru eschivarea de la ispășirea pedepsei. Avertismentul vine din partea președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a subliniat că procedurile de dare în căutare a persoanei condamnate sunt ineficiente și a solicitat autorităților competente îmbunătățirea cadrul existente. „O problemă urmărită și discutată pe larg
13:00
Un curier care activa neoficial în interesul fostului partid „Șor" a fost trimis în judecată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, învinuitul acționa conform unei scheme infracționale stabilite din timp și coordonate cu vicepreședinții partidului „Șor". Astfel, activând neoficial în calitate de curier, acesta
12:30
Atenție, șoferi! Condiții dificile de circulație pe mai multe drumuri din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova avertizează că pe traseele naționale M1 și M5 se circulă cu dificultate din cauza ninsorii și a ghețușului, care s-a format pe partea carosabilă. Astfel, oamenii legii îndeamnă șoferii să reducă viteza și să o adapteze la condițiile de drum, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, să
12:20
(FOTO) Meteorologii avertizează din nou: Cod galben de intensificări ale vântului # Vocea Basarabiei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare de cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă de marți, 30 decembrie, ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, în această perioadă, în nordul și centrul Republicii Moldova se prevăd intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15–18 m/s. Astfel, cetățenii
12:10
Un lot de peste două tone de rodii importate a fost distrus, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat, în urma analizelor de laborator, depășirea limitei maxime admisibile de pesticide. Probele au fost prelevate de inspectorii ANSA din cadrul Postului de inspecție la frontieră Leușeni, iar rezultatele analizelor au confirmat că
11:40
(VIDEO) Președinta Republicii Moldova solicită extinderea vettingului în justiție # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități responsabile să analizeze revizuirea mecanismului de vetting pentru a extinde categoriile de judecători supuși evaluării externe. Șefa statului a salutat astăzi, într-o conferință, adoptarea recentă a Legii privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor, dar
09:10
Vreme predominant norosă și precipitații slabe, marți, pe întreg teritoriul țării # Vocea Basarabiei
Meteorologii prognozează pentru ziua de marți cer predominant noros în toată țara, iar pe alocuri se vor înregistra precipitații slabe, în special sub formă de ninsoare și lapoviță. Informațiile au fost comunicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, transmite Moldpres. Pe parcursul nopții, vremea va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative. Cu toate acestea, pe
08:30
Sute de persoane rănite după ce au alunecat pe gheață. 190 de pacienți, în două zile, la Urgența din Chișinău # Vocea Basarabiei
Sute de persoane au ajuns în ultimele două zile la spitale din cauza trotuarelor și drumurilor acoperite cu gheață, suferind fracturi, luxații sau entorse. Numai la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, 190 de pacienți au solicitat ajutor medical, potrivit Teleradio-Moldova, transmite moldova1.md. „Aproximativ o pătrime dintre aceștia au necesitat internare. Majoritatea pacienților au suferit
08:10
Bulgaria intră în zona euro de la 1 ianuarie, pe fondul scepticismului public și al tensiunilor politice # Vocea Basarabiei
Bulgaria face ultimele pregătiri pentru adoptarea monedei euro, care va intra oficial în vigoare peste trei zile, la 1 ianuarie. Țara va deveni astfel al 21-lea stat membru al zonei euro, la aproape două decenii după aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, alături de România. Trecerea la moneda unică are loc într-un context marcat de
08:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, marți, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor ce țin de domeniul justiției. Evenimentul va începe la ora 10:00 și va avea loc la sediul Președinției. Reprezentanții mass-media sunt invitați să ajungă în intervalul 09:30–09:50, la sediul instituției de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt
Ieri
07:50
Guvernul consolidează centrele de zi și extinde serviciile sociale pentru persoanele vârstnice și vulnerabile # Vocea Basarabiei
Serviciul centrelor de zi pentru persoanele vârstnice va fi consolidat, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții și de a menține incluziunea acestora în comunitate. Centrele vor continua să ofere sprijin zilnic prin alimentație, îngrijire, consiliere, asistență juridică, reabilitare și activități sociale, contribuind la prevenirea izolării și instituționalizării, transmite IPN. Decizia face parte dintr-un pachet
07:40
China simulează o blocadă totală a Taiwanului în cele mai ample exerciții militare de până acum # Vocea Basarabiei
China a lansat marți rachete în direcția Taiwanului și a desfășurat nave de asalt, bombardiere și nave de război în jurul insulei, în cea de-a doua zi a celor mai ample exerciții militare organizate vreodată de Beijing. Manevrele, denumite „Justice Mission 2025", simulează o blocadă totală a Taiwanului și includ trageri reale în cinci zone
29 decembrie 2025
23:20
ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 29.12.2025, ora 17:00
20:50
Administrația Națională a Drumurilor, noi detalii privind circulația pe traseele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Administrația Națională a Drumurilor a anunțat în această seară că drumurile publice naționale sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Potrivit instituției, situația din teren este monitorizată permanent, fiind efectuate inter
19:00
Municipiul Cluj-Napoca din România va dona două autobuze orașului Ungheni din Republica Moldova. În acest context, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima lectură, proiectul de lege care permite, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, importul autobuzelor, cu scutirea de taxe fiscale și vamale și fără drept de înstrăinare. Cele două autobuze vor fi […] Articolul Cluj-Napoca, donație pentru municipiul Ungheni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit, luni, la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, într-o postare pe X. Anunțul ei a venit după ce Rusia a afirmat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin. „Președintele Trump a avut o convorbire […] Articolul Trump a vorbit la telefon cu Putin: „O discuție pozitivă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 29 decembrie, instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor și obligațiilor fiscale ale fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, precum și alte persoane care […] Articolul Votat! Moratoriu temporar pentru fermierii afectați de calamități apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat astăzi că pleacă din funcție. El a precizat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că își încheie activitatea la Președinție pe data de 31 decembrie 2025. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. Pentru mine, unul dintre ele a […] Articolul Igor Zaharov pleacă de la Președinție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Cei patru cetățeni ai R. Moldova, blocați la Refugiul Călțun din Făgăraș, au fost salvați # Vocea Basarabiei
Cei patru cetățeni ai Republicii Moldova, blocați de duminică seara la Refugiul Călțun, în Munții Făgăraș din România, au fost salvați. Echipa de salvare i-a preluat și i-a condus în siguranță la automobilul cu care se deplasau, informează Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău cu referire la datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova la București, […] Articolul Cei patru cetățeni ai R. Moldova, blocați la Refugiul Călțun din Făgăraș, au fost salvați apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Zelenski: SUA au propus Ucrainei garanții de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani # Vocea Basarabiei
Statele Unite au propus Ucrainei garanţii de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani, care poate fi prelungită, a declarat luni preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adăugând că în cadrul întâlnirii sale de duminică pe care a avut-o cu Donald Trump în Florida, a cerut Washingtonului ca aceste garanţii să se aplice pe o perioadă […] Articolul Zelenski: SUA au propus Ucrainei garanții de securitate „solide” pentru o perioadă de 15 ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Programul Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost actualizat. O hotărâre în acest a fost adoptată astăzi, 29 noiembrie, de Guvernul de la Chișinău. Potrivit autorităților, acesta este principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii la UE. Actualizarea programului a fost necesară pentru a integra rezultatele […] Articolul Programul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, actualizat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Sanatoriul „Moldova” din Odesa a revenit în proprietatea Republicii Moldova, ca urmare a unei decizii pronunțate pe 17 decembrie 2025 de Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei. Potrivit Agenției Proprietății Publice, instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 […] Articolul Un sanatoriu din Odesa a revenit în proprietatea Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Autoritățile din Republica Moldova au primit solicitarea Interpol în cazul lui Vlad Filat # Vocea Basarabiei
Autoritățile din Republica Moldova au recepționat solicitarea Interpol care îl vizează pe fostul premier Vlad Filat, documentul fiind transmis procurorilor pentru examinare. Informația a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Șeful de la Justiție a menționat că urmează ca autoritatea competentă din Franța să transmită cererea, împreună […] Articolul Autoritățile din Republica Moldova au primit solicitarea Interpol în cazul lui Vlad Filat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Patruzeci de copii din diaspora au vizitat astăzi, 29 decembrie, Casa Guvernului, în cadrul celei de-a două ediție a programului „DOR de Tradiții”. Copiii au venit cu un program de colinde și urături și au fost întâmpinați de premierul Alexandru Munteanu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și secretarul general […] Articolul (FOTO) Zeci de copii din diasporă, vizită la Guvernul Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Parlamentul a aprobat bugetul de stat pentru anul 2026 în lectură finală. Documentul a fost votat de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Potrivit președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Maria, în procesul de examinare au fost înregistrate 81 de amendamente, dintre care 69 au aparținut opoziției, însă au fost […] Articolul Bugetul de stat pentru anul 2026, votat în lectură finală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Ce spune Președintele Parlamentului de la Chișinău despre „dispariția” lui Constantinov # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a criticat astăzi, 29 decembrie, modul în care instituțiile de drept au gestionat cazul fostului președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, care, deși a fost condamnat la 12 ani de închisoare, a reușit să fugă de justiție. Igor Grosu a dat de înțeles că organele […] Articolul Ce spune Președintele Parlamentului de la Chișinău despre „dispariția” lui Constantinov apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Guvernul de la Chișinău, undă verde moratoriului pentru fermierii afectați de calamități # Vocea Basarabiei
Guvernul a avizat proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu temporar asupra urmăririi silite a bunurilor unor categorii de fermieri, afectați de calamitățile naturale din ultimii doi ani. Potrivit secretarului de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, va fi suspendată, pentru o perioadă de 12 luni, executarea silită a bunurilor ce aparțin fermierilor micro […] Articolul Guvernul de la Chișinău, undă verde moratoriului pentru fermierii afectați de calamități apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor beneficia de facilități extinse la importul bunurilor și automobilelor. Parlamentul a votat astăzi, 29 decembrie, în lectura a doua, un proiect de lege în acest sens. Inițiativa vizează, în mod special, condițiile de acordare a scutirii de plata drepturilor de import al automobilelor. Mai exact, vor fi extinse […] Articolul Facilități extinse pentru cetățenii R. Moldova care revin din diasporă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Parlamentul Republicii Moldova a votat astăzi, 29 decembrie, în lectura a doua proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 (BASS). Potrivit autorităților, documentul prevede că pensiile și prestațiile sociale vor fi indexate cu 6,8% de la 1 aprilie 2026. În 2026, peste 665 000 de persoane vor beneficia de pensii. Alocația acordată […] Articolul Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2026, adoptat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Un grav accident rutier s-a produs în dimineața zilei de luni, 29 decembrie, în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga. Potrivit Poliției, un bărbat de 37 de ani, care se afla la volanul unui automobil de marca Opel, nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. […] Articolul Accident grav în apropierea localității Copceac: Un bărbat a decedat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Noi detalii în cazul presupusului omor de la Anenii Noi: Fiul suspectului, reținut # Vocea Basarabiei
Fiul bărbatului suspectat de comiterea mai multor crime în localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi, a fost reținut de polițiști. Potrivit Poliției, în baza materialului probatoriu acumulat, există suspiciuni că acesta ar fi fost complice la una dintre crimele comise de tatăl său în perioada 2012–2013. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost […] Articolul Noi detalii în cazul presupusului omor de la Anenii Noi: Fiul suspectului, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru zeci de întreprinderi din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii, care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică, vor primi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi semnarea acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), […] Articolul Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru zeci de întreprinderi din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Stanislav Copețchi, eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției # Vocea Basarabiei
Stanislav Copețchi a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 29 decembrie, de Guvernul Republicii Moldova Eliberarea lui Stanislav Copețchi din funcție are loc în baza cererii de demisie. „Se propune eliberarea eliberarea domnului Stanislav Copețchi din funcția de de secretar de […] Articolul Stanislav Copețchi, eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Justiției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Doi profesori ai USM, în Top 2% cei mai influenți oameni de știință din lume, pentru al cincilea an consecutiv # Vocea Basarabiei
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova este recunoscută din nou la nivel internațional. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, clasament realizat de Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii. Această […] Articolul Doi profesori ai USM, în Top 2% cei mai influenți oameni de știință din lume, pentru al cincilea an consecutiv apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Întâlnirea Trump–Zelenski: posibilă convorbire directă Kiev–Moscova, progrese majore anunțate la Mar-a-Lago # Vocea Basarabiei
Întâlnirea de duminică dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurată la Mar-a-Lago, în Florida, ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică directă între liderii Ucrainei și Rusiei din ultimii cinci ani. Potrivit Fox News, Trump este în prezent singurul lider capabil să depășească antagonismul profund dintre Zelenski și Vladimir […] Articolul Întâlnirea Trump–Zelenski: posibilă convorbire directă Kiev–Moscova, progrese majore anunțate la Mar-a-Lago apare prima dată în Vocea Basarabiei.
